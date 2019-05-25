Насекомых как-то недооценивают. А ведь именно они вдохновляют своим сложным устройством ученых, инженеров, кинематографистов, врачей. Удивительные существа — они ведь частично механизмы! Коммуникации, методы защиты, сложные превращения, механизмы выживания — такое богатство возможностей, и мы не хотим все это замечать! Взять хоть тихоходку. Знаете ли вы, что перед нами, возможно, пришелец из космоса, который когда-нибудь спасет мир? Всем известные «Приключения Карика и Вали» сегодня актуальны, как никогда. Новые книги — тому свидетельство.

Иван Шилов ИА REGNUM

А еще замечено: те, кого интересуют насекомые, — поистине замечательные люди. И не только свои неподражаемым чувством юмора. Они просто умные, наблюдательные и дальновидные! Шесть книг в этом обзоре — о чудесах окружающего мира, на которые мы почему-то не обращаем внимания.

Кристоф Казнов, Франсуа Водарзак. Насекомые в комиксах

Уже вторая книга уморительно смешного — и полезного во всех отношениях комикса о насекомых. Если так получилось, что первой вам не досталось… Кто сказал, фу, насекомые? В точности то же самое говорила бабушка главного героя — юного энтомолога. Эта ворчливая особа тоже терпеть не может насекомых! Никогда раньше она не задумывалась, какие это сложные, интересные, замечательные во всех отношениях существа. Сами же насекомые готовы рассказать о себе буквально всю подноготную. Не теряя научности фактов, они вспоминают и «Звездные войны», и Первую мировую, постоянно попадают в нелепые ситуации — и вызывают сочувствие даже у вредной бабушки. Это, кажется, называется «эмоциональная вовлеченность».

Чувство юмора почему-то фирменная черта всех, кого интересует мир насекомых.

О ком, о чем: в первом томе мы узнаем о способах коммуникации насекомых, сложных конфликтах и неожиданных методах защиты, поразительных сложных превращениях. Мысль приобретает прямо-таки инженерное направление! Ко второму тому бабушка все еще не изменила своего мнения о насекомых, хотя надо отметить, что ее позиция заметно поколебалась. Так что любознательный внук просветит ее относительно того, что насекомые, скажем, служат моделями для робототехников. Механизмы телеуправления у тараканов здорово помогли ученым в смысле поиска раненых. Проделки комаров — результат трудного детства. А уж методы приспособления у насекомых бьют все рекорды.

Кстати, они могут служить отличными биоиндикаторами окружающей среды.

Уже поэтому есть смысл обратить на них внимание.

Ольга Посух. Микросупергерои. Самый живучий

Ольга Посух. Микросупергерои. Самый живучий

Тихоходка — настоящий чемпион по выживанию. Этому поразительному существу не страшно ничего: ни сверхтемпературы, ни давление, ни отсутствие воздуха или воды, ни извержение вулкана, ни открытый космос, ни даже ядерный взрыв — их вообще ничего не берет. Об отсутствии пищи или еды даже говорить неловко.

Крошечное существо отличается еще и удивительной скромностью: кроме достижений в области выживания, неизвестно даже, кто оно. «Тип микроскопических беспозвоночных, близких к членистоногим», — осторожно пишут ученые. Уж не пришелец ли из космоса скрывается за милой внешностью, напоминающей смесь пылесоса с плюшевым медвежонком? За забавную внешность его называют то водяным медведем, то моховым поросенком. А вот официально имя этого существа — тардиграда. Точно, оно пришелец. Так и должен выглядеть настоящий супергерой!

Почему супергерой? Поразительные механизмы выживания тихоходки — предмет пристального интереса ученых. Кто знает, может, именно тихоходка станет тем, кто однажды спасет мир.

6+

Самокат

Ян Ларри. Необыкновенные приключения Карика и Вали

Ян Ларри. Необыкновенные приключения Карика и Вали

Превращение в кого-нибудь гигантского или, наоборот, крошечного — один из любимых мотивов в литературе и кино. Ведь так открывается то, что не увидишь привычным взглядом! Вот, например, профессор Иван Гермогенович Енотов как раз испытывает новый эликсир.

В повести Яна Ларри героям-детям (и взрослым!) открывается удивительный мир живых существ, на которых они совсем не привыкли обращать внимание. Бабочки, муравьи, водомерки, кузнечики, божьи коровки — мир насекомых, а вместе с ним мир растений, оказывается вдруг полным опасностей. И вдруг оказывается, что страшнее всего детям-героям не лягушка, которая может опрокинуть кувшинку-плот, даже не задумавшись, а обычные люди со своими привычками. И еще оказывается, что всё связано со всем, и все со всеми.

10+

Малыш

Верена Райнхардт. Фридрих Львиный Зев. Верхом на шмеле

Верена Райнхардт. Фридрих Львиный Зев. Верхом на шмеле

Пока все смотрят «Игры престолов», Верена Райнхардт создала очень похожий мир с героями-насекомыми. Человек там практически один, Фридрих Львиный Зев — наследник знаменитой династии наездников. Наследник, как водится, не удался: он не жаждет подвигов, не очень-то рвется летать на шмелях, подобно славному деду, да и вообще скорее бездельник-мечтатель. Последний романтик еще не подозревает, что его взяла в оборот загадочная Фея-правительница. И Брумзель — опытный и практичный шмель, а он уже взял курс на дом Фридриха, — не зря носит на плечах золотые полоски.

Дикие леса, Зубчатые скалы, королевство Скарнланд с Феей-правительницей — перед нами очень старый мир, где есть даже собственный эпос в духе скандинавской эдды. (Стихотворная часть сама по себе заслуживает внимания.) И политические интриги, и война двух королевств, и яркие характеры героев. Погружение в мир насекомых придает книге особый шарм. Ведь они частично живые существа, а частично — механизмы.

Белый пар идёт из труб заводов насекомого города, орудуют трутни-контрабандисты, а Гусенец в авиационных очках строит железный агрегат. Устройство имеет угольную печь, держится на паре ржавых заклёпок и в целом напоминает одну их первых конструкций братьев Райт.

Поклонники стимпанка порадуются знакомому духу эпохи пара, любознательные читатели легко узнают что-то, сильно напоминающее приключения Карика и Вали, да и любители сюжетов Толкиена увидят что-то близкое.

Не говоря уже про фанатов «Игры престолов».

Масштабно, черт возьми.

10+

Самокат

Анджей Секора. Приключения муравья Ферды

Анджей Секора. Приключения муравья Ферды

Ферда — этакий неунывающий, хорошо воспитанный муравей из благополучного дома, который волей судьбы оказался в большом мире. (Ферда потерял свой муравейник и до поры решил обосноваться в лесу один. В смысле, без муравейника).

И вот тут мы увидим, какой увлекательный на самом-то деле мир насекомых! Позвольте, что-то в нем есть знакомое. Мускулистые жуки не блещут интеллектом. Красавица божья коровка Берушка оказывается коварной и вероломной, но не по злому умыслу, а просто по глупости. Остальные насекомые — болтуны и сплетники. Жизнь их небогата событиями, поэтому каждый, даже небольшой интересный случай обрастает такими деталями, что не знаешь, смеяться до слез или плакать со смеху. Что уж тут говорить про Ферду, который появился буквально как снег на голову! Разве муравей не должен быть частью муравейника?

Привычки и образ жизни насекомых — только один слой книги. Второй слой, пародия на человеческое общество, будет прочитан по-разному. Для взрослого читателя это правдиво до слез и смешно до колик. Ребенок увидит скорее, обычный посыл детской и всякой приключенческой книги: неунывающий оптимист и выдумщик выкрутится из любых передряг и всегда найдет себе друзей.

Согласитесь, без этого никак. Но детская на первый взгляд книга не так уж проста. Самый саркастичный взрослый не останется равнодушным к обаянию неунывающего фантазера-муравья. Ферда удачлив — и не зря! Дружелюбие и оптимизм ребенка просто необходимо сохранить взрослым!

А вот ребенок не сможет не заметить здесь ироничного обыгрывания окружающей его реальности. С этого и начинается взросление.

6+

Эксмо

Мария Ана Пейше Диаш, Инеш Тейшера ду Розариу. Шагни за порог. Путеводитель по природе

Мария Ана Пейше Диаш, Инеш Тейшера ду Розариу. Шагни за порог. Путеводитель по природе

Если все предыдущие книги прозрачно намекали, что совсем рядом с нами существует удивительный, захватывающий мир природы, то иллюстрированный путеводитель по природе португальских писательницы и художницы именно об этом и рассказывает. И показывает, как увидеть птиц и животных буквально за порогом дома. И речь не только об обитателях городов и окрестностей. Не менее захватывающими оказываются наблюдения за дождём и ветром, изучение деревьев, луж и облаков. Оказывается, пресловутое школьное природоведение (если правильно его подать) может превратить обычного человека в настоящего следопыта. Без всякой иронии. Много внимания авторы уделяют изучению следов — внезапно в паре штрихов раскрывается масштабное полотно природы, насыщенное информацией о ее обитателях.

Неожиданно. Захватывает. Легко применить на практике. Для чего, собственно, и книга.