Телеканал NTV Haber напомнил о слухах, распространенных Reuters, будто бы дата поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 будет перенесена. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что системы будут доставлены вовремя. «Никакой речи об отсрочке или остановке поставок С-400 не идёт. Это утвержденная и завершенная сделка. Зачем нам её откладывать?». Глава МИД Турции также отметил, что переговоры между Турцией и США о создании комиссии по вопросам С-400 и американских самолетов F-35 продолжаются. «Если Америка подойдет к вопросу конструктивно и с благими намерениями, она согласится с нашим предложением», — считает он.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нападения в Идлибе

Как сообщает газета BirGün, Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Дамаск должен прекратить атаки на сирийский город Идлиб. «Гарантами Дамаска являются Иран и Россия. Конечно, у нас есть опасения. Необходимо прекратить эти нападения. Агрессия сирийских правительственных сил наносит ущерб попыткам создания конституционной комиссии», — сказал он. При этом Чавушоглу добавил, что на наблюдательные пункты Турции атак не совершалось. Кроме этого, турецкий министр прокомментировал возражения США и ЕС по поводу поиска нефти в Средиземном море на востоке Турции. «Мы защитим права Турции и турок Кипра. Греческое правительство Кипра проводит односторонние буровые работы, не давая никаких гарантий турецким жителям острова. Если вместо рационального подхода они продолжат действовать в одностороннем порядке, нам придётся принять необходимые меры», — заявил Чавушоглу.

dimitrisvetsikas1969 Кипр

Асад о встрече с Эрдоганом

Согласно газете Aydınlık, президент Сирии Башар Асад заявил, что они открыты для сотрудничества с Турцией. Он отметил, что встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом возможна при условии, что это не навредит интересам Сирии и её суверенитету. Также он заявил, что на авиабазе Хмеймим войска Сирии и России объединились в военном параде по случаю 74-й годовщины победы советских войск над нацистской Германией во Второй мировой войне. Асад, отвечая на вопросы о контактах с Анкарой, рассказал следующее: «Турция очень важная для Сирии страна, мы всегда готовы сотрудничать с ней. Мы открыты диалогу. Если это не навредит интересам Сирии и её суверенитету, мы готовы общаться и с Эрдоганом. Мы общаемся с Турцией не только через Россию или Иран. Турецкие и сирийские офицеры встречались и продолжают встречаться по многим вопросам. Самая важная из этих встреч состоялась в Кассабе (на КПП границы Турции и Сирии в провинции Хатай). Делегация из Сирии встретилась с главой национальной разведывательной организации Турции. Военные люди более восприимчивы и проницательны к тому, что происходит в нашей стране, чем политики. В правительстве Эрдогана существуют серьезные разногласия по сирийскому вопросу».

Соглашение о сотрудничестве между Турцией и Россией в сфере внутренней безопасности

Делегация Росгвардии во главе с Виктором Золотовым прибыла в Анкару, сообщает газета Aydınlık. Пребывание делегации продлилось пять дней. Золотов впервые встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу. Официальной целью визита было названо изучение подготовки подразделений спецназа Турецкой Республики. «Делегация Росгвардии знакомится с организацией учебного процесса в академии жандармерии и береговой охраны Турции, а также посетит бригаду сил специальных операций, где изучит опыт подготовки подразделений спецназа», — писало издание. Стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере внутренней безопасности между Национальной гвардией России и главнокомандующим войсками жандармерии Турции. В соглашении содержатся следующие пункты: защита общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; защита государственных объектов; борьба с терроризмом и экстремизмом; обеспечение вооруженной поддержки в борьбе с преступностью.

