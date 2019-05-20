Ни одни выборы в Грузии за последние годы не обходились без спектаклей, которые конкретные политические силы с помощью собственных координаторов, активистов и телекомпаний «искусно» ставят для основной части малопосвященного в политические перипетии населения страны и мирового сообщества и которыми пытаются убедить всех в проведении избирательных процессов с грубыми нарушениями закона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Не стали исключением из общего «правила» и нынешние промежуточные либо внеочередные выборы, на которых население Мтацминдского района Тбилиси избирает своего мажоритарного представителя в парламенте, жители восьми муниципалитетов — членов местных собраний, а пяти городов страны — новых мэров.

Как и следовало ожидать, как и готовили телезрителей журналисты и дирекция телекомпании «Рустави-2, а главное, лидеры так называемой объединенной оппозиции, сгруппировавшей в своих рядах нынешних и «бывших» (бывших, потому что уход их из партии, как и следовало ожидать, был определенным тактико-политическим ходом, предпринятым с целью собственной «реабилитации» и создания в стране видимости оппозиционного разнообразия) соратников экс-президента Михаила Саакашвили, особого накала страсти достигли в Зугдиди. Там, где на пост мэра претендует супруга самого экс-президента Сандра Руловс, неоднократно в течение всей избирательной кампании становившаяся «центром» и «объектом» всевозможных «провокаций».

Сандра Руловс, Мишель Обама, Михаил Саакашвили, Барак Обама

В течение всего дня, пока граждане законопослушно шли в избирательные комиссии для выполнения своего общественного долга, у самих комиссий наготове и начеку были многочисленные представители «оппозиции», которые выискивали нарушения, предъявляли обвинения и делали заявления в телеэфире. Особый упор оппозиция делала на неких лицах в гражданской одежде, которые, по мнению соратников Саакашвили, были переодетыми сотрудниками спецслужб и которым было поручено контролировать избирательные процессы и действия оппозиции.

Звучали обвинения в раздаче денег тем избирателям, которые пришли и проголосовали за кандидатов от правящей партии. Как утверждали активисты ЕНД, у ряда избирательных участков стояли автомобили, в которых сидели координаторы «Грузинской мечты», и те прямо из окон автомобилей выдавали деньги «заслужившим вознаграждения» избирателям. В ответ на такие обвинения мужчина, которого представляли как координатора от правящей партии, заявил, что деньги он дал односельчанину, чтобы тот сбегал в магазин и принес ему сигареты. В некоторых избирательных округах не обошлось без физических оскорблений и мелких потасовок.

В эпицентре событий, где баллотировалась Сандра Руловс, подобные инциденты транслировались телекомпанией «Рустави-2» почти со всех избирательных участков. На одном из участков представителя оппозиции не подсадили в автомобиль, на котором члены избирательной комиссии везли переносную урну тем избирателям, которые самостоятельно прийти на участок не могли. На другом участке у координаторов правящей партии обнаружили списки избирателей и выразили подозрение, что активисты «Грузинской мечты» таким образом контролируют местное население и принуждают голосовать за своего кандидата. Завязалась перебранка, которую в прямом эфире демонстрировала телекомпания «Рустави-2».

Еще на одном участке из-за таких же списков произошла небольшая потасовка: мужчину довольно плотного телосложения, которого представители оппозиции называли членом «Грузинской мечты» и которому предъявляли обвинения из-за выдачи списков своим координаторам, неожиданно, когда тот, повернувшись, уходил от сыпавшей обвинения толпы, сзади по спине ударила женщина, которая тут же отошла подальше. А развернувшийся к «обидчикам» мужчина так же неожиданно ударил оказавшуюся в тот момент перед ним совсем другую женщину. Как сообщила телекомпания «Рустави-2», «пострадавшая» женщина оказалась координатором «объединенной оппозиции». А сам инцидент был преподнесен как оскорбление активистом правящей партии представителя оппозиции.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

Аналогичные мелкие инциденты по разным поводам устраивались и на других избирательных участках, а целью их было создание фона грубых нарушений, на котором проходили промежуточные и внеочередные выборы. Лидеры оппозиции почти в полном составе мобилизовались в Зугдиди, где один за другим давали брифинги и делали заявления о фальсификации выборов, нарушениях и насилии, оказываемом властями на избирателей.

Интересно, что представители правящей партии в победе собственных кандидатов на этих выборах были уверены на 100%, о чем заявил сам председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили еще до окончания избирательного процесса, когда пришел на избирательный участок Мтацминдского избирательного округа, чтобы проголосовать за кандидата в депутаты парламента. В беседе с журналистами лидер правящей партии заявил, что, по его информации, второй тур ожидается только в двух избирательных округах, во всех же остальных правящая партия одерживает уверенную победу.

«Вероятность второго тура имеется в двух округах, хотя и там у наших кандидатов большое преимущество, и с большой вероятностью мы победим в первом же туре», — заявил после голосования Иванишвили. Он выразил надежду, что грузинские избиратели и на этот раз сделают правильный выбор, а его партия продолжит вести страну по пути к Европе.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Отметим, что не менее уверенные заявления в собственной победе делали и лидеры оппозиции. Особенно они были уверены в победе Сандры Руловс в Зугдиди.

«Всего четыре шага осталось нам до окончательной победы», — заявил бывший кандидат в президенты от «объединенной оппозиции» и «Единого национального движения» Григол Вашадзе незадолго до окончания избирательных процессов в Зугдиди.

По его словам, он обошел весь город и изучил настроения населения, которое однозначно поддерживает супругу Михаила Саакашвили.

«Сегодня я обошел весь город, и настрой народа подтверждает, что мы уверенно победим на этих выборах. Доказательство тому — впавшая в панику так называемая «Грузинская мечта», ее политическая полиция, Служба госбезопасности, провокаторы, зондеры, засунутые в пачку сигарет деньги, которые втайне раздают привезенным на участки избирателям», — обрисовал картину на выборах Вашадзе.

Интересно, что все обвинения, которые в роли оппозиции предъявляет нынешней правящей партии «Единое национальное движение», были в свое время достаточно апробированы им самим и уверенно применялись во время всех выборов, которые проводили Саакашвили и его соратники в бытность у власти.

ЦИК Грузии уже обнародовал результаты этих выборов. Второй тур, вопреки информации Иванишвили, состоится только в одном избирательном округе — в Мтацминдском округе Тбилиси, где население выбирало мажоритарного депутата. На высвободившееся после перехода Саломе Зурабишвили в ранг президента место претендовало 20 кандидатов, из которых первые два места заняли кандидат от «Грузинской мечты» Владимир Кахадзе, набравший 41,3% голосов, и поддержанный оппозицией Шалва Шавгулидзе, за которого проголосовали 36,7% избирателей. Тот самый адвокат Шавгулидзе, который в бытность Михаила Саакашвили и его партии у власти считался ярым оппонентом «Единого национального движения» и обвинял его в нарушениях прав человека, убийствах граждан, незаконных действиях и иных преступлениях-правонарушениях. Сегодня он выступает в альянсе с бывшей партией власти.

В пяти городах Грузии, где проходили внеочередные выборы мэра, по данным ЦИК, в первом же туре победу одержали кандидаты от «Грузинской мечты». С уверенным преимуществом лидирует правящая партия и на промежуточных выборах в сакребуло (собрания) восьми муниципалитетов.

(сс) Congress of local and regional authorities Выборы в Грузии

Итоги выборов Сандра Руловс подвела вскоре после объявления ЦИК первых результатов. Она назвала их «спецоперацией», организованной властями с помощью спецслужб и криминального мира, и объявила о продолжении борьбы за смену власти.

«Мы не признаем их победу, тем более не признаем эти выборы. Это не были выборы. Это была совместная спецоперация СГБ и преступников, проведенная в Зугдиди на очень высоком уровне. Это было беспрецедентное насилие и запугивание. Они празднуют свою победу, но народ проиграл. Они опять продолжат свой террор, заполнение собственных карманов и все, что неприемлемо для нас и членов нашей команды», — заявила Руловс, с именем которой в бытность ее супруга у власти связывали немало незаконных деяний, в том числе тайную торговлю человеческими органами, ради которой, согласно сведениям некоторых журналистских расследований, в незаконную схему были вовлечены крупные грузинские медучреждения.

А так как на выборах победить «Грузинскую мечту» и нынешнего реального правителя Грузии не удается, оппозиция, по словам супруги Саакашвили, намерена расширить фронт борьбы и перейти к более активным действиям.

Для того чтобы сменить существующую в стране неприемлемую для оппозиции (впрочем, не только для нее) реальность, оппозиция готова применить все силы и средства, в том числе акции протеста, широкие объединения и более решительные действия.

Итоги дня в конце подвел сам Михаил Саакашвили, традиционно обратившийся к населению со своей страницы в сети Facebook. Он заявил, что полностью поддерживает боевой настрой и призыв Сандры Руловс, и призвал всех перейти к решительной борьбе за отстранение от власти Иванишвили.

«Иванишвили фактически отменил выборы и положил их себе в карман. Там, где царит неформальное правление, проведение свободных выборов невозможно. Чтобы выборы в Грузии были действительно свободными, вначале мы должны убрать Иванишвили. Иного пути физически и теоретически у нас нет. Поэтому я присоединяюсь к призыву Сандры. Мы не остановимся, как в ноябре прошлого года, и на этот раз доведем борьбу до победного конца», — заявил Саакашвили, который покинул Грузию после президентских выборов 2013 года и с тех пор перед каждыми последующими выборами обещает населению вернуться.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Осужденный по ряду уголовных дел и все еще подсудимый по другим уголовным делам экс-президент, который в случае прибытия в Грузию может быть немедленно арестован, от реального возвращения в страну воздерживается, но за рубежом уже несколько месяцев проводит активную кампанию под лозунгом «Вместе домой!». Адресатами его кампании являются проживающие в разных странах мира грузинские эмигранты, с которыми Саакашвили обещает вернуться и опять прийти к власти в Грузии.