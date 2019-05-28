Прошло чуть больше месяца с того времени, как российский премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что цены на бензин взяты под контроль, как ситуация резко изменилась. Большинству простых потребителей данный факт не заметен, потому что, как и в 2018 году, ажиотаж начинается с биржевого и мелкооптового рынков. А значит, что если не будут устранены негативные факторы, галопирующий рост бензиновых цен коснётся и розницы. Накануне посевной кампании и в условиях усилившихся инфляционных процессов ситуация ощутимо отразится на всей экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

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Заморозка и рост

Первыми тревогу забили представители независимых АЗС.

«В период с 15 апреля по 15 мая 2019 года оптовые цены на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже (АО «СПбМТСБ») выросли на 23% на бензин марки REGULAR (АИ-92) и на 18,5% на PREMIUM (АИ-95). Цена на летнее дизельное топливо в вышеуказанный промежуток времени выросла на 2,5%. Оптовая цена тонны 92-го бензина по состоянию на 15 мая 2019 года составила 49 079 руб., или 36,6 руб. за литр, 95-го — 50 608 руб. за тонну, или 38,2 руб. за литр, летний дизель — 47 769 руб. за тонну, или 39,8 руб./литр.

С некоторым лагом оптовые цены транслируются в мелкий опт. К примеру, в Саратовской области за указанный период цены на АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, а на летний дизель — на 2%. Несмотря на некоторую корректировку 16 мая 2019 года, в условиях высокого сезона следует прогнозировать дальнейший рост оптовых и мелкооптовых цен. Цены региональных сбытов ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании, прим. ИА REGNUM ) повышаются практически ежедневно. Такая динамика характерна для всех регионов РФ. В то же время мировые цены на нефть марки Urals в течение месяца сохраняют волатильность в диапазоне $1−2 на уровне $71−72 за баррель», — отмечают в Независимом топливном союзе.

Добыча нефти

По оценке экспертов топливного рынка, с началом высокого сезона при довольно стабильных ценах на нефть оптовые цены на нефтепродукты стали стремительно расти, отыгрывая разницу по сравнению с индексом экспортной альтернативы — netback. В свою очередь, так называемая заморозка розничных цен сохраняется. Рост оптовых цен съедает маржинальность топливной розницы.

Обеспокоенный складывающейся ситуацией президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша направил сегодня, 21 мая, письмо в адрес заместителя председателя российского правительства Дмитрия Козака (его копия есть в редакции ИА REGNUM ). В послании говорится о причинах неожиданно обострившейся ситуации на топливном рынке.

«За последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста. По состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки с учётом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индуктивных мелкооптовых цен, причём на дальневосточных базисах уровень биржевых цен на дизельное топливо выше индуктивных мелкооптовых цен на 8−9 тысяч рублей за тонну. При этом повышенный спрос на более выгодные мелкооптовые партии сталкивается с ограничением предложения сбытовых компаний, что переводит покупателей обратно на биржу, тем самым поддерживая рост биржевых ценовых индикаторов», — сказано в заявлении РТС.

Причины кризиса

В Российском топливном союзе также обозначили причины резкого роста биржевых цен. В их числе — не только сокращение объема производства, связанное с проведением весенних ремонтов на НПЗ, но и уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок (на фоне увеличения спроса, связанного вытеснением с рынка суррогатного и контрафактного топлива), и увеличение его поставок на экспорт.

Также в РТС отмечают недостаточную эффективность и продуманность демпфера, в формуле расчета которого отсутствует учёт текущих оптовых цен, что обеспечивает возможность некоторым НПЗ и демпфер получать, и крупнооптовые цены держать выше экспортного паритета. К причинам резкого роста цен в РТС относят и сохранившуюся возможность влияния участников биржевых торгов на ценовые индикаторы путём активного использования роботов, покупки нефтяными компаниями товара в основную торговую сессию прямо или через третьих лиц, неравномерности продаж в течение торговой сессии.

Gazprom-neft.ru Московский НПЗ (МНПЗ)

Кроме этого, в РТС указывают отсутствие решения по увеличению нормативов продаж топлива на биржевых торгах (особенно для дальневосточных базисов) и на нерешённый вопрос о снижении тарифов на железнодорожные перевозки топлива в регионы Дальневосточного федерального округа в целях обеспечения возможности формирования оптовых цен, соответствующих замороженным на низком уровне розничным ценам в этом федеральном округе.

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Почему подвели «джентльмены»

Увы, но исходя из приведённых доводов, ценовая ситуация на внутреннем топливном рынке возвращается к прошлогодней, когда маржинальная доходность розничных продаж моторного топлива оказывалась либо отрицательной, либо ниже требуемой.

«Действительно, первые месяцы этого года были очень положительны по эффективности продаж на розничном рынке, но этого оказалось недостаточно для покрытия убытков прошлого года, закрытия возникших кредиторских задолженностей и оформления новых кредитов по приемлемым ставкам», — заявил президент РТС Евгений Аркуша.

По его словам, со стороны банков существенно возросли требования и критерии предоставления банковских кредитов именно розничным предприятиям топливного рынка из-за отрицательных результатов деятельности 2018 года.

В связи с этим участники топливного рынка попросили Дмитрия Козака обратить особое внимание на необходимость скорейшего устранения факторов, влияющих на необоснованно резкий рост оптовых цен.

Напомним, 17 апреля 2019 года премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, признал, что в 2018 году ситуация с ценами на топливо и ГСМ вышла из-под контроля и потребовалось вводить «ручное управление» рынком.

«Эти меры успокоили ситуацию, сейчас ситуация под контролем, она стабильная», — сказал глава правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

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По его оценке, тому способствовало соглашение о сдерживании роста цен на бензин и дизельное топливо во втором квартале (апрель — июнь), которое в начале апреля 2019 года подписали правительство и крупнейшие нефтекомпании.

Аналогичная схема была использована и весной 2018 года, когда из-за резко возросшей цены мировой нефти вертикально интегрированные нефтяные компании увеличили экспортные аппетиты в ущерб внутреннему рынку. Создавшийся дефицит и привёл к резкому росту оптовых цен. Тогда нефтяников понудили заключить некое «джентльменское» соглашение — снижение ставок акцизов на бензин и дизель в обмен на заморозку топлива на АЗС.

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Но уже к осени стало понятно, что «джентльмены» подвели. Соглашение о заморозке мелкооптовых цен, повышении отгрузок топлива на внутренний рынок во избежание дефицита предложения и о заморозке розничных цен (оно действовало до 31 марта 2019 года) пришлось задокументировать. И правительство, и профильные министерства до последнего уверяли, что у потребителей топлива нет поводов для беспокойства. Это стало следствием накопившихся в нефтяной отрасли проблем.

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Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, решить эти проблемы нужно в течение ближайшего месяца, пока не закончилось действие соглашения о заморозке бензиновых цен.