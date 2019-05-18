«Север — не помойка!» — правильный лозунг. Цель, к которой надо идти, борясь с искушением бросать бумажки в окно, споря с соседями, бюрократами и даже борцами против мусора — если они уводят в сторону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Да, уводят! Как из ряда Шиес, Рикасиха, Катунино вдруг выпали свалки на архангельском Окружном шоссе и в Северодвинске — загадка. Как 15 миллионов тонн вонючей смеси с миллионами крыс, выбросами ядовитого газа, прямо в болоте рядом с Юрасом, впадающим в Северную Двину, в 500 метрах от жилых домов, НИ РАЗУ не прозвучали на митингах и в «независимых» СМИ! Как горящая пластиком, и ещё не пойми чем, свалка в Северодвинске, с миллионами крыс, в 500 метрах от жилья, осталась вне критики? Как Шиес, по объемам мусора, в Архангельске, и полшиеса в Северодвинске растут под носом, а северяне их в упор не замечают, да ещё пишут в фейсбучных группах, что свалку в черте Северодвинска «надо расширить». Какая-то манипуляция сознанием!

Вопрос не к гражданам, а к тем, кто пишет сценарии митингов, придумывает тексты лозунгов. К организаторам протестов вопрос. Почему никто из них слова не сказал о СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОБЛЕМЕ, а говорят исключительно о проблемах завтрашних. Ни одно СМИ, специализирующееся на мусорной тематике, не пишет о победе Шиеса на Окружном и в Северодвинске! Не странно ли, что заодно с ними о происходящем на городских свалках помалкивают власти Архангельска и Северодвинска? И почему о вонючих горах нет ни слова от экологов?

Не потому ли Шиес под носом побеждает, что образовался молчаливый союз городских властей, нынешних организаторов митингов и экологов. Заговор с деньгами хозяев нынешних свалок, наверно, ни при чём, все проще. Организаторы митингов не идут туда, где нет хайпа, СМИ и внимания мировой общественности, где люди МОЛЧА зажимают носы от вони, где нужно ИСКАТЬ спрятанную информацию и терпеливо ОБЪЯСНЯТЬ, что дальше так жить нельзя.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка

В мэриях пишут наверх, что дела на свалках ОК, что на вонючие горы ещё много лет можно валить и валить. В Архангельске еще 10 лет, а в Северодвинске еще 15! Что «нарушений не выявлено», что ПДК в норме. Всё это подписывают штатные экологи, а независимые молчат. Как сочетается норма ПДК с подземным пожаром на северодвинской свалке и вонью от Краснофлотского моста до Талажского шоссе, преследующей людей — непонятно. Понятно только, что если правда о свалках выйдет на свет, властям придётся отвечать — как такое может годами твориться не в Урдоме, а под носом у полмиллиона человек — в Архангельске и Северодвинске.

Что делать нам, не организаторам митингов, не мэрам и не экологам? Можем ли мы обратить внимание протеста на мусорную катастрофу, УЖЕ происходящую в паре километров от домов? Стоп, а разве мы не жители Севера? Разве митинги с публикациями проводятся, как говорят, не в наших интересах? Разве мы не можем как те, в чьих интересах «это всё», требовать от журналистов, освещающих митинги писать не только о Шиесе, Рикасихе с Катунино, но в первую очередь о вонючих горах в Архангельске и Северодвинске. Иначе какие они «независимые»? Разве не можем требовать от организаторов митингов прекратить замалчивать победившие на Окружном шоссе шиес и полушиес в Северодвинске. Разве на митингах нельзя потребовать от властей закрыть городские свалки, и, получив федеральные деньги, включённые в госпрограмму, избавить Архангельск от вони Окружного? Неужели не потребовать мусороперерабатывающего завода — чтобы избавить от новых?

Эти требования будут тестом на правду — будут все вышеупомянутые бороться с городскими свалками, а не странно молчать — значит, на самом деле они за «Север — не помойка». Будут замалчивать ужас на Окружном шоссе — значит, за что-то другое борьба. Тогда останется выполнить свой долг и написать в соцсетях, «ВКонтакте», в «Фейсбуке», что ребята тест не прошли. Пусть все знают «кто есть ху».