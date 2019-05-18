



Александр Горбаруков ИА REGNUM Патриарх Филарет

Религиозная война на Украине, очередным обострением которой стала публичная склока между почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом и главой ПЦУ митрополитом Епифанием, увела немного в сторону взгляд от Константинопольского патриархата, истинного виновника нестроений в православном мире. Однако Фанар, как будто старающийся сейчас особо не вмешиваться в украинские события, похоже, разрабатывает новые комбинации.

Gov.ua Митрополит Епифаний

Его авторитет подорван. «Благодаря» действиям константинопольского патриарха Варфоломея прервано евхаристическое общение Константинопольского патриархата с Московским патриархатом, что имеет значение не только для этих двух Церквей. Сожалеют об этом (и, видимо, не очень довольны) даже католики, поскольку конфликт Фанара и Русской православной церкви заморозил православно-католический экуменический диалог. Хотя, конечно, в первую очередь пострадавшим можно назвать семейство православных Церквей, которым Контантинополь подсунул дохлую кошку — необходимость выработать суждение о признании новосозданной Православной церкви Украины, которая не просто была создана на основе двух непризнанных Церквей, Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, но и начала делиться сама в себе. Как замечает по этому поводу греческий портал ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, константинопольскому патриарху необходимо предпринять новую инициативу для разрешения ситуации, иначе он останется одним единственным, признавшим ПЦУ.

Pvasiliadis Патриарх Варфоломей

«За ним может последовать архиепископ Иероним (предстоятель Элладской православной церкви — С.С.), но опять же, двое против двенадцати (православных Церквей — С.С.) — это очень неприятная ситуация для Константинопольского патриархата и лично Варфоломея», — отмечает издание. Действительно, она складывается не в пользу Фанара. Судя по всему, там, когда дезавуировали акт 1686 года, которым Константинопольский патриархат передавал Киевскую митрополию в ведение Московского патриархата, рассчитывали, что на учредительный собор Православной церкви Украины придет немало епископов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, что подтвердит де-факто утрату Русской православной церковью каких-либо прав и полномочий в отношении украинского православия. Однако в декабре прошлого года в Софийском соборе, где и была учреждена ПЦУ, появилось всего два епископа из УПЦ МП, и те с неоднозначной репутацией. В итоге Фанар был вынужден автоматически признать в сущем сане непризнанный епископат УПЦ КП и УАПЦ.

Kremlin.ru Архиепископ Хризостом II

А это уже привело к протестам многих православных Церквей, которые сочли, что подобное — перебор, что требуется специальное каноническое решение с епископскими хиротониями и священническими рукоположениями. Помимо того, недовольство вызвали претензии Константинопольского патриархата на единоличное правление в православном мире, без оглядки на мнение остальных Церквей. В этой ситуации интерес наблюдателей вызвала инициатива предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II, который 18 апреля собрал у себя патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Владыки обсудили ситуацию на Украине и согласились с тем, чтобы кипрский архиепископ предложил пути урегулирования проблемы. Как заявил по этому поводу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, «определенно можно сказать, что Кипрская церковь сейчас желает выступить в роли примирителя». И далее:

«Думаю, что это очень интересный и по-своему новый расклад. Патриарх Константинопольский не сделал ничего, чтобы достичь взаимопонимания между Антиохийской и Иерусалимской церквами, а кипрский архиепископ сделал. Поэтому мы можем надеяться на то, что эта инициатива будет иметь продолжение. Очень важно, что все эти четыре Церкви однозначно осудили происходящее беззаконие: захваты храмов, насильственные действия, которые предпринимают раскольники по отношению к верующим Украинской православной церкви».

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл и митрополит Иларион

На сегодня известно, что Хризостом II выступает за проведение всеправославного собора. Сообщается, что в ближайшие дни он посетит Грецию, Болгарию и Сербию с целью обсудить с предстоятелями Церквей проблему украинской автокефалии. Не исключено его появление в Москве и встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Однако с какой идеей-предложением кипрский архиепископ может выступить? Если верить греческому журналисту Георгию Папатанассопулосу, Хризостом II хочет предложить «предоставить автокефалию Украинской православной церкви (Московского патриархата — С.С.) под руководством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия». Если это правда, то непонятно, как это способно успокоить ситуацию. Фактически, бросить УПЦ МП в фундамент автокефальной Церкви и намеревался до сих пор Константинополь, другое дело, что у него это не получилось.

Klearchos Kapoutsis Патриарший храм святого Георгия в Фанаре

В конце концов, Украина — это симптом, еще один из многих, более опасной болезни, угрожающей православному миру. А именно, желания Фанара авторитарно руководить и вмешиваться в дела Церквей. Поэтому всеправославный собор должен прежде всего и в первую очередь решить, что делать с этими амбициями Константинопольского патриархата. Он древний, великий, славный и первый по праву, патриархи варфоломеи приходят и уходят, Константинопольский патриархат остаётся. Однако мировому православию необходимо наконец-то сформулировать, где кончаются полномочия Фанара, и только после этого заниматься украинским вопросом. Потому что на подходе новый: на днях Константинопольский патриархат заявил, что обсудил обращение непризнанной Православной церкви Македонии, с которой испытывает сложность Сербский патриархат, но что постановил, неизвестно.