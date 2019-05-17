Решение вопроса о членстве нашей страны в Совете Европы (СЕ) приобретает худший, на мой взгляд, оборот. Евросоюзовцы и действующие в унисон с ними мелкие европейцы формально восстановят «равноправие», выставят при этом своих записных «возмущённых» «соглашательством с Россией», наши дипломаты сделают вид, что «добились должного отношения к великой державе», и всё вернётся на круги своя. Россия как была, так и останется в СЕ в роли воспитуемого, а Европейский союз — в роли воспитателя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под подозрением

Иллюстрация такого расклада не заставила себя ждать. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас прямо на встрече с Сергеем Лавровым даже не постеснялся заявить, что решения, открывающие дорогу для возвращения России в ПАСЕ, будут приняты, «чтобы миллионы россиян могли просить защиты в Европейском суде по правам человека». От кого они там будут «просить защиты»? От российского государства. Кто будет наставлять российское государство, как надо вести себя со своими гражданами? Европейский союз, который занимает в Совете Европы полностью доминирующие позиции.

A.Savin Хайко Маас

Как работает это доминирование? В принципиальном плане так. Предположим, что Россия выступает с проектом важной, с её точки зрения, инициативы. Если эта инициатива не нравится Европейскому союзу, то через контролируемое им подавляющее большинство членов СЕ Брюссель вносит к ней поправки, полностью выхолащивающие её суть. Голосование по каждой из поправок всегда будет в пользу стран, исполняющих волю ЕС. России просто не останется ничего, кроме того чтобы свою инициативу отозвать. Российские же поправки к инициативам стран-членов ЕС также будут выхолащиваться или полностью отводиться волей большинства: демократия!

Никакие разделительные линии России в Совете Европы ликвидировать не удастся — разве что задекорировать. И нет никаких шансов построить «общеевропейский дом» — разве что мы согласимся жить в нём с содомитами в качестве соседей слева и нацистами в качестве соседей справа. С ними у нас не может и не должно быть консенсуса, которого так хочет министр Лавров, с ними может быть только вражда, как со змием, или, в политическом просторечии, именно конфронтация — только не бессмысленная, а предельно содержательная.

(сс) Diricia De Wet ЛГБТ активистки

Повторю ещё раз: наше «равное» с другими странами-членами Совета Европы право голоса нам ничего не даёт. Россия или будет голосовать за то, что нужно Европейскому союзу (а что ему нужно, мы знаем по Украине), либо будет голосовать против, но кроме повода похвалиться этим в теленовостях это ничего не будет значить.

Кто останется в выигрыше? Российские «европеисты». Те, кто спит и видит себя и нашу страну «в Европе». Второго повода возмутиться отношением западных европейцев к себе по принципу «сверху вниз» у нашей страны уже, к сожалению, не будет: и сами европейцы постараются его не допустить, и вторично ставить вопрос ребром будет уже несолидно.

Dezidor Латышские правые радикалы

Впрочем, наши депутаты и дипломаты его ребром и не поставили: напирали на форму, а суть оставили без внимания.

Так что, позволим всему этому вновь раскручиваться во вред России на деньги из её же бюджета? Продолжим финансировать возможность десятилетиями лишь перечислять, как это в очередной раз сделал Сергей Лавров в Хельсинки, «новые вызовы» и «старые угрозы» и закрывать глаза на неготовность Западной Европы что-либо исправлять в принципиальном плане? Не слишком ли это большая плата за то, чтобы кем-то на Западе считаться «цивилизованным»?