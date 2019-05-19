Почему всё-таки современные клирики РПЦ в большинстве своём так любят сильных и богатых, в то время как сама Церковь еженедельно на всенощных восхваляет Господа за то, что он

Валантен де Булонь (1591—1632). Изгнание торгующих из храма. 1620-е

«низложи сильныя со престол,

и вознесе смиренныя, алчущия исполни благ,

и богатящияся отпусти тщи»,

или в современном переводе: «низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и богатых отослал ни с чем»? Все мы знаем, что «сильныя» и «богатящияся» у клириков РПЦ в почёте, что чиноначалие их «ни с чем» не отпускает: чаще — с наградами. И в деловой жизни им помогает. А они — ему.

Почему так происходит, в принципе, понятно: по слабости человеческой — мало ли что мы не по Евангелию делаем… И что история никого ничему не учит, тоже известно… Но всё же, ведь был уже пример в нашем ещё недавнем прошлом, когда Церковь как общественная структура тесно связала себя с властью капитала и потеряла большую часть своих искренних прихожан. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие», — учит Иисус Христос. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною», — говорит он минутой ранее (Мф. 19:21). У нас же всё происходит с точностью до наоборот: многие богатые в сотрудничестве с клиром лишь удваивают своё состояние. Уже и оправдания этому в протестантском духе можно услышать.

Думаю, причина конфликта «сквер против церкви» в Екатеринбурге именно в этом. Многие протестуют не против строительства храма, а против «продающих и покупающих» в храме Божьем (Мф. 21:12). Но есть и те, кто выступает против строительства новой церкви на месте любимого горожанами сквера именно по атеистическим соображениям, и их мнение не может быть отброшено: мы живём в светском государстве. Присутствует, как мне это видится, в данном конфликте и политика: многие клирики в РПЦ настолько в последние годы увлеклись сведением счетов с советской властью, что сами уже одной ногой оказались в царстве кесаря. Действуют так, как будто Иисус Христос учил: дорогу в Царство Божие откроет только осуждение репрессий царя Ирода.

Екатеринбург.рф Место строительства

Мало кому может понравиться современный вариант «симфонии» государства и церкви — особенно на региональном уровне. Да, государственная власть в центре и регионах должна учитывать мнение религиозных организаций, должна помогать восстанавливать храмы. Но вот замглавы Екатеринбурга, ссылаясь на негативное восприятие на федеральном уровне известных протестов в городе, заявляет, что

«…из-за конфликта вокруг строительства храма… под угрозой перспективы развития города: мы рискуем остаться без второй ветки метро, без крупных международных мероприятий».

Это что за методы? Это симфония? Это помощь? Какофония какая-то!

Те екатеринбуржцы, которые выступают за сохранение сквера, как мне это видится, выступают не столько против храма, сколько против того, на чьи деньги этот храм будет строиться, против сопутствующих этому строительству планов освоения ООО «Храм святой Екатерины» и строительной компанией Diamond Building близлежащих кварталов. Обратите внимание: первое столкновение у установленного в сквере на Октябрьской площади забора произошло между противниками строительства и некими «спортсменами» из Академии единоборств «Русской медной компании», выступающей в качества главного организатора этого проекта. Именно они, видимо, и составят приход будущего храма? А ещё — жильцы элитных многоэтажек и посетители торговых центров, которые запланированы к постройке вместе с будущим храмом святой Екатерины?

Екатеринбургская епархия говорит о «восстановлении» храма. Но ведь восстанавливать-то надо не только стены! Надо восстанавливать отношение к Богу и Церкви, разрушенное в России точно не в 1917 году, а много раньше. Методами, которыми действовали до последнего времени власти Екатеринбурга и Свердловской области, а также многие клирики, его не восстановить.

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии. Фрагмент. 1883

Сегодня в качестве панацеи предлагается идея опроса мнения горожан по поводу места строительства храма святой Екатерины. Между тем, стараясь разобраться в предыстории вопроса, увидел, что ещё в феврале избирком Екатеринбурга одобрил документы инициативной группы о проведении референдума по строительству этого храма. Принять решение по этому вопросу городская дума должна была в конце февраля. Не приняла, и референдума не было. Почему? Неужели кто-то рассчитывал, что жители города удовлетворятся абсолютно не представительными результатами неких проводившихся ранее в интернете «общественных обсуждений», раскритикованных экспертами в области изучения общественного мнения? В этой связи становится понятным, почему 100% участников встречи представителей общественности с главой города Александром Высокинским 18 мая высказались именно за референдум.

Итак, первый и самый главный вывод: власти города и области не должны были доводить ситуацию до такой конфликтной стадии. Они по должности должны стараться предотвращать конфликты, но начали изощряться в том, как «продавить» через горожан выгодное себе решение. Своя часть вины лежит и на клириках, забывших, видимо, важнейшую истину: церковь и её предстоятели должны иметь «доброе свидетельство от внешних» (1Тим. 3:7). Именно от «внешних», а не от тех, кто внутри церкви. Да и вводить в грех другого ведь ещё хуже, чем самому согрешить!

Говорят, что в Екатеринбурге народ православный, и большинство не может быть против строительства храма. В качестве аргумента приводится число участников ежегодных поминальных крестных ходов по Николаю II и его семье. Но поминать мучеников и уступить местным «богатящимся» и близким к ним чиновникам и клирикам, которые решили, что у нас грехи отпускаются не по покаянию, а за индульгенции, — это разные вещи.

Если референдум проведён не будет, если власти Екатеринбурга попытаются вновь продавить нужное им решение, если местная епархия РПЦ это одобрит, отношениям РПЦ и российского общества будет нанесён ещё больший урон, чем тот, который уже им нанесён.

Современный вариант отношений церкви, бизнеса, власти и общества в принципе порочен, он чреват новыми подобными конфликтами.