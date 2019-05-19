Все газетники и вестоплетники несут в эти дни охочим до слухов тревогу о близящейся войне между Ираном и США. То американская «Нью-Йорк Таймс» сообщила о возможном делегировании в Персидский залив стодвадцатитысячного американского воинства, то цитируют угрозы аятолл повысить уровень обогащения Ирана.

Знак Корпуса стражей Исламской Революции (Иран)

Однако всё это не более чем обыденность поиска громких заголовков. Никаких ветров войны ожидать этим летом не следует. Все стороны конфликта заняты вовсе другим.

Для понимания ситуации следует обратить внимание на то, что всего год назад Иран экспортировал ежедневно два с половиной миллиона баррелей нефти. После второго раунда ужесточения американских санкций ожидалось, что при помощи подставных фирм Тегеран продолжить поставлять нефть в Китай, например, и не только. Прогнозы разнились: от семисот тысяч в день до миллиона. Но по сведениям агентства Блумберг, уровень экспорта из Тегерана опустился в эти дни ниже полумиллиона тонн.

Если прибавить к этому американские санкции на экспорт стали и драгоценных камней, то даже самые ортодоксальные оптимисты не усомнятся в близящемся обвале иранской экономики. Невзирая на все разговоры иранских аятолл о модернизации, они не сумели исправить пагубного для страны положения — все хозяйство зиждется на торговле энергоресурсами. Согласно официальным иранским источникам, около половины государственного бюджета составляют доходы от экспорта нефти и газа. Иными словами, оснований для оптимизма нет.

За последний год почти все крупные мировые компании (включая Роснефть) покинули Иран. Парадоксально, но факт: страны Европы, Россия и Китай неоднократно высказывались против расторжения соглашения по ядерной программе с Ираном и против возобновления санкций. Однако все крупные экономические концерны этих стран предпочли уйти из Ирана и не попадать под американские санкции. Особенно в ту пору, когда сама американская экономика уверенно идет вверх.

Miladfarhani Нефтехимический комплекс в Иране

Знаменательна публикация сирийского новостного агентства «Око Евфрата» (عين الفرات) об увольнении иранскими «Стражами революции» 15 сирийских офицеров, работавших в аэропорту Дейр-Аз-Зора. Речь идет о носивших погоны подполковников, полковников и бригадных генералов. Все уволенные известны лояльностью по отношению к России. Сирийские источники отмечают растущее взаимное недовольство российских и иранских военных в регионе. В данном случае Тегеран решил показать московским партнерам по работе с Сирии, что упомянутый аэропорт контролирует он и только он.

Однако это только половина истории. Ирану удобно объяснять свои последние провалы и поведенческие странности политическими мотивами. Напомним, что за последние месяцы Иран также прекратил выплачивать зарплаты завезенным им в Сирию шиитским «ополченцам» из разных стран. Причина тому — отсутствие средств. Для сохранения хорошей мины при плохих делах всегда можно пожаловаться на те или иные действия Москвы. Однако экономический кризис Ирана в целом и попавших под особые санкции боевиков КСИР — вот объяснение многим иранским причудливым козням.

Давно не секрет, что Россия и Иран контролируют различные силы внутри сирийской армии. Кроме того, у Москвы и у Тегерана свои «ополченцы». Каждая группа работает с тем, кто нанял. Можно вспомнить в этом контексте слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что Иран не является военным союзником России в Сирии. Он просто констатировал положение дел.

Кстати, о военных действиях. Сообщается о двух новых ударах Израиля по позициям Ирана и его наймитов в Сирии. Мы уже давно сбились со счета, сколько раз Израиль сокрушал там с воздуха иранские опорные базы и склады оружия. Иран много раз грозился возмездием. Один раз выпустил по Израилю несколько десятков ракет. И лучше бы не делал этого. Ибо все увидели качество иранского оружия и умение иранских генералов.

И уж вовсе трудно себе представить, как собирается Иран противостоять американским ударам, если такие будут осуществлены. На самом деле никаких ударов по Ирану не планируется со стороны США. А Иран снял сегодня ракеты с нескольких катеров в своих прибрежных водах, согласно американским источникам. Да, мы можем ожидать продолжения обмена громкими заявлениями между Вашингтоном и Тегераном. Но войны там не предвидится.

Иерусалим