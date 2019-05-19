Когда американцы наряду с экономическим давлением на Иран стали наращивать свое военное присутствие в Персидском заливе — перебросили ударную группу ВМС США с авианосцем «Авраам Линкольн», а на их авиабазу в Катаре прибыли бомбардировщики В-52 — стало очевидно, что готовится увертюра к каким-то событиям в регионе.

Kremlin.ru

Джордон Р. Бизли Авианосец США Abraham Lincoln (CVN-72)

Первоначально американские издания со ссылкой на данные израильской разведки указывали, что «Иран намерен провести в Ираке оперативные мероприятия, направленные на вытеснение США из этой страны». В Багдад срочно направился с визитом государственный секретарь США Майк Помпео. Но тогда пронесло, хотя британские эксперты писали о раскручивании сценария военной эскалации вокруг Тегерана. Шарахнуло в другом месте. Сначала неподалеку от порта эмирата Фуджейра, расположенного примерно 140 километров южнее входа в Ормузский пролив и обеспечивающего доступ в Персидский залив, была совершена диверсия, в результате которой пострадали четыре торговых судна, принадлежащие разным странам. При этом двум саудовским танкерам был нанесен значительный ущерб, хотя это и не привело к жертвам или разливу нефти. Потом с помощью дронов было совершено нападение на центральный нефтепровод саудовской государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco, находящийся недалеко от Эр-Рияда. Компания была вынуждена прекратить эксплуатацию нефтепровода «по соображениям безопасности».

Ответственность за этот акт взяла на себя действующая на территории соседнего Йемена шиитская группировка хуситов. Тегеран заявил о непричастности к произошедшему, выразил обеспокоенность «политическим авантюризмом иностранных игроков, которые стремятся чинить препятствие морскому судоходству в регионе Персидского залива», призвал провести тщательное расследование инцидентов. Тем не менее, как и следовало ожидать, Эр-Рияд обвинил во всем Иран. Любопытно, что Помпео после переговоров в Сочи с руководителями России, когда в числе других обсуждалась проблема Тегерана, так ответил на вопрос журналистов о причастности Тегерана к диверсионным операциям против грузовых судов: «Пока у нас нет никакой конкретной информации». Хотя ранее Вашингтон издавал предупреждение для судов, заявляя, что «Иран или его марионетки могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе».

United States Department of State Майк Помпео

Кстати, авторитетный эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Себастьян Зонс ранее указывал, что «в Эр-Рияде значительно переоценивают влияние Ирана на шиитов, проживающих в Бахрейне и в самой Саудовской Аравии, а также на хуситов в Йемене». И обозначал проявление в регионе фактора так называемой «третьей силы», которая заинтересована не только в сталкивании Саудовской Аравии с Ираном, но и в срыве переговоров по сирийскому урегулированию и консультаций по Йемену. «Оправданно или нет, — заявляет Зонс, — но Саудовская Аравия чувствует себя окруженной врагами, подчиненными Ирану: в Бахрейне, в Сирии, в Йемене и в Ираке». А «болезненная подозрительность саудовцев по отношению к Ирану мешает нахождению минимальных точек соприкосновения с Тегераном и делает невозможным прагматичное взаимодействие двух государств».

Главная опасность в том, пишет германское издание Tagesanzeiger, что «в среднесрочной перcпективе конфликт между Эр-Риядом и Тегераном грозит даже вылиться в четвертую войну в Персидском заливе, которая может превзойти все предыдущие три, начиная с 1980 года, по числу жертв, количеству разрушений и негативных последствий для всего региона». И вот на этом фоне король Саудовской Аравии Салман выступил с призывом к странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива провести 30 мая экстренный саммит в Мекке. Возможно, в этой встрече примут участие также главы государств и правительств Организации исламского сотрудничества. Накануне Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива разрешили США разместить войска на их территории и американские корабли в их территориальных водах в Персидском заливе. Но если исходить из прежнего опыта, отношения арабского мира к проблеме признания американцами Иерусалима столицей Израиля или их же решения признать юрисдикцию Израиля над Голанскими высотами, все такие саммиты ограничиваются всего лишь говорильней и пустыми декларациями.

Вряд ли что-то изменится и на сей раз. Даже несмотря на то, что в регионе вновь заговорили о возможности создания направленного против Ирана «арабского НАТО». Дело в том, что политика Вашингтона на Ближнем Востоке захлебывается, теряет свою эффективность и перспективу. Сомневаемся, что они серьезно рассматривают варианты еще одной военной интервенции в регионе. На иранском направлении США не получили поддержку со стороны Европейского союза. Визит Помпео в Сочи, пришедший на момент обострения ситуации вокруг Ирана, демонстрирует желание президента США Дональда Трампа, возможно, тактического свойства, несколько изменить траекторию внешнего курса страны. Скорее всего, США больше устроил бы сценарий, при котором Россия выступила в роли посредника в урегулировании отношений Саудовской Аравии и Ирана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американский слон в посудной лавке

Однако Вашингтон при этом не снимает с повестки дня вопрос «смены режима в Тегеране», не отказывается от информационной войны и массированной пропагандистской кампании, утверждая, что «главным спонсором терроризма в регионе является Иран». Проблема еще и в том, что США не удается (или они просто не стремятся к этому) сколотить арабский антииранский альянс, опасаясь, что потом он может развернуться в сторону борьбы с Израилем. Наконец, американцы не теряют надежды всё же закулисно договориться с Тегераном, где определенные силы призывают «быть осторожными с Россией». Как сообщает CNN, Белый дом передал посольству Швейцарии в США, которое представляет интересы Ирана, телефонные номера Трампа, пожелай Тегеран установить связь.

Американцы, как видится, придерживаются политики, когда, с одной стороны, они держат Иран в состоянии политической психологической напряженности. С другой стороны, им важно не допустить фундаментального разворота арабских государств с западного направления на восточное. «Большая игра» на Ближнем Востоке продолжается.