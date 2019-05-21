Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы обсудить вопросы энергетической безопасности Европы на полях саммита G20 в Японии. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи и ее предложению. «Безусловно, если это произойдет, если такая встреча будет инициирована, президент уже наш сказал, что будет рад такую встречу провести, — отметил Песков. — И, очевидно, конечно, скажем так, вопросы энергобезопасности Европы вполне возможно, что могут быть затронуты».

Иван Шилов ИА REGNUM

Разъяснения пресс-секретаря президента России прозвучали в контексте вопросов о судьбе газопровода «Северный поток — 2». Напомним, что по итогам визита в Киев на инаугурацию украинского президента Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри заявил, что законопроект, вводящий санкции против компаний, участвующих в этом проекте, появится в «не столь отдаленном будущем». По словам министра, оппозиция «Северному потоку — 2» всё еще «жива и здорова в Соединенных Штатах». Он подчеркнул, что законопроект собирается принять Сенат, затем Палата представителей — одобрить, после чего «он пойдет к президенту и тот подпишет его, то есть введет санкции против «Северного потока — 2». Комментируя это заявление, Песков подчеркнул, что «проект в большой части уже реализован» и он «в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, он в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь Германии, и он не имеет никакого отношения к политике».

Gage Skidmore Рик Перри

Однако есть много желающих придать ему политическое значение, чтобы получить в руки аргументы для торпедирования строительства этого международного газопровода. На днях «Северный поток — 2» обсуждался на конференции «Энергетический союз — солидарность и независимая Европа», организованной Фондом Конрада Аденауэра и Фондом польско-германского сотрудничества. На ней звучали разные мнения, в том числе об американо-польском энергетическом сотрудничестве. Так, профессор Анджей Зибертович увидел в нем для Польши и ряда стран Центральной и Восточной Европы шанс «стать независимым от российского газа благодаря поставкам СПГ из США», назвав инициативу Троеморья «форматом, который позволит Вашингтону эффективно сотрудничать с Европой и станет своего рода балансом против влияния Китая, Германии и Франции».

Зибертович считает при этом, что сотрудничество США с Центральной и Восточной Европой «носит не идеологический, а чисто деловой характер», передает польский портал Biznes Alert. Ему оппонировал эксперт варшавского Института Сташица Ежи Курелла, который напомнил, что предвыборным лозунгом американского президента Дональда Трампа был лозунг «Америка прежде всего». Это доказывает, что Вашингтон будет заботиться не о ком-либо, а только о своих собственных интересах. По словам Куреллы, политика американского лидера провоцирует разрушение солидарности в Европейском союзе. Для Европы и Польши перспективы заключаются в первую очередь в диверсификации поставок энергоносителей, а не в замене одной монополии другой, что, по его мнению, появится в случае попыток заменить российский газ на американский. А также призвал признать, что в отсутствии европейской солидарности в Европе есть и «наша вина».

Peter Heeling Варшава

Но наше особое внимание привлекло всё же следующее заявление советника президента Польши. В случае с «Северным потоком», отметил он, есть основания предположить, что Германия считает Европейский союз «переходным проектом», поэтому они обеспечивают себе источники энергии в сотрудничестве с «государством за пределами ЕС». В таком случае можно предположить, что вторым «государством за пределами ЕС», которое готово и хотело бы предложить собственные услуги Евросоюзу в качестве поставщика энергии, включая ситуацию, когда Союз завершит свой «переход», видят себя США. Это означает, что у Москвы и Вашингтона появляются темы для разговора об «энергобезопасности Европы» и возможности для заключения джентльменского соглашения. Например, Россия могла бы не конкурировать с США в деле поставок СПГ для нужд Старого континента в обмен на содействие Вашингтона ее газопроводным проектам. Но это пока только теоретические допущения.