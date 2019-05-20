Вчера в Грузии состоялись промежуточные выборы мэров и депутатов местных законодательных органов (сакребуло). Параллельно состоялось голосование в парламентском округе, который представляла Саломе Зурабишвили, одержавшая победу на осенних президентских выборах и вернувшая вследствие этого депутатский мандат. Речь идет о Мтацминдском мажоритарном округе в Тбилиси. Правящая партия «Грузинская мечта» объявила победу во всех избирательных забегах кроме Тбилиси, где состоится второй тур.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Что касается регионов, то промежуточные выборы мэров прошли в Зугдиди, Чиатуре, Хуло, Зестафони и Марнеули. Это электоральное упражнение стало новым испытанием для грузинской политической системы.

Особое внимание привлекают в эти дни события в Зугдиди, где баллотировалась в мэры супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс. На днях она подверглась атаке вместе со своей свитой со стороны неизвестных. После объявления результатов выборов Руловс не признала их, а ее супруг призвал к беспорядкам. Отклик был хилым.

U.S. Department of State Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс

Последние события в Зугдиди наглядно указывают на глубокий кризис всей политической системы в Грузии. Если еще недавно там могли указывать с немалой долей гордости на защищенную конституцией конкуренцию на выборах и соблюдение порядка и законности, то сейчас всё больше говорят о системном кризисе. Повсеместные драки, подкуп избирателей, риторика ненависти.

Мы видели это в ходе президентских выборов, видели в ходе столкновений представителей власти с мусульманскими жителями Панкисского ущелья. Власть выглядит все менее убедительно. Не первый раз в истории современной Грузии мы наблюдаем признаки глубокого разочарования у населения страны. Достаточно сказать, что в Тбилиси на выборы пришли на этот раз всего 34% располагавших правом голоса.

Samgtu.ru Выборы

Наблюдавшие за президентскими выборами в Грузии представители ОБСЕ тоже были встревожены увиденным. В своем отчете они особо отметили подкуп избирателей через аннулирование их долга перед банками по инициативе верхушки правящей «Грузинской мечты», использование негативной методики ведения пропаганды, вандализм и даже акты насилия.

После обнародования отчета наблюдателей десять ведущих членов Европарламента обратились к Верховному представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини, в отчете они прямо указали на необходимость электоральной реформы в Грузии. Нечасто представители Европарламента прибегают к прямой вовлеченности в такой форме в процесс выборов в стране, стремящейся в ЕС. Но тут прямо указали на то, что причиной многих бед является смешанная система, сочетающая избрание 77 из 150 депутатов парламента принятым путем голосования за партийные списки с избранием 73 депутатов по мажоритарным округам. Именно там «административный ресурс» и прочие методы коррупции задействованы в полную силу. Европейские политики настаивают на том, чтобы Грузия перешла к принятой парламентской системе не в 2024 году, как планируется, а уже в 2020 году.

Озабоченность политической ситуацией в Грузии переносится уже и к ее главному союзнику, США. На прошлой неделе в известном политическом аналитическом издании International Policy Digest вышла подробная статья лидера грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе о происходящем на политическом поле Грузии. Она подробно осветила тему требуемой электоральной реформы. Надо отметить, что сегодня ее активная позиция в пользу перехода на единую партийную систему выборов поддерживается практически всеми политическими объединениями, исключая правящую «Грузинскую мечту».

gipajournos Нино Бурджанадзе

Интересно, что статью Бурджанадзе подхватили три авторитетных европейских издания, специализирующихся на делах Евросоюза. Поскольку Грузия стремится в ЕС, то последние скандалы были для «евроактивных» дополнительным напоминанием об углубляющемся политическом кризисе политической системы там. А ведь для вступления в ЕС требуется не только проведение ежегодных экзотических парадов, но и искоренение коррупционных методов проведения выборов. Таких результатов будет непросто добиться в стране, «приватизированной» де факто олигархом Иванишвили.

В пору такой неразберихи люди ищут немедленных решений. Такой «палочкой-выручалочкой» представлялось многим вступление в НАТО. Этих людей неизбежно ждет горькое разочарование.

Пожалуй, реформа избирательной системы может несколько снизить градус кипения в стране. Даже если финансовых ресурсов Иванишвили хватит для победы в парламентских выборах 2020 года, ему предстоит иметь дело с парламентом, в котором будет присутствовать реальная и конструктивная оппозиция. Хочется надеяться, что растущее политическое противостояние не выплеснется за рамки демократических межпартийных споров.

А если нет? Если нет, то Грузия не первый раз предстает перед угрозой катаклизмов. Хочется надеяться, что на этот раз их удастся избежать