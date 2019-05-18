О том, что сегодня реально происходит в Грузии и кто реально правит страной, в основном говорит малосимпатичная основной части населения страны оппозиция. Но в последнее время на эту же тему все активнее говорят и бывшие соратники и члены правящей партии, уволенные либо по собственной воле покинувшие её ряды. Правда, говорят пока лишь намеками и приоткрывают лишь часть той завесы, которой окутана система принятия решений.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Сделаем небольшое отступление и приведем пример одной некогда пользовавшейся популярностью у грузинских потребителей компании «Никора» — производителя мясных и молочных продуктов. Некогда ее продукция действительно считалась лучшей и безопасной для здоровья. Но за последние два года, а особенно за последний год потребители ощутили резкое изменение качества в неблагоприятную для имиджа компании сторону. В чем причина? Не в смене ли владельцев? Согласно данным Агентства публичного реестра Минюста Грузии, в 2017 году в компании действительно была произведена реорганизация, из разряда ООО она перешла в АО, и вместо прежних членов наблюдательного совета были избраны (либо назначены) новые. Малоизвестные лица, фамилии которых мало что говорят согражданам. Но это, отметим, лишь лирическое отступление от основной темы…

New.nikorasupermarket.ge Супермаркет Никора

Вернемся к бывшим. Последние «скандальные заявления» на тему «неформального правления» в стране сделал бывший министр экономики Георгий Кобулия. Не прямо, намеками.

Опять-таки бывшие депутаты «Грузинской мечты», скандально покинувшие её ряды в связи с темой назначения судей Верховного суда, вызвали отставного министра в парламент. И Кобулия явился и дал ответы, которые лишь частично удовлетворили интересы и ожидания бывших и оппозиции. Но из этих ответов были сделаны соответствующие выводы, а заявления Кобулия получили дальнейшее толкование.

Депутаты поинтересовались причинами его отставки, на что бывший министр ответил, что он не ушёл в отставку, а был уволен, отстранен от должности. Кобулия частично приоткрыл завесу над системой принятия решений и сообщил, что приказ о его отстранении подписал премьер-министр, который принял это решение после консультаций с председателем партии (Бидзиной Иванишвили). Причиной назвал разногласия с правящей командой по целому ряду вопросов, но уточнять сами вопросы не стал…

«Был ряд причин, где я не поддерживал целый ряд решений», — уклончиво ответил бывший министр на вопросы бывших депутатов.

Gov.ge Георгий Кобулия

Такой же ответ дал Кобулия и на вопрос о том, не замечал ли он на посту министра признаки неформального правления в стране. Речь шла о том, что Грузией реально, неформально правит бывший премьер-министр, ныне председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, чьи указания неукоснительно выполняет «одобренное» им правительство.

«Я лучше многих понимаю, какие правила неформальной игры могут быть в стране», — ответил бывший министр. По его словам, о неформальном правлении и неформальных правилах игры он открыто говорил с членами правящей команды ещё до того, как стал министром экономики.

«Между нами была достигнута полная договоренность о том, что мы не будем работать в разных направлениях, по разным правилам. Но эти ожидания не оправдались», — пояснил Кобулия.

На вопрос еще одного бывшего депутата «Грузинской мечты» Эки Беселия относительно коррупции и коррупционных интересов в правительстве бывший министр ответил, что он лично своими глазами коррупционных сделок не видел.

«Своими глазами никаких коррупционных интересов и коррупционных сделок за эти 8 месяцев я лично не видел. Но в дискуссиях меня несколько раз назвали инородным телом», — поделился своими наблюдениями и ощущениями Георгий Кобулия.

Более подробно он осветил деятельность и состояние государственных компаний, назвав их «гнездом предвзятых сделок и непотизма».

«Государственные компании до сих пор составляют значительную часть нашей экономики. К сожалению, сегодня они стали гнездом неэффективности, предвзятых сделок и непотизма. Без частичной приватизации государственных компаний, такой, чтобы остался стратегический интерес, решить эту проблему невозможно», — пояснил Кобулия.

По его же оценке, неэффективностью, низким уровнем профессионализма отличаются и государственные структуры как центрального, так и местного уровня. В результате такого состояния принятие решений затягивается на многие месяцы.

«Самая главная проблема — низкое качество решений, принимаемых государственными структурами, и неудовлетворительная скорость принятия решений. Как в центральных, так и в местных органах власти очень низки аналитические возможности. Их решения лишены аналитических оснований и в основном принимаются на эмоциональном и не до конца осмысленном основании», — заключил бывший министр.

Rustavi2.com Роман Гоциридзе

Несмотря на такие полуответы на не до конца сформулированные вопросы, оппозиция и бывшие соратники «Грузинской мечты» остались довольны выступлением бывшего министра экономики и в комментариях журналистам заявляли, что Георгий Кобулия подтвердил то, о чем они сами говорили весь предыдущий период. А также сделали из полуоткровенных высказываний и оценок министра собственные, более далеко идущие выводы.

«Мы получили ответ на главный вопрос, почему освободили бывшего министра экономики. Его сняли за то, что он не подчинялся царящим в стране правилам неформального правления. Его уволил Бидзина Иванишвили. А посредником в этом процессе был премьер-министр, который самостоятельно такого решения принять не мог. Главная проблема, которую упомянул бывший министр, — это множество очень полезных и нужных для страны проектов, осуществление которых затягивается из-за политических причин», — констатировал, делая собственные выводы из заявлений Георгия Кобулия, председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе.

Ситуация в грузинской экономике особенно благоприятной и в период правления ЕНД не была. В Грузии до сих пор помнят о том, какому террору и насилию подвергались непокорные властям крупные бизнесмены и как притесняли и выгоняли с занятых на рынке ниш представителей среднего и малого бизнеса. Не создавая для предпринимателей новых рабочих мест и новых помещений, их насильственно выживали со старых рынков, улиц, киосков и лотков, разрушали и разбирали не приглянувшиеся правительству сооружения магазинов и ресторанов, а вместо них, на их же месте строили новые объекты аналогичного назначения, деятельность в которых начинали уже приближенные к властям бизнесмены…

milkybarkid78 Бидзина Иванишвили

В нынешних условиях протекают процессы монополизации, унификации и концентрации всех сфер вокруг одной или нескольких крупных компаний — контролеров той или иной отрасли или направления. И оппозиция небезосновательно связывает все эти процессы с интересами олигарха Иванишвили, подчеркивая, исходя из собственных сведений и информации, что за всеми оперирующими теми или иными крупными компаниями малоизвестными лицами стоит «главное действующее лицо» и «главный куратор» всей грузинской экономики. А все надежды на выправление положения оппозиция опять-таки возлагает на выборы, победой на которых обещает начать процесс оздоровления экономики и улучшения положения населения. В который раз обманутые обещаниями лучшей жизни граждане Грузии должны верить посулам и заверениям рвущихся к власти политиков? И что или кто реально сумеет поставить грузинскую экономику на правильные рельсы и направить на службу бюджету и интересам населения страны?..