Rosgvard.ru Делегация Росгвардии в Турции

Оппозиция внутри правящей партии Турции взялась за дело

Оппозиционная группа внутри правящей Партии справедливости и развития (ПСР) становится всё более заметной. Группа недовольных действиями правительства, состоящая из основателей ПСР, создает новую партию. Инициаторами выступают Абдуллах Гюль и Али Бабаджан. Обозреватель OdaTV Сабахаттин Онкибар в своей статье делится новостями политического «закулисья» Турции. «Мои слова — это не просто предсказания, а достоверная информация», — пишет она. По ее мнению, тот факт, что экс-президент страны Гюль (настолько осторожный, что дует даже на воду, чтобы не обжечься) начал делать резкие заявления против политики президента страны и главы ПСР Эродогана, а также тот факт, что экс-премьер Ахмет Давутоглу и бывший председатель Конституционного суда Хашим Кылыч критикуют правящую партию, говорит о зреющем расколе внутри ПСР. Журналистка считает, что в ближайшее время будет основана новая партия, и около 30 политиков, депутатов от ПСР, которые обеспокоены обвинениями в коррупции и экономическим кризисе, покинут партию Эрдогана и перейдут в ряды партии Гюля.

Имамы-шпионы из Турции

Как сообщает газета Aktifhaber, в Германии вновь вспыхнул конфликт, связанный с Турецко-исламским союзом религиозных учреждений (DiTiB). Ханс-Георг Маассен, покинувший в прошлом году пост главы Федерального ведомства по охране конституции Германии, прокомментировал деятельность DİTİB, которая объединяет 900 мечетей по всей стране. Он отметил, что сотрудники организации занимались разведывательной деятельностью, профилированием и сбором информации, которую направляли в Турцию. «Также я считаю, что религиозная идеология DiTiB’a не соответствует демократическим ценностям. Поэтому Федеральное ведомство по охране Конституции должно тщательней следить за деятельностью этой организации. Конечно, решение этого вопроса является политической волей», — добавил он.

Superbass Центральная мечеть DiTiB. Кельн

Еврокомиссар комментирует решение турецкой ЦИК

Согласно комментарию турецкой редакции Deutsche Welle, еврокомиссар Йоханнес Хан считает, что основания для отмены результатов выборов в Стамбуле и их повторное назначение были «смехотворными». Хан в совместном заявлении с представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини подчеркнул, что в ЦИК Турции должны были дать исчерпывающие объяснения для подобного «комплексного решения». Но, по его словам, «этого не произошло. Представленный для общественности мотив — это фарс. Кроме того, ни в коем случае не приемлемо, чтобы кандидатам в мэры не разрешали участвовать в выборах, как это было на юго-востоке страны». Еврокомиссар считает, что отменять выборы и идти на повторное голосование является довольно рискованным поступком, учитывая, что граждане Турции доказали свою демократическую зрелость своим высоким уровнем явки на выборах. Он добавил, что власти должны уважать волю избирателей.

Эрдогана могут переубедить лишь экономические санкции

Два немецких издания, Frankfurter Rundschau и Stuttgarter Nachrichten, утверждают, что обычные слова с предупреждениями не действуют на Эрдогана. «Для результата нужно прибегнуть к экономическим санкциям», — пишут они. «Тот факт, что федеральное правительство Германии серьезно отнеслось к обвинениям в адрес Турции о пытках в отношении немецкого журналиста Дениза Юджеля и настоятельно рекомендует правительству Турции придерживаться международных соглашений по борьбе с пытками, является хорошей новостью. Но плохо то, что слова Берлина остаются лишь словами и встречаются в турецком дворце лишь с ухмылкой Эрдогана, который уже долгое время у власти… Такая страна не может быть партнером Германии. Если дело доходит до пыток, то соглашение о беженцах должно быть прекращено. Мягкие предупреждения для Эрдогана недостаточны, поскольку его это не волнует. С другой стороны, было бы неправильно прекращать переговоры о вступлении в ЕС, как того требуют популисты, потому что это означает лишь играть в пользу самодержца и ослаблять оппозицию. Прошлое показало, что Эрдоган понимал только один язык: экономические санкции», — пишут издания.

blu-news.org Дениз Юджель

О ситуации в демилитаризованной зоне «Идлиб»

По данным турецкого телеканала NTV Haber, провинция Идлиб на северо-западе Сирии была оплотом оппозиционеров с начала гражданской войны. В марте 2015 года население Идлиба, вместе с мигрантами, достигло 4 миллионов человек. Идлиб является провинцией, которая больше всех находится под давлением Дамаска. На встрече в Астане 4−5 мая 2017 года Турция, Россия и Иран объявили сирийскую провинцию и территории около неё зоной деэскалации. Террористические группировки в начале 2018 года захватили аэропорт Абу аз-Зухур с деревнями Синджар на юго-востоке Идлиба, Абу-Дали, Хиджаз, Ресим-эль-Абит, Ремле и Ум Джурейн. В результате наступления сирийские правительственные силы вошли на юго-восточные территории провинции Идлиб. Турция и Россия пришли к дополнительному соглашению в отношении этого региона. Дамаск при поддержке союзников продолжает свои атаки, несмотря на соглашение о демилитаризованных зонах, которое было подписано в Сочи 17 сентября 2018 года. После 12-й встречи 25−26 апреля между Турцией, Россией и Ираном в столице Казахстана Нур-Султане атаки со стороны Дамаска продолжились с той же интенсивностью.

Ципрас: против Турции могут быть применены экономические санкции

По данным Euronews, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что применит против Турции экономические санкции, если она продолжит поиски природного газа в восточной части Средиземного моря. «Если Турция продолжит эту стратегию, то будут приняты финансовые меры и санкции. Вместо того чтобы продолжать эти действия, Турция должна соблюдать нормы международного права и договоры и должна сесть за стол переговоров», — сказал премьер Греции агентству Alpha. Комментируя тему, Могерини заявила, что ЕС призывает Турцию уважать суверенные права Кипра.

Турция ожидает шквал повышения цен

Согласно статье, опубликованной в деловой газете Dünya, несмотря на то, что Центральный банк в январе перевел в бюджет страны 38 миллиардов лир, дефицит бюджета в январе-апреле увеличился в два раза, в отличие от того же периода в прошлом году. Дефицит бюджета, который составлял 23,1 млрд лир в прошлом году, за первые 4 месяца 2019 года подскочил до 54,5 млрд. Если рост задолженности продолжится, то к концу года дефицит бюджета превысит 100 млрд лир. Государство ищет выход из этой ситуации. Газета утверждает, что в скором времени власти сообщат об увеличении цен на продукты, топливо и другое. На прошлой неделе в Турции был введен 0,1% налог на валютные операции.

Gov.tr Центральный банк Турции

Премьер-министр Ирака Абдулмехди посетил Анкару

Согласно газете Sabah, премьер-министр Ирака Адиль Абдулмехди прибыл в Анкару и был принят с официальной церемонией в президентском дворце. Абдулмехди приехал в Турции по приглашению Эрдогана. В ходе переговоров стороны обсудили борьбу с терроризмом, восстановление Ирака, а также обговорили шаги, которые должны быть предприняты для улучшения торгового и энергетического сотрудничества между Турцией и Ираком. Также во время переговоров Эрдоган и Абдулмехди затронули региональные и международные вопросы.

Палата представителей США предлагает ввести санкции в отношении Турции

По данным турецкой службы ВВС, комитет Палаты представителей США предложил принять бюджет, который ограничивает поставку истребителей F-35 в Турцию. Комитет предлагает запретить использование федерального бюджета для этого. Такого рода запреты являются часто используемым методом. Законопроект предполагает, что США не станут покрывать расходы на топливо и зарплату пилотов при поставке F-35. Турция и другие союзники Вашингтона по НАТО являются покупателями, а также производителями F-35. Но американские чиновники утверждают, что покупка Турцией российских С-400 поставит под угрозу безопасность американских истребителей. Законопроект представили в Конгресс демократ от Нью-Йорка Элиот Энгель вместе с республиканцем из Техаса Майклом Макколом в качестве ответной реакции на покупку Анкарой С-400.

Власти отменили запрет на встречу с Оджаланом

Согласно газете Duvar, министр юстиции Абдулхамит Гюль заявил об отмене запрета на встречу с лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом. Министр сделал заявление относительно встречи Оджалана со своими адвокатами, которая была проведена впервые за восемь лет. «Эта встреча стала возможной, так как был снят запрет на встречу и дана возможность на аудиенцию», — сказал он на встрече с Европейским комитетом по предупреждению пыток (ЕКПП). Гюль отметил, что ранее были введены запреты на встречу, и на данный момент они отменены. Он также сообщил, что представители ЕКПП встретились с Оджаланом в тюрьме на острове Имралы.