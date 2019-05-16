Вероятно, гражданская война порождает больше мифов, чем любое вооруженное столкновение между государствами. Не была исключением и смута в Испании.

Настоящий сборник разбирает устойчивые стереотипы, многие из которых возникли тогда, когда еще продолжались сражения под Мадридом и на Гвадалахарском фронте.

Михаил Мельтюхов и Александр Шубин опровергают миф о предательстве сталинской Москвой республиканцев (лоялистов). Мельтюхов показывает его несостоятельность в контексте существовавших на момент войны международных отношений, а Шубин восстанавливает непосредственно испано-советские дипломатические и военные связи.

По мнению историков, к окончанию испанской гражданской войны популярная в те годы политика «коллективной безопасности» изжила себя. Мельтюхов отмечает, что

«фактически в европейской политике сложился своеобразный «заколдованный круг». Советский Союз стремился к соглашению с Англией и Францией, которые предпочитали договоренность с Германией, а она, в свою очередь, добивалась нормализации отношений с Москвой».

Одним из следствий таких отношений стала политика Англии и Франции, которые «фактически покрывали» итало-германское вмешательство во внутренние дела Испании, а потому являются виновниками поражения лоялистов, в лице которых им мерещились просоветские марионетки. В свою очередь,

«выступая за локализацию войны в Испании, советское руководство полагало, что это способствовало бы более быстрой победе законного правительства над мятежниками. Кроме того, участие Советского Союза в Комитете по невмешательству позволяло использовать этот международный орган для расширения советского влияния в Европе, отстаивания интересов законного правительства Испании и разоблачения германо-итальянской интервенции».

В свою очередь Шубин обращает внимание, что военные поставки Москвы республиканцам продолжались до конца войны.

«В декабре 1938 г. на эти нужды было выделено 100 млн долл. (для сравнения — в марте 70 млн долл.)… 12 января 1939 г. СССР представил Республике заем в 50 миллионов долларов США».

По мнению историка, у лоялистов в конце Гражданской войны вновь появился шанс на победу, вызванный банкротством Мюнхенского соглашения и связанной с ним общеевропейской напряженностью. Но внутренний кризис (мятеж полковника Сехисмундо Касадо) привел к поражению противников Франко.

Из других материалов сборника интересны статьи Антонио Мануэль Мораль Ронкаля о вмешательстве советского посла в Мадриде в политику республиканцев и военных советников из Москвы, а также разбор историографии гражданской войны, подготовленный Ириной Родригез-Булгаковой и показывающий, как менялась политика памяти после победы националистов.

Вот только как должна меняться политика памяти, чтобы не обернуться новой гражданской войной?