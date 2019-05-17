Варшава и Москва сделали сегодня, 17 мая, небольшой шаг друг навстречу другу. На полях сессии Комитета министров иностранных дел Совета Европы состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Польши Яцека Чапутовича. Какого-то особенного прорыва на ней ожидать было трудно. Однако учитывая, что в последний раз главы российской и польской дипломатии встречались пять лет назад, причем в Польше тогда правила партия «Гражданская платформа» (РО), которую на выборах осенью 2015 года сместила партия «Право и Справедливость» (PiS), нынешние переговоры — это маленькая, но динамика.

Себастиан Индра / МИД Польши

Встреча проходила в закрытом режиме. Подробности о ней пока что нам известны из официальных сообщений МИД России и Польши. Интересно, что Москва ограничилась кратким релизом в телеграфном стиле, заявив: «17 мая в Хельсинки «на полях» заседания Комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ) состоялась краткая встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Польша Я. Чапутовичем, в ходе которой обсуждены отдельные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня». Более информативно выступило польское дипломатическое ведомство, расписав тематику переговоров и содержательные замечания. Такая непропорциональность может говорить о том, что МИД России сделал жест вежливости в адрес коллег, не став противопоставлять их трактовке переговоров свою версию. К тому же после того, как все эти пять лет в Польше агрессивно склоняли Москву и боролись с «русской агентурой», польское общество надо осторожно готовить к перспективе постепенного восстановления отношений.

Не удивительно поэтому, что МИД Польши «главной темой разговора» назвал «вопрос о возвращении обломков самолета Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года». Как подчеркнул Чапутович, «нет логического объяснения тому, почему обломки польского самолета, такого важного символа в сознании поляков, всё еще остаются в России», и «необходимо как можно быстрее найти формулу, отвечающую ожиданиям польской стороны и исполняющую обещания, сделанные российскими властями». Говорится, что «министры сошлись во мнении, что важно завершить польские и российские расследования, чтобы обеспечить равный доступ для обеих сторон к аварии». При этом «Лавров в то же время заверил, что готов сотрудничать в рамках международной правовой помощи». Акцент на «смоленской катастрофе» по понятным причинам важен исключительно для PiS, которая с 2010 года выстроила на этой трагедии свою новую политическую идентичность. Не будем забывать и о том, что для председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского данная история имеет очень личный характер, ведь тогда в авиакатастрофе погиб его брат-близнец, президент Польши Лех Качиньский, вместе с супругой.

Портрет президента Леха Качиньского

Тем не менее польская сторона уравновесила свой интерес в заявлении и отражением проблемы, которую постоянно ставила и ставит Москва. «Министры обсудили ряд аспектов двусторонней политики, включая историческую политику, трансграничное сотрудничество и вопросы дипломатической собственности, — говорится в заявлении МИД Польши. — Лавров также затронул тему памяти и памятников советским воинам — участникам Второй мировой войны, находящихся на территории Республики Польша. В этом контексте глава польской дипломатии заверил в уважении Польшей двустороннего соглашения между Польшей и Российской Федерацией и в чрезвычайно тщательной опеке, которую польское государство проявляет в отношении сотен захоронений советских солдат и жертв войны». Мы, правда, не так уверены в этом, как Варшава, о чём российская сторона неизменно информирует польскую сторону. И, к сожалению, конфликтная ситуация с «памятниками благодарности» советским воинам отравляет двусторонние отношения не первый год. Время покажет, можно ли будет здесь найти формулу, устраивающую обе стороны.

(сс) Silar Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в городе Санок, Польша

В этой связи осторожный оптимизм в заявлении МИД Польши вызывают слова о том, что «собеседники выразили убеждение, что возвращение к более регулярной форме встреч и улучшение коммуникации на рабочем уровне будут способствовать более эффективному диалогу и решению проблем. Уже на следующей неделе политические консультации на уровне директоров обоих министерств иностранных дел пройдут после двухлетнего перерыва». Ключевым и первоочередным для наших стран, как представляется, станет то, смогут ли Москва и Варшава совместно работать по Украине, нестабильность которой порождает угрозы и вызовы национальной безопасности как для России, так и для Польши.