



Александр Горбаруков ИА REGNUM Рулетка

То, что происходит сейчас в противостоянии между Вашингтоном и Тегераном, можно оценивать как реализацию сюжетов спланированной американцами масштабной и многоходовой психологической войны. Турецкая газета Milliyet считает, что «США вроде бы настраиваются на войну с Ираном, но воевать с ним не собираются».

«Президент США Дональд Трамп, с одной стороны, вводит одну за другой санкции против Тегерана и стягивает военные корабли в Персидский залив, а с другой — открыто говорит: «Позвоните мне!» — пишет издание. Это не шутка, Трамп заявил: «Ирану нужно сделать следующее: пусть они мне позвонят, сядем, поговорим и заключим справедливую сделку. Мы не хотим причинять вред Ирану». А чтобы Иран позвонил, Трамп дал номер телефона в Швейцарии! Трамп будет продолжать пытаться поставить на колени Тегеран только экономическими и дипломатическими атаками». Однако первые американские атаки стали захлебываться. И вот теперь военный министр США Патрик Шэнахэн заявляет, что, хотя, по его мнению, «уровень угрозы со стороны Ирана на Ближнем Востоке остается высоким, благодаря принятым Пентагоном мерам сдерживания удалось «поставить на паузу» риск атак на американских граждан».

Navy Live Авианосец США

При этом в Пентагоне не уточняют, когда и откуда исходила такая угроза со стороны Ирана. Ранее Вашингтон заявлял, что Тегеран «несет ответственность за недавнюю атаку на две нефтеперекачивающие станции в Саудовской Аравии и саботаж в отношении четырех нефтяных танкеров». Теперь государственный секретарь США Майк Помпео уточняет: «Мы не сделали окончательного вывода, о котором мы можем говорить публично, но, учитывая все региональные конфликты, которые мы наблюдали за последнее десятилетие, и природу этих атак, кажется, что вполне вероятно, что Иран стоял за ними». Reuters добавляет со ссылкой на американские спецслужбы, что «атаку на нефтяные танкеры ОАЭ могли осуществить силы, симпатизирующие иранским властям или работающие на них, а не сам Иран». Понятно, что под этими силами могли скрываться кто угодно, вплоть до спецслужб самих США.

И вот новая схема действий, озвученная Шэнахэном: «Мы присутствуем в регионе, чтобы решать многочисленные вопросы, но не для того, чтобы вести войну с Ираном». Действительно, у США есть немало вопросов в регионе, не только связанные с Ираном. Турецкая газета Star gazete констатирует, что наряду с давлением на Тегеран американцы прессуют и Анкару, союзника Ирана в сирийском урегулировании. «Турцию пытаются взять в клещи со стороны сирийской границы и Средиземного моря, — сообщает издание. — А напряженность Иран — США толкает Анкару предпринимать важные стратегические ходы в ответ на события, которые вредят ее интересам». Так, Вашингтон дает Турции чуть более двух недель на то, чтобы окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35, требуя отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Американцы грозят туркам санкциями. В Средиземном море создается фронт, нацеленный на исключение Турции из игры, в состав коалиции входят сами США, Израиль, греческий Кипр и Греция. Но при этом Вашингтон заявляет, что поддерживает действия Анкары в сирийской провинции Идлиб и «возлагает на Россию и на правительство Сирии ответственность за обострение ситуации в зоне деэскалации». И одновременно же не меняют позицию по курдскому вопросу, главному вопросу, являющемуся камнем преткновения в отношениях между Турцией и США. Вашингтон также призывает Турцию отказаться от закупок иранской нефти и начать совершать энергетические сделки с Саудовской Аравией. А когда Анкара расширяет сотрудничество с Ираком в сфере энергетики, ему предлагают, пишет американское издание The National Interest, «обуздать в этой стране амбиции Ирана, вступить в борьбу за гегемонию в регионе, как это было во времена Османской империи и иранской шахской династии Сефевидов».

catmoz Добыча нефти на шельфе

Турции рекомендуют сделать в Ираке ставку на суннитское меньшинство, заручиться поддержкой арабского мира. Теоретически реализовать такую схему действий возможно, однако, по мнению многих турецких экспертов, «США допустили немало серьезных ошибок, оказавшись антагонистами одновременно для Ирана и Турции». Предпосылок для реализации других возможностей у американцев не существует из-за дипломатической стилистики, выбранной Трампом для этого региона: оказывать силовое давление с целью усадить за стол переговоров хоть кого-нибудь. Не получается. И США, как говорит аятолла Али Хаменеи, вынуждены отступать «с громким шумом». Иначе говоря, Тегеран и Анкара уже сегодня чувствуют, что американцы «слабее, чем они утверждают». Но не все так просто.

Турция не отказывается от переговоров с США в случае демонстрации Вашингтоном конструктивной позиции в отношении важных для турецкой национальной безопасности вопросов. Иран тоже. Он выставляет американцам условие «проявлять уважение к Тегерану, по достоинству оценив выполнение им обязательств в рамках спорной ядерной сделки» и не намерен «начинать переговоры по принуждению». Помимо того, по мнению Stratfor, Иран и Турция имеют в рукавах козырную карту — Россию. Они открыто демонстрируют ее Вашингтону, когда тот угрожает эскалацией. В свою очередь Москва имеет набор сильнейших аргументов в пользу того, что США теряют стратегическое преимущество на Ближнем Востоке, однако тоже не отказывается от диалога с американцами по проблемам безопасности региона.

По мнению Milliyet, все участники обозначенного «геополитического концерта» сохраняют возможности для осуществления вошедшей вновь в политическую моду «закрытой дипломатии». Кстати, синусоидные перепады действий США в отношении Ирана — это и есть признаки не афишируемой такой политики. Турецкое издание делает промежуточный вывод: «Сегодня Ближний Восток не является ни однополярным, ни биполярным. Центров сил становится все больше. Учитывая еще и негосударственные группы, становится очевидно, что в этом раскладе сил с таким множеством факторов могут приниматься самые неожиданные решения». Игра продолжается.