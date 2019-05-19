



(сс) Patrice CALATAYU Жером Родригес — активист движения «Желтых жилетов»

Мой корреспондент Yvan Hardoy вот что написал из Парижа утром в субботу:

«В 11:30 собираются в квартале La Defense — вблизи башни под названием Tour de la Cupole.

Начало движения в 13:00 по парижскому времени.

Основные пункты движения: моcт Courbevoia, авеню de Villierce, площадь Европы, улица La Fayette, бульвар Мажента.

А прибывают на площадь паперти Сакре-Кёр на Монтмартре.

Время рассеивания манифестации в 18:30».

«Организаторы ухитрились навязать возвращение на восток Парижа, в кварталы, где живут «элиты» — богатые иностранцы, дипломаты…

На Defense расположены главные штаб-квартиры многих мультинациональных компаний, в том числе Total (кстати, темой XXVII акта заявлен carburant — горючее).

Манифестанты пройдут в частности через Neuilly-sur-Seine, самый богатый пригород во Франции. Затем маршрут продолжится в XVII аррондисмане, немного в VIII (богатый квартал), в IX (модный квартал), по востоку X (населённого в том числе и африканцами, по кварталу Барбес (арабский квартал), затем Сакре-Кёр (туристический квартал).

Это хорошо, что «жилетов» увидят богатые (французы и иностранцы), номенклатура, да и туристы».

Вообще-то будет с десяток колонн сегодня в Париже, но всех не перечислишь, я поставил рекомендованный Yvan Hardoy маршрут, этот маршрут — главный. Один из кортежей собирается пройти по Елисейским полям, но, как и во все предыдущие субботы, Поля закрыты для манифестантов.

Марина Захарова ИА REGNUM Елисейские поля

Похвалюсь: возглавляет манифестацию, которая идёт от Дефанс до Сакре-Кёр, — Faouzi Lellouche, с которым я познакомился 11 мая в Париже. Их лозунг — «Акт XXVII против повышения цен на горючее, с женщинами во главе».

«Hausse de carburant — stop!»

Другой лидер жёлтых жилетов, известный Эрик Друэ, который водитель-дальнобойщик, закапризничал, выступил против «тематических» манифестаций (ну, к примеру, где тема — повышение цен на горючее). Он назвал такие манифестации «глупыми».

А Макрон в Биаррице. Он призвал манифестантов «к спокойствию», а также призвал недовольных «представить себя на будущих выборах в Европарламент».

Целых 12 станций метро будут закрыты только в районе Елисейских полей. Жандармы и полиция будут повсюду. Они приглядываются к народу ещё на подступах.

Короткое воспоминание.

Мы шли в несубботний день в районе Люксембургского сада 10 мая, и полиция нас отметила, положила глаз на нас, они хорошие профессионалы. Прессу не любят, бьют безжалостно, потому на акции жёлтых жилетов 11 мая наши операторы сняли свои нашивки «PRESSE».

(сс) Patrice CALATAYU Представители СМИ на протестах «Желтых жилетов»

Дополнительно запрещены для манифестаций на сегодняшней (Акт XXVII) акции кварталы вокруг площади Республики, как и сама площадь. В частности закрыты улица Бреста и улица Эмиль Золя.

Вот вечернее сообщение от Тьерри М.:

«Салют, Эдуард!

Наиболее интересный лозунг сегодня был: «Если навязывать вещи народу против его воли — это демократия, то что тогда фашизм!?»

Я вошёл в кортеж по дороге у порта Champerett, идущего от Дефанс, и прошёл через банльё шик Нейи, интересно продефилировать через богатых, потому что это не случается часто. Но мне не понравилось банльё, и плюс я заблудился, улицы Нейи для меня все идентичны. Я всё-таки закончил тем, что отыскал дефиле, благодаря тому что наблюдал движения полиции. CRS и собаки из BAC (cпецполиция о борьбе с бандитизмом) были заметно утомлены и ограничили себя тем, что наблюдали за нами с враждебностью, с такой же, как ты видел сам в прошлую субботу.

Очень долгий маршрут (ты мне должен две пары ботинок!). От Port de Champerett до St-Lazare мы поднялись по rue de Lafayette до бульвара Magenta, затем Barbes, rue de Clignfncourt и до Сакре — Кёр.

Мало инцидентов, несмотря на то, что жёлтые жилеты, в большинстве женщины впереди, шли провоцировать полицию и оскорблять: «Расшибитесь вы, с… дети!»

Спускаясь по rue Константинополь, которая идёт от вокзала Сент-Лазар, наблюдал небольшое столкновение перед местным офисом… Google. Это бывшее здание профсоюза, проданное американскому мультимиллионеру, и манифестанты забомбили его лозунгами и оставили самонаклейки на фасаде, крича, что офис — доказательство того, что наши лидеры продают страну американцам.

Один инцидент, комический, произошёл на бульваре Мажента: CRS, окружившие здание (они охраняли банки, что не служит ничему, как мне подсказал Yvan, потому что они и не могут стрелять их слезоточивыми гранатами и даже выхватить их дубинки не так легко, толпа их приклеит, расплющит о стены). Короче, один из манифестантов сорвал флаг Евросоюза, и группа жандармов пыталась пересечь толпу, чтобы его арестовать, но они бегали кругами, как в мультфильме «Том и Джерри».

Флики не сумели его схватить.

Это было смешно, и толпа, столь массивная перед кордоном CRS, такая, что они вынуждены были отступить перед такой массой людей, было видно, что жандармы боятся.

Они, без сомнения, получили сегодня инструкции спокойствия, но более всего они устали, это было заметно.

Ничего другого интересного.

Цифры полиции, как и во все субботы, глупые. Люди ещё были у Trinite, а голова нашей колонны была уже в Peletier. Я думаю, что по мере движения нас собралось 10 000. Кортеж разошёлся у Сакре — Кёр без инцидентов. И ведь почти весь день шёл дождь. Дружески, Тьерри».

«Говорят, что следующая суббота рискует быть куда более агрессивной, правительство возможно ищет спровоцировать эпизоды насилия накануне выборов в Европарламент, чтобы использовать «партию страха» против Ле Пен».

(сс) Patrice CALATAYU Полиция

А вот куски из наблюдений Yvan (а):

«Чёрный блок» и другие антифа не пришли сегодня, во всяком случае они не были замечены.

Вот что пели (мой перевод не рифмованный, ЭЛ) :

«Мы здесь, мы здесь! Даже если Макрон не хочет, мы здесь, за рабочую честь и для лучшего мира. Пусть Макрон не хочет, мы здесь! (On est la!)».

В квартале Барбес местное население начало привыкать к «жилетам» и теперь их поддерживает, подпевает вовсю».

В Реймсе полиция стреляла гранатами со слезоточивым газом.

В Париже префектура, как обычно, выпустила запрещение манифестаций в секторе Елисейских полей, собора Notre Dame и Национальной ассамблеи.

Цифры дня:

МВД Франции — 15 500, в Париже 1 600 (Тьерри назвал его цифру — только в одной колонне до 10 000 манифестантов).

Сами жилеты называют свои силы сегодня 41 000.