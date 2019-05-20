Есть люди, которые давно превратились в миф. Поэтому все, что с ними связано, представляет интерес как для обывателя, так и для исследователя. Вероятно, если бы такой человек написал букварь или инструкцию по использованию отбеливателя, они стали бы лидерами на рынке продаж.

Иван Шилов ИА REGNUM

Книга германского генерал-фельдмаршала Эрвина Ойгена Роммеля (1891−1944) превратилась в бестселлер еще до того, как возник миф Роммеля. «Пехоту» впервые издали в 1937 г., когда ее автор был простым полковником, уважаемым ветераном Первой мировой войны (кавалер ордена Pour le Mérite), но не более того.

Почему она сразу же стала столь популярной (совокупный тираж к 1945 г. составил 400 тыс. экземпляров)? Автор избрал очень удачную форму изложения, взяв за основу свои дневниковые записи периода войны. В переработанном виде они предстали в виде одновременно мемуаров и лекционного курса (благо, когда наш герой писал книгу, он работал в военном училище в Потсдаме). При этом повествование ведется далеким от академизма языком. Не зря некоторые цитаты из нее, как, например, слова о том, что в схватке двух людей победителем станет тот, у кого окажется на один патрон больше, стали его визитной карточкой наряду с «прольем пот — не прольем кровь» и знаменитым:

«Гитлер дал мне звание фельдмаршала, но я бы предпочел, чтобы он дал мне еще одну дивизию».

Будущий фельдмаршал описывал последние предвоенные дни, когда «невыразимой тяжестью давило на немецкую землю» приближение войны. Тогда младшему лейтенанту Роммелю запомнились «озабоченные лица» и «невероятные слухи», когда его части проходили через Ульм.

Иван Шилов ИА REGNUM

Затем были бои в Бельгии и на севере Франции («маневренная война»), ранение, очередное звание, «позиционная война» в Верхних Вогезах, которая вновь сменилась на маневренную, после того как в 1916 году офицер оказался на румынском, а затем итальянском фронтах. Там он, будучи ротным командиром, за двое суток в октябре 1917 захватил в плен около 9000 итальянцев и 81 орудие в качестве трофеев, за что и получил «голубого макса», как называли Pour le Mérite.

Все это Роммель описывал, не только чтобы

«можно было извлечь опыт, касающийся конкретики ведения военных операций в непростых природных и климатических условиях», но и дать «возможность молодым немцам узнать, с какой безграничной отдачей и храбростью немецкие солдаты… боролись и борются за Германию».

Жаль, что этот опыт в итоге привел Роммеля к Гитлеру, а прозрение и раскаяние (фельдмаршал поддержал заговор полковника фон Штауффенберга) пришло слишком поздно.