Стало известно, что 25—26 июня администрация президента США Дональда Трампа в Бахрейне проведет семинар по привлечению инвестиций в Западный берег реки Иордан, сектор Газа и в целом в регион, представив первый этап своего проекта по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Имеется в виду, конечно, израильско-палестинское урегулирование. В семинаре примут участие министры финансов, а также мировые и региональные бизнес-лидеры. За организацией этого мероприятия, которое приурочено к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан, стоят зять Трампа и старший советник Белого дома Джаред Кушнер, а также специальный посланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Выступая на конференции журнала Time, Кушнер уточнил, что этот план разрабатывается уже два года. Первоначально его собирались представить раньше, но срок был сдвинут после того, как в Израиле назначили выборы. А поскольку Кушнер в одном из своих интервью говорил о границах, то ультраправые политики это расценивали как предтечу создания палестинского государства. Тем не менее, отмечала The New York Times, из Белого дома исходили импульсы, будто президент Трамп «готов пренебречь дипломатическими догмами и привнести свежую струю в дискуссию о судьбе Ближнего Востока, которая по сути не менялась с 1970-х годов». Они подогревались и тем обстоятельством, что в процессе разработки плана Кушнер с целью заручиться поддержкой вел активную челночную дипломатию, проводя консультации в Эр-Рияде с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, представителями властей ОАЭ, Бахрейна, Омана и Турции.

DonkeyHotey Джаред Кушнер

Правда, сам план тогда еще не был обнародован. Говорилось, что он «потребует компромиссов от обеих сторон», чтобы, по словам старшего советника, «сделать мир достижимым». В этой связи Государственный департамент США запланировал серию заявлений, в одном из которых указывалось, что «план Кушнера» состоит из двух основных компонентов: политической части, посвященной основным политическим вопросам (таким, как статус Иерусалима), и экономической (призвана помочь палестинцам укрепить свою экономику). Кушнер также заявлял, что политическая часть плана «расписана очень подробно» и находит определенную поддержку среди некоторых лидеров арабских стран, затем следуют экономические вопросы. Однако этот сценарий был сломан после того, как Трамп сначала заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, а затем назвал спорные Голанские высоты территорией Израиля. В этой связи израильское издание JTA говорило о так называемом третьем ходе американского президента в сторону Израиля, первым называя выход Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном.

Теперь все застыли в ожидании четвертого хода: передачи под контроль Израиля сектора Западного берега, «откуда Израиль не ушел, но и не аннексировал его. Раньше ответ был «нет». Теперь он звучит как «возможно». Ситуация в регионе резко изменилась, и так политическая часть «плана Кушнера» была развалена. Арабские лидеры, чьей поддержкой пытался заручиться Белый дом, оказались перед сложными решениями. В палестино-израильском конфликте США полностью перешли на сторону Израиля, что, как заявил один из бывших американских переговорщиков по ближневосточному урегулированию Деннис Росс, «оттолкнет арабских лидеров от «плана Кушнера» по ближневосточному урегулированию». Теперь Кушнер уже говорит, что его план не содержит предложения о двух государствах для израильтян и палестинцев, и призывает «работать над деталями и изменить ход дискуссии».

То есть речь идет о том, чтобы поставить телегу впереди лошади. На семинаре в столице Бахрейна будут обсуждаться лишь четыре основных компонента, касающихся Палестинской автономии: инфраструктура, промышленность, расширение прав и возможностей, а также инвестиции в людей и реформы управления. По словам Кушнера, «вы не можете иметь мир без экономической стабильности и возможностей, но вы также не можете иметь экономические возможности и стабильность без мира». Ставится задача склонить в первую очередь палестинцев к принятию бизнес-плана, и только потом, по мере его практической реализации, предлагается переходить к решению критических политических, точнее, геополитических проблем. Это новая американская схема дальнейших действий, которые на первом этапе исключают политические переговоры или консультации по ближневосточному урегулированию.

Justin McIntosh Израильско-палестинская граница

США в случае принятия «плана Кушнера» обещают выделить в течение 10 лет 25 млрд долларов инвестиций в Западный берег и сектор Газа, а также 40 млрд в виде помощи Египту, Иордании и Ливану. Одновременно Вашингтон призывает страны региона «перестать быть заложниками палестинцев», переключить главное внимание с Израиля на Иран, чтобы предлагаемые инвестиции не воспринимались как обычный подкуп или взятка. Но сработает ли такой проект практически? Сказать пока сложно. Набиль Абу Рудейн, пресс-секретарь палестинского лидера Махмуда Аббаса, заявил, что в таком виде «план Кушнера бесполезен», так как «любой экономический план без политических перспектив никуда не приведет», не говоря уж о том, что «палестинцы не примут никаких предложений, которые не включают Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме».

По его словам, решение о том, будут ли палестинцы участвовать в семинаре, будет принято руководством. Рудейн напомнил, что в марте 2018 года состоялась аналогичная встреча в Вашингтоне, но палестинцы решили не принимать в ней участие, а за их спиной решить проблему ближневосточного урегулирования будет невозможно.