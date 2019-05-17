Пермская художественная галерея уже не первый год удивляет посетителей своей оригинальностью. Так, весной 2018 года здесь проходила выставка «Пермь как Пермь» авторы которой сравнивали народную акцию «Бессмертный полк» с парадом зомби. Ссылаясь на авторитет великого мыслителя Георга Гегеля, толком не разобравшись в его философии, авторы проводили недвусмысленную параллель между акцией фриков и народным праздником.

Иван Шилов ИА REGNUM

После широкого возмущения общественности выставку пришлось свернуть, а ее организаторы еще долго оправдывались, тщетно пытаясь доказать, что они имели ввиду что-то другое.

В 2019 году руководство галереи опять не подкачало: 7 мая здесь открылась выставка «Мост памяти», организованная координатором акции «Бессмертный полк» Анной Отмаховой.

Иван Шилов ИА REGNUM Анна Отмахова

Отмахова уже получила скандальную известность благодаря запрету, введенному на Знамёна Победы в 2018 году. Также широкой общественности были явлены ее откровения, в которых она приравнивала фашизм к коммунизму, а русских почитала как наиболее агрессивную нацию.

Удивительно, но человек с такими взглядами не только может спокойно функционировать в общественном пространстве Прикамья, но и быть непосредственно причастной к наиболее чувствительным патриотическим акциям, дух которых она целенаправленно выхолащивает.

Выставка «Мост памяти», прошедшая в галерее, президентом которой, кстати, является мать Отмаховой Надежда Беляева, была организована при поддержке немецкого Института имени Гёте — иностранной НКО, занимающейся продвижением немецкой культуры. Финансируется эта организация правительством Германии, что также наводит на определенные размышления.

Целью выставки является демонстрация «обратной стороны» Великой Отечественной войны: рассказ не о героических подвигах советского народа, одолевшего фашизм, а о страданиях некоторых военнопленных, трудная судьба которых преднамеренно помещалась в контекст провальной (разумеется, с точки зрения организаторов выставки) политики руководства СССР в первые годы войны.

В целом выставка путем демонстрации специально подобранных историй свелась к ряду утверждений: о полной некомпетентности Красной армии и ее руководства, о «предательской» натуре советского человека, о его стремлении сдаться в плен, чтобы избавиться от гнета «человеконенавистнической» власти, ну и, конечно же, о «рабской покорности» немецкому «прогрессору», пришедшему к нам с «цивилизаторской миссией». Подробнее о самой выставке можно прочитать в материале ИА Красная Весна, мне же интересно поговорить о контексте.

Для тех, кто интересуется историей, а не псевдоисторическими спекуляциями, навязываемыми антисоветчиками и русофобами, очевидно, что только Советский Союз смог дать отпор фашизму, в отличие от многих наших западных партнеров, смиренно поднявших лапки перед захватчиками.

Джотто ди Бондоне. Иуда, получающий плату за предательство

Это необходимо помнить тем, кто верит лживым словам пропагандистов, утверждающих, что Красная армия в первые дни войны проявила чудовищную трусость и отступала до самой Москвы. Да, отступали, но просто смешно говорить о трусости и некомпетентности тогда, когда на страну напала сильнейшая армия мира, подмявшая под себя всю Европу.

Разумеется, это вопрос интерпретации, и любой историк имеет право, основываясь на общеизвестных фактах, оценивать исторические события так, как ему кажется правильным. Но в Пермской галерее собрались не знатоки истории, а ее фальсификаторы.

Так, представитель Генерального консульства Германии в Екатеринбурге, открывая выставку, без зазрения совести рассказывал о 25 миллионах убитых в войну советских солдатах. Одно дело — вопросы интерпретации исторических фактов, которые, кстати, тоже часто бывают весьма натянутыми, другое — прямая ложь.

Дипломату, представляющему страну, развязавшую две мировые войны, следовало бы хорошо знать историю, тогда бы он не повторял избитые мифы перестроечной пропаганды, ведь число погибших советских военных составило 8 млн 668 тыс. 400 человек. Остальные убитые были мирными гражданами, проживающими на оккупированных территориях, которые жестоко уничтожались в соответствии с планом «Ост» — планом геноцида, разработанным немецкими захватчиками.

Щербаков Б. В. Зло мира

Неслучайно также и то, что гостями выставки были представители хорошо известной пермякам либеральной тусовки, долгие годы занимающейся антисоветской деятельностью и прямо в этом признающейся.

В частности, здесь была супруга бывшего директора Музея политических репрессий «Пермь-36» Виктора ШмыроваТатьяна Курсина, два указанных субъекта организовывали форум «Пилорама», на котором без обиняков обсуждались планы по дестабилизации ситуации в стране. Где прямо прославлялись бандеровцы, «лесные братья» и прочие преступники.

Примечательно, что на мероприятии присутствовали чиновники из администрации губернатора Пермского края. Если директор департамента общественных проектов Евгений Хузин, известный, по мнению некоторых общественников, уничтожением патриотического воспитания в крае, смотрелся на выставке органично, то министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский немного удивил своим участием: прежде казалось, что чиновник адекватно оценивает те или иные общественно значимые события.

Возможно, господин Торчинский пересмотрел свои взгляды или поддался влиянию антисоветчиков и русофобов, а может быть, был просто введен в заблуждение. Хочется надеяться на последнее. Так или иначе, но для его карьеры, думается, подобные ошибки могут стать фатальными.

Присутствовали на выставке и члены печально известного антисоветского общества «Мемориал», мечтающего вместе с Отмаховой приравнять коммунизм к фашизму. Таким образом, политическая подоплека мероприятия стала всем очевидной.

Олесь Гончар Леонид Обухов и преступления бандеровцев

Идеологическим сопровождением выставки стали «труды» пермских историков, известных своей ангажированной позицией. Здесь использовались цитаты из книги «Война глазами военнопленных. Красноармейцы в немецком плену в 1941—1945 гг.», написанной небезызвестными господами, прославившимися на антисоветском поприще: среди авторов издания значатся Леонид Обухов, Андрей Суслов и другие.

Обухов, прежде трудившийся в стане Шмырова в АНО «Пермь-36», отличился своим высказыванием относительно роли бандеровцев в годы войны.

«Бандеровцы боролись за независимость своих республик, и теперь в этих суверенных государствах их считают героями национально-освободительной борьбы. Они имеют на это полное право», — как-то проговорился Обухов, что и было зафиксировано возмущенной общественностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Примечательно, что эти слова были сказаны еще до переворота на Украине, после которого «герои национально-освободительной борьбы» пришли к власти, начав утверждать свое «полное право» Донбассу.

Не менее примечательны заслуги его коллеги, господина Суслова, автора скандально-известной методички, создававшейся на деньги Евросоюза, в которой проводилась все та же линия на приравнивание нацизма к коммунизму. Сюрреалистическое видение реальности Сусловым навязывалось учебным заведениям края, но было признано Роскомнадзором вредным для учащихся. Как говорится, в этой книжице было прекрасно все, поэтому прилагаю публикацию, в которой она разбирается самым тщательным образом.

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В одной статье невозможно разобрать бэкграунд каждого участника и организатора выставки, настолько он богат на чудесные открытия, однако уже при первом приближении становится понятно: здесь собрались люди, истинная цель которых — не культурное развитие общества, не просвещение народа, а агитация и пропаганда в духе антипатриотизма. А ведь именно патриотизм является краеугольным камнем устойчивости государства, его способности сопротивляться внешним силам, цели которых на протяжении столетий неизменны. Не случайно подобные инициативы щедро финансируются из-за рубежа.

Важно заметить, что выставка была открыта 7 мая, то есть в преддверии празднования Дня Победы. Либеральная клика, особенно активная в Перми, уже не первый год пытается выхолостить суть этого праздника.

Виталий Попов «Бессмертный полк»

Особую ненависть у них, на мой взгляд, вызывает акция «Бессмертный полк», которая изначально планировалась как траурная церемония. Однако ее превращение в героическое шествие воинов-освободителей произошло отнюдь не случайно. Ведь именно такой и была та Великая война, война, продемонстрировавшая величие простого советского человека.

Конечно, были и власовцы и прочие коллаборационисты, в войне народов всегда найдется место любым проявлениям человеческой природы, в том числе и не самым лучшим, но наша Победа доказала как раз то, что советскому народу в целом были свойственны другие душевные склонности, поэтому имя Власова будет презираемо, а имена Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Алексея Маресьева, Дмитрия Карбышева и миллионов других навсегда останутся в памяти граждан, как образцы исключительного мужества, героизма и самоотверженности. А современным наследникам власовцев стоило бы помнить, что на той войне предателей в плен не брали.