Ностальгия — мощное чувство. Люди, в нежном возрасте запоем игравшие в простенькую игру на древней приставке, уже обзаведясь собственными детишками и мощными компьютерами, словно зачарованные, идут в кинозалы, чтобы посмотреть на своих любимых игровых героев на большом экране. Здесь игра, даже если она состояла в основном из драк, может получить новую жизнь и наполниться новым смыслом. Так случилось, например, с «Мортал Комбат»… и, увы, не случилось с «Покемонами».

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж Роб Леттерман. 2019. США. Япония Покемон Пикачу

Задумка с самого начала была странной — сделать Пикачу спутником не десятилетнего пацана, а взрослого парня. Впрочем, Тим Гудмен ничего особо не достиг во взрослой жизни, так что недалеко ушел от Эша, героя мультсериала — первой экранизации игры. Конечно, создатели этого очередного «семейного» фильма (то есть фильма для детей от 10 до 80) учитывали и тот факт, что не столь давно эпидемия ловли фантастических зверюшек в игре с дополненной реальностью Pokemon Go охватила и вполне солидных владельцев смартфонов.

Цитата из т/c «Покемон». Реж. Кунихико Юяма. 1996.Япония Эш — тренер покемонов

Создатели фильма решили отойти от классического содержания «Покемонов» — сражений этих удивительных существ на арене — и решили сделать сюжет детективным. И тем самым угодили под сравнение с очень похожим фильмом в том же жанре и с тем же приемом — «Кто подставил Кролика Роджера?» Роберта Земекиса. Сравнение вышло явно не в пользу приключений желтого электрического мышонка.

Прежде всего, покемоны в фильме просто-напросто неинтересны. В отличие от «мультяшек» Земекиса, с их сложными взаимоотношениями между собой и с миром людей, покемоны так и остались чем-то вроде больших движущихся игрушек. О том, как живет Райм-сити, где почти у каждого человека есть покемон, мы ничего толком не узнаем. Просто люди ходят по улицам в сопровождении причудливых дружелюбных монстриков, таская их за собой повсюду — в машине, в поезде, в кафе и даже на работе. Это слишком странно и требует каких-то внятных и убедительных объяснений — и при помощи действия, а не короткой закадровой справки. Покемоны кроме Пикачу и Мьюту не умеют разговаривать, все, что они могут, — это быть милыми или надоедливыми, но никакого взаимодействия с ними как с персонажами не происходит, они — сюжетный гарнир, предметы антуража.

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж Роб Леттерман. 2019. США. Япония Пикачу и Тим

К тому же Роб Леттерман и его команда создали на удивление предсказуемую и при этом довольно-таки нелепую историю. Что именно случилось с отцом Тима, детективом Гудменом, ясно уже из трейлера, и фильм стоит смотреть, только чтобы понять, как именно это случилось. Число кандидатов на роль злодея тоже стремится к единице. При этом злодейские мотивы до такой степени безумны и алогичны, а личность так плохо раскрыта, что возникает чувство, что все это было сочинено за один вечер под пиво и чипсы. Фильм смотрится просто как пародия на пародию с набором всех возможных штампов — включая присутствие в сюжете молодой амбициозной журналистки, проникновение в секретную лабораторию средь бела дня при помощи садовых ножниц и опасный газ в воздушных шарах на карнавале. Конечно, это комедия, но зрителю хочется смеяться над чем-нибудь свеженьким, не правда ли?

«Детектив Пикачу» представляет собой коллекцию нереализованных заявок. Есть заявка на внутренне логичный мир покемонов — но мы так и не узнаем толком об их жизни, откуда они появились, разумны они в большинстве или нет. Есть заявка на любопытную философию: покемоны способны эволюционировать, люди — тоже, если соединить их вместе, может получиться мощный прорыв — но из этого тоже не получилось абсолютно ничего интересного, и не только потому, что эта теория была создана безумцем. Даже заявка на проблему отцов и детей оказалась реализована на троечку с минусом, хотя была представлена аж двумя парами персонажей. Ну и, наконец, самое печальное: говорящий Пикачу — всего лишь говорящий Пикачу. Милый, забавный и трогательный, но даже угадав или узнав, что же с ним было не так, не получается в это по-настоящему поверить. А жаль — психологических и сюжетных возможностей здесь скрывалось немало.

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж Роб Леттерман. 2019. США. Япония Покемон

Впрочем, фильм не то чтобы совсем не удался. Компьютерная графика хороша, покемоны прикольны, над шутками порой удается от души посмеяться. Ностальгическое путешествие в детство для тех, кто страстно собирал карточки и мечтал в самом деле «собрать их всех», скорее всего, удалось. Тем же, кого в свое время миновала эта пламенная страсть, хотелось бы чего-нибудь гораздо более увлекательного. Если не на уровне «Кролика Роджера», так на уровне «Зверополиса». Попытки выехать на одной ностальгии былых фанатов — это «читерство», которое редко приводит к стоящему результату. Разве что к дорогостоящему.