Итак, 20-го мая стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2019» с боевой стрельбой. Как было заявлено организаторами учений, они нацелены на достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов по повышению уровня боеготовности личного состава и развитию их навыков ведения совместных боевых операций, а также имели целью поддержание на высоком уровне взаимоотношения и взаимопонимания военнослужащих двух стран, проведение обмена опытом. Заметим также, что в совместные учения привлечены: личный состав — до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллеристских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 35 боевых самолетов и вертолетов. Казалось бы, что такие беспрецедентно масштабные военные учения Азербайджана и Турции должны были возыметь отрезвляющее воздействие на «народного премьера» Армении и Ко. Ан нет, не тут-то было. Сначала власти Армении затеяли шоу в ходе судебного процесса в отношении первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента Республики Армения Роберта Седраковича Кочаряна, которое сопровождалось грубым нарушением основополагающего принципа гражданского права — презумпции невиновности. Взять хотя бы тот факт, что властями Армении всячески создавался информационный фон с целью обоснования вменяемого Роберту Кочаряну надуманного обвинения в свержении конституционного строя Армении в 2008 году. Естественно, что в авангарде информационных киллеров были радиостанция «Азатутюн» (армянское отделение радио «Свободная Европа/Свобода»). Отметим, что несмотря на прямой информационный шантаж, физическое присутствие ангажированной толпы из числа разного рода грантоедов, а также отдельных обманутых лжепропагандой родственников трагически погибших 1-го марта 2008 года наших сограждан, суд общей юрисдикции Еревана 18 мая т.г. освободил Роберта Седраковича Кочаряна из-под стражи. Это стало возможным благодаря поручительству двух других президентов Арцахской Республики: бывшего — Аркадия Гукасяна и действующего — Бако Саакяна. Как и следовало ожидать, отправление независимого правосудия сильно расстроило и рассердило поводырей государственного переворота (апреля-мая 2018 года) в Армении. Сердобольное отношение поводырей к очевидному срыву их финансовых и информационных потуг по приведению юриспруденции Армении в соответствие с «высокими моральными критериями», присущими нравам, насаждаемым в Армении после государственного переворота, не могло пройти бесследно. Сей провал нашел свое отражение в игривом прямом эфире в Facebook «народного премьера» вчера поздно ночью.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджано-турецкие военные учения

Mod.gov.az Широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии. 20.05.2019

Так, Никол Пашинян выступил с опасным заявлением о перекрытии 20 мая т.г. с 8:30 утра входов и выходов всех судов на территории Республики Армения без исключения. Эта провокация далеко неслучайно затеяна именно в эти дни — после завершения чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку и продолжающегося военного учения азербайджанских вооруженных сил и их турецких наставников. Не вызывает сомнений, что Азербайджан готовится к войне, в которой симпатии известных центров силы международной политики (с учетом событий вокруг Ирана) будут на стороне подстрекателей войны, причем с обеих сторон. Видимо, складывающиеся деловые отношения Россия-Турция стоят поперек горла «большому другу Ирана», известному продавцу Азербайджану военных технологий и дронов и, бесспорно, их заокеанскому стратегическому партнеру.