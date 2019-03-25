20 мая Белый дом внес в черный список неприкасаемых компанию Huawei — гигантскую корпорацию, производящую системы обеспечения связи и смартфоны. Гигантскую не по китайским масштабам, а по мировым: по оценкам экспертов, с заводов Huawei выходит до четверти всего мирового телекоммуникационного оборудования.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп хочет сказать Си где его место, но

Итак, после отпущенных на адаптацию 90 дней американские и «завязанные» на США компании больше не смогут вести бизнес с китайским титаном мира связи, не смогут пользоваться его оборудованием и обмениваться технологиями. О таком прекращении дел уже заявили в Google. И пока экономисты отчитываются о реакции фондовых бирж и прогнозируют передел рынков, на геополитическом поле пришла пора констатировать очевидное — холодная война США и Китая вошла в новую фазу, положено начало стратегической изоляции.

До сих пор борьба велась за торговый баланс, за влияние в разных регионах планеты и за общее экономическое доминирование. Но до конкретных военных приготовлений и изоляционизма дело не доходило. Широко применялось регулирование, а резких шагов старались избежать.

Что же изменилось?

Официально разрыв отношений с Huawei в Вашингтоне пытаются подать в рамках торговой войны с КНР и борьбы за «справедливое и этичное» торговое сотрудничество. Однако по какой-то причине во всех остальных отраслях эта борьба ведется традиционными мягкими методами регулирования — повышаются ввозные пошлины, а здесь был применен грубый монетарный запрет.

Brücke-Osteuropa Штаб-квартира Huawei

Причина, вероятно, кроется в том, что связь в условиях современного мира является стратегическим стержнем всех систем жизнеобеспечения государства и общества. Вполне вероятно, в Пентагоне кто-то наконец задался вопросом, что же произойдет, например, если из Пекина на каждый модем и маршрутизатор Huawei, установленный в США, придет команда на отключение…

Это, безусловно, грубое упрощение, однако нельзя исключать уязвимости системы связи, построенной на иностранных комплектующих. Особенно когда эта иностранная аппаратура в силу своего функционала всегда подключена к Сети и ее невозможно изолировать.

Но не будем недооценивать Пентагон, там, скорее всего, об этом знали давно, однако защита от такого рода уязвимостей имеет смысл только тогда, когда ожидается конфронтация… Так, побежденная в холодной войне Россия много лет использовала в системе Вооруженных Сил продукты Intel и Windows. Ведь все позиции уже и так были сданы, и новому мировому гегемону уже незачем было бы добивать капитулировавшего противника.

Как бы то ни было, размежевание телекоммуникационных систем, ознаменованное разрывом отношений с Huawei, является первым шагом США к выстраиванию стратегической безопасности на случай резкого обострения конфликта с КНР. А значит, в Вашингтоне совсем не исключают перспективу такого конфликта.

Однако Китай и Америку связывают тысячи торговых нитей, и многие из них так или иначе влияют на стратегические системы обеих стран. Так, например, США являются одним из крупнейших поставщиков сои, которая, в свою очередь, занимает одно из ключевых мест в системе продовольственной безопасности Срединного Государства.

Именно по характеру ответных мер Пекина и станет ясно, купились ли там на удочку вашингтонского красноречия. Если в столице Китая верят в «чисто экономические» мотивы Белого дома, то ответные меры будут лежать в том же секторе, для наибольшей наглядности. Например, можно запретить Apple, которая, кстати, тут же пойдет ко дну, так как львиная доля её производства находится именно в КНР. Если же, напротив, китайские лидеры видят за экономической риторикой стратегическое значение событий, то и ответные меры будут лежать в плоскости подготовки к возможному конфликту через обеспечение стратегической безопасности — продовольственной, ресурсной, информационной или иной.

Что касается информационной безопасности, то отвечающие за это чиновники и генералы в Пекине в настоящий момент должны праздновать победу и проделывать дырки для новых звезд и медалей.

Представим себя на месте этих людей.

John Karakatsanis Huawei Ascend G750

Пронаблюдав крах СССР и осознав информационные технологии как мощнейшее оружие в руках США, в 2003 году Китай создает так называемый Великий китайский файрволл (официальное название — проект «Золотой щит»). Эта система достаточно эффективно блокирует любой запрещенный на территории КНР контент, включая наиболее уязвимые для американской разведки ресурсы, такие как соцсети и сервисы электронной почты. А преодолеть защиту удосуживается лишь сравнительно небольшая группа «глобализованной» молодежи, наблюдение за которой обеспечить куда проще, чем за всеми сотнями миллионов китайцев, пользующихся интернетом. Вроде бы все в порядке.

Однако возникает проблема. По миру ураганом проносится новый тренд, в корне меняющий жизнь современного человека, — смартфон. Поначалу только признак роскоши, очень быстро для десятков и сотен миллионов людей он становится единственным устройством для выхода в интернет и общения с миром. И, о ужас, операционная система у всех этих доступных народу смартфонов разработана в США и намертво привязана к сервисам Google, которые тот самый файрволл должен бы блокировать. Запрещать смартфоны — все равно что плевать против ветра, а значит, придется сделать послабления, а это не что иное, как отступление в информационной войне.

Выхода из этой ситуации не было видно еще на прошлой неделе. Хотя свою операционную систему в Huawei, как выяснилось, готовили, «на всякий случай». Теперь же, после отказа Google сотрудничать, у нового поколения смартфонов китайского гиганта, работающих на «домашней» ОС, появится реальный шанс перехватить внутренний рынок. И важны тут совсем не экономические выгоды, важно, что будет наконец закрыта зияющая дыра в системе информационной защиты.

Похоже, в США так спешили обеспечить свою безопасность, что не заметили, как оказывают большую услугу своим заокеанским соперникам. Что же, у каждого своя выгода, а тем временем борьба продолжается.