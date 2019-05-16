О «тяжелом прощании с Московией патриарха Филарета» пишет «Сіверщина» (Чернигов). Критиковать его трудно. Потому что Филарет — мощная фигура, которая стоит десятилетиями на остром углу создания государства Украина. Несмотря на его сугубо церковное служение. И 90-летний его возраст, действительно патриарший, при котором он устойчиво служит двухчасовые литургии, проповедует, руководит — впечатляет. Но какая страсть — в 90 лет он хочет управлять! Именно управлять, не являться почетным патриархом, не просто постоянным членом Синода, ему мало управлять церквями и монастырями Киева! Управлять! Какая поразительная страсть! Украинский патриарх не только не уходит на покой, но и на девяносто первом году жизни будоражит не только свою страну, но и всё православие. Правда, в том, что Филарета сейчас в его возбуждении не поддержал ни один правящий украинский епископ — заслуга именно его самого. Неудобно читать слова гордыни — это «яканье» о создании Киевского патриархата. Да, заслуга Филарета в этом огромная, но не забывайте, что он — третий патриарх.

Иван Шилов ИА REGNUM

Самопровозглашенный патриарх Киевский и всея Руси Михаил Денисенко (Филарет) пошел по пути фактического раскола новосозданной Православной церкви Украины Киевского патриархата, рассказывает «Таймер» (Одесса). 14 мая во Владимирском соборе в Киеве состоялось собрание архиереев в честь дня почитания памяти священномученика Макария. Приглашения церковным иерархам разослал от имени Киевского патриархата сам Филарет, подписавшись при этом патриархом Киевским. Таким образом, Денисенко впервые продемонстрировал на практике то, о чём говорил раньше: он вовсе не считает Киевский патриархат прекратившим существование путем вхождения в состав ПЦУ. И убежден, что данная церковная юрисдикция продолжает существовать и действовать независимо от созданной 15 декабря 2018 года на «объединительном соборе» новой церкви. Действительно, религиозная организация «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» (идентификационный код 22 894 788) во главе с Михаилом Денисенко числится в Едином государственном реестре юридических лиц, причем там сказано, что организация действует и не находится в процессе ликвидации. Так что же тогда произошло 15 декабря 2018 года? Тогда, напомним, представители Киевского патриархата и другой непризнанной православной юрисдикции — Украинской