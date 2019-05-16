Из года в год всё больше становится известно о фактах задержания и ареста российских граждан за рубежом. Тенденция настолько пугающая, что СМИ заговорили о начале настоящей охоты на россиян со стороны западных спецслужб. Россияне за границей подвергаются дискриминации, арестам и даже похищениям.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

МИД России обращается к выезжающим за рубеж гражданам с предупреждением о необходимости соблюдать осторожность и о реальной опасности быть задержанным местными спецслужбами с самыми разнообразными последствиями: получением тюремного срока, экстрадицией в третьи страны и даже казнью.

Проблема действительно стала так серьёзна, что в 2018 году Московское бюро по правам человека представило доклад «Россияне и соотечественники за рубежом: без права на право». В докладе зафиксировано: резко возросло количество инцидентов с россиянами за границей, когда нарушаются все фундаментальные человеческие права. В 2016 году в Концепции внешней политики России защита прав россиян за рубежом была обозначена как один из важных приоритетов.

Имена некоторых наших знаковых арестованных только в США давно известны общественности. Это Роман Селезнев, Константин Ярошенко, Виктор Бут, Артем Зинченко, Евгений Буряков, Евгений Никулин, Мария Бутина. Только по запросам Вашингтона и только в 2017 году за рубежом были арестованы более десяти граждан России, а за период с 2016 года по 2019-й известно о сорока (!) арестованных. А о каком количестве задержаний нам не известно?

(сс) TayebMEZAHDIA Свобода по-американски

А что российский МИД? Смог ли он не допустить хоть одного такого прецедента?

Российский МИД выражает озабоченность, российские СМИ говорят о надуманных обвинениях, предвзятом суде, нарушенных США обязательствах по двустороннему Договору о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, но процесс не останавливается и только набирает силу.

В Испании арестовали С. Лисова и П. Левашова, в Латвии — Ю. Мартышева, в Канаде — Р. Мансурова, в Греции — А. Винника. Все они обвиняются в намерении совершить кибермошенничество. Страны НАТО одновременно вдруг стали проявлять невероятную активность в отношении российских граждан, и, не будучи в состоянии реально доказать состоятельность выдвинутых обвинений, говорят о намерениях, сговорах и тайных подготовительных действиях.

Виктора Бута арестовали по требованию США в Таиланде и передали американским спецслужбам, лётчика Константина Ярошенко и сына депутата Госдумы Романа Селезнёва в июле 2014 года выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли на американскую территорию. Что происходит?

Все государства, претендующие на статус суверенных центров силы, ведут активную политику во всех уголках земного шара. Россия в этом плане не исключение. И потому одним из средств её сдерживания стало применение полицейского террора к её гражданам за границей. Посмотрите на предъявляемые обвинения большинству арестованных россиян. Это способ, которым США и ориентированные на них «союзники» пытаются наказать Россию за активное продвижение собственной политической повестки.

Виктор Бут арестован за деятельность, «могущую привести к вреду для граждан США». Его деятельность якобы заключалась «в торговле оружием на африканском континенте». Бут — простой коммерсант, доказать его связь со спецслужбами американцам никак не удаётся. Но так как бизнес Бута в Африке мешал США, его просто убрали по сочинённым обвинениям в том, что он намеревался заключить сделку с организацией, которую в США назвали террористической.

Виктор Бут в сопровождении сотрудников DEA 16 ноября 2010 года после выдачи США

Сделка не заключена, но наказание Буту определили как за реально совершённое действие. В юридической практике такое беззаконие — наказание за несовершённое действие, лишь по обвинению в намерении его совершить — считается классикой произвола. Но Бута реально посадили на 25 лет. В отместку за то, что не смогли склонить его на нужные политические заявления.

Мария Бутина арестована якобы за участие в предвыборной кампании Трампа в интересах России. Несмотря на то, что никакого участия России в победе Трампа прокурору Мюллеру доказать так и не удалось.

Недавно арестован в Грузии и выдан в США гражданин России Олег Тищенко, которому вменяют в вину бизнес по разработке игровых симуляторов. Якобы его скупка инструкций по эксплуатации боевых самолётов США означает форму шпионажа.

Понятно, что он не имел отношения к спецслужбам России, которые совсем иными способами добывают секретную информацию и соблюдают тщательную конспирацию. Будь Тищенко российским разведчиком, о нём никогда бы не узнали по его собственным объявлениям в интернете, где он не только скупал еще в 2016 году, но и продавал собранные инструкции. Но человек арестован и выдан США, где рискует получить большой срок. Как такое могло произойти? Где российский МИД?

В Болгарии по требованию США арестован полицией и выдан американским властям гражданин России Александр Жуков. Его задержали в ноябре 2018 года и также обвинили в кибермошенничестве. Где российский МИД?

Ещё один российский гражданин Фёдор Манохин, проживавший в Шри-Ланке, обвинён властями США в хакерстве и затребован к выдаче. Он вынужден был бежать от преследования и скрываться.

Американцам нужно сначала арестовать человека, а потом, подвергнув его запугиванию и силовому давлению спецслужб, склонить к нужным показаниям, которые потом будут поданы как доказательства и использованы в информационных провокациях против России. Это оправдательный фон для антироссийских санкций.

Pavel Starikov Мария Бутина

Таковы лишь некоторые наиболее известные факты, которые попали в поле зрения СМИ, а о каком количестве подобных историй мы не знаем?

Прежде всего, нужно сказать о том, что какова бы ни была реальная или предполагаемая вина российских граждан, они являются российскими гражданами. И никакие действия других стран против них без участия России недопустимы. Есть общепринятые процедуры совместных действий государств против лиц, имеющих иностранное гражданство и подозреваемых в совершении уголовных преступлений.

Есть Интерпол, есть система международных и двусторонних договоров о правовой помощи. Пренебрегая всем этим в отношении граждан России, США и страны НАТО проявляют грубый правовой произвол. Презумпция невиновности для граждан России не действует, а суверенитет России не уважается. Это уже не гуманитарная, а политическая проблема.

Всё это объективный процесс, ставший следствием развала СССР. С Советским Союзом США не могли себе позволить такого откровенного хамства. Да и ответить СССР мог так, что мало не покажется.

Но именно потому, что как раз сейчас Россия начала возвращать себе позицию сверхдержавы, началась настоящая охота на россиян за границей, ставшая инструментом новой холодный войны. Одно лишь дело Скрипаля в Англии является крупнейшей провокацией подобного рода. А допинговый скандал, созданный США в целях не допустить российского участия в Олимпийских играх, и вовсе стал классикой подлого жульничества, с помощью которого Россию вытесняют из глобальной политики.

Российский МИД в таких случаях занимает почему-то пассивную позицию, всячески избегая жёсткого реагирования на подобные действия в адрес граждан России со стороны США и стран НАТО. Растерянность и страх перед эскалацией конфликта парализует волю мидовских чиновников, которые не знают, что делать и как реагировать на правовой произвол в отношении граждан нашей страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против России

Но подобное поведение во всём мире понимается как капитуляция. Пассивность в защите своих граждан дипломатическими средствами прямо понимается как отсутствие решимости оказывать сопротивление военными средствами. Готовность сдаться. Это не останавливает агрессора, а прямо провоцирует его к усилению агрессии.

В оправдание такого поведения приводят аргумент, что, дескать, Россия слаба по сравнению с СССР и не может позволить себе более жёсткого поведения, чтобы не провоцировать врага. Никогда такая тактика не защищала от нападения, и накануне 22 июня нужно ещё раз подтвердить это со всей определённостью.

Во-первых, Россия вовсе не слаба, чтобы защитить своих граждан со всей жёсткостью и решимостью. Во-вторых, слабым является лишь тот, кто считает себя слабым. В-третьих, в спецслужбах существует правило воздержания от войны разведок — если одна страна начинает отстрел разведчиков, другая немедленно делает то же самое.

И потому нет лучшего способа уклониться от войны, чем демонстрация готовности воевать. Не пора ли российским дипломатам вспомнить это правило, отстаивая права человека средствами навязанной нам информационной войны? «Русские своих не бросают» — вот девиз российский дипломатии, который должен висеть в каждой дипмиссии рядом с портретом президента.