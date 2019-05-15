Александр Алейников живёт музыкой с самого детства. Сейчас за плечами молодого композитора и дирижёра — множество музыкальных произведений и творческих проектов. Самые масштабные и необычные из них: международный конкурс-шоу музыкальной импровизации «ИмпроКлассик» и образовательная акция «Всеобщий музыкальный диктант».

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная музыка

Musicseasons.org Александр Алейников

Стартовой площадкой для создания и реализации творческих инициатив в карьере Александра стал молодёжный форум «Таврида», а в частности, смены «Молодые композиторы, музыканты и хореографы» и «Лето, джаз и рок-н-ролл». Корреспонденту ИА REGNUM удалось связаться с композитором и узнать о его отношении к собственному творчеству и ближайших планах на реализацию проектов.

Наверное, это судьба. Помимо музыки, у меня множество увлечений в совершенно разных областях: спортивные танцы (занимаюсь ими всю жизнь и имею высокий уровень мастерства), программирование (систему голосования в проекте «ИмпроКлассик» создал именно я), предпринимательство (собрал крупнейшую команду нотных наборщиков «Нотный двор») и др.

Музыкой я занимаюсь с 4 лет, но в моей семье профессиональных музыкантов нет. Помню, что в детстве я хотел стать изобретателем. По всей видимости, моё стремление постоянно что-то придумывать и предпринимать и определило впоследствии выбор специальности композитора. Во время учёбы в музыкальной школе я показывал хорошие способности, а в 5 классе мои способности к сочинению музыки заметили и предложили перевестись в Московское хоровое училище имени Свешникова. Так начался мой профессиональный путь в мире музыки. Спустя некоторое время я увлёкся сферой кино и попробовал самостоятельно снимать и монтировать ролики.

Но так как страстью оставалось сочинение, я решил пойти в киномузыку, тем более что сейчас это довольно перспективное направление. Среди молодых кинокомпозиторов не так много грамотных профессионалов, получивших хорошее образование.

Axu.ru Выступление хора студентов из училища им. Свешникова в СССР

Недавно я сам себе задавал этот вопрос. Дело в том, что у меня нет каких-либо определённых пристрастий. Возможно, это влияние профессии, но в зависимости от поставленных творческих задач, настроения или любопытства я могу искать что-то интересное для себя в совершенно разных музыкальных направлениях, у разных авторов. Какое-то время мне был особенно близок жанр мюзикла, сейчас это ожидаемо киномузыка. Вот, недавно с партитурой изучал саундтрек Джона Пауэлла к мультфильму «Как приручить дракона».

Цитата из м∕ф «Как приручить дракона». Реж. Крис Сандерс, Дин Деблуа. 2010. США Мир между людьми и драконами

Участником «Тавриды» я становлюсь уже два года подряд, с того самого момента, как узнал об этом замечательном форуме. Новые творческие связи, взгляд на искусство под разными углами, лучшие представители разных направлений в шаговой доступности от тебя и огромная порция вдохновения на несколько лет вперёд — это лишь малая часть того, что дарит «Таврида» своим участникам всего за неделю участия.

Здесь мне посчастливилось лично познакомиться со многими ведущими специалистами нашей страны в сфере искусства. Здесь я нашёл единомышленников, с которыми мы впоследствии сделали много интересных проектов. Благодаря «Тавриде» обо мне написали в музыковедческих сборниках, а мою музыку исполнили в нескольких городах России. А ещё, благодаря форуму, я получил три гранта на реализацию своих проектов: международного конкурса-шоу музыкальной импровизации «ИмпроКлассик» и образовательной акции «Всеобщий музыкальный диктант». Причём основной костяк команды региональных координаторов «диктанта» я собрал именно из числа участников «Тавриды».

Nasha-molodezh.ru Участники форума Таврида 2016

Недавно (в феврале) закончился третий сезон международного проекта «ИмпроКлассик». На нём мы предоставляем площадку «Гнесинки» — одного из ведущих музыкальных вузов мира — талантливым музыкантам, умеющим импровизировать. В уникальном для академического искусства формате конкурса-шоу мы проводим соревнование, в котором могут принять участие музыканты любых возрастов, играющие на любых музыкальных инструментах. Больше всего номинаций для молодёжи 14−30 лет. Специально для проекта мы разработали интересные творческие задания и уникальную систему зрительского голосования. В жюри известные композиторы, музыковеды и исполнители-импровизаторы. Помимо профессионального испытания, в рамках проекта проводится серия образовательных мероприятий (мастер-классы, творческие встречи) и концерты импровизационной музыки.

Сейчас мы с командой другого проекта начинаем подготовку к проведению акции «Всеобщий музыкальный диктант» 2019 года, которая состоится осенью и будет приурочена к Международному дню музыки. Каждый желающий сможет прийти на любую из площадок проведения акции, написать музыкальный диктант своего уровня, а также пройти независимую проверку музыкального слуха и уровня своей музыкальной грамотности. Музыкальный диктант заключается в прослушивании авторского музыкального отрывка, который несколько раз исполняется опытным педагогом. Участникам акции необходимо грамотно записать нотами услышанный материал. Уникальность «Всеобщего музыкального диктанта» в том, что его в неизменном виде можно «диктовать» в любой стране, в любой точке мира. Если тексты по языку или содержание географических тестов необходимо переделывать для каждой страны, то музыка — это нелингвистический язык, понятный всем.

Работая над этим проектом, мы рассчитываем привлечь внимание к проблеме ежегодного снижения профессиональной грамотности музыкантов, о которой свидетельствуют данные приёмных комиссий в музыкальных учебных заведениях страны. В прошлом году акция прошла в 20 городах на 28 площадках, и мы рассчитываем на расширение географии проекта в 2019 году.

Gnesin-academy.ru Участники международного проекта ИмпроКлассик

Сейчас я заканчиваю пятый курс композиторского факультета Российской академии музыки имени Гнесиных, параллельно учусь в Московской школе кино на годовом курсе «Композитор в кино». Пока что вижу себя в этой сфере, уже начинают поступать коммерческие заказы. Собираюсь продолжать обучение в «Гнесинке» в ассистентуре-стажировке как композитор.

Arhmuz.ru Музыкальный диктант

У меня была давняя мечта написать мюзикл, и прошлой осенью она, можно сказать, осуществилась. Я стал соавтором музыки для рок-оперы «Неравнодушные», которая была создана большим коллективом авторов на «Тавриде-2018», а затем показана три раза: на самом форуме, в Симферополе и на Международном форуме добровольцев в Москве. Получается, что моя музыка звучала в шести городах: Москве, Гатчине, Симферополе, Саранске, Мурманске и Перми. Большим профессиональным достижением считаю своё дипломное сочинение для большого симфонического оркестра — симфоническую поэму «Последнее восхождение».

Moreorless Музыкальное училище имени Гнесиных

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в 2019 году пройдёт в Республике Крым, близ города Судак. Десятки творческих смен, встреч, фестивалей и мастер-классов пройдут с 12 мая по 5 октября 2019 года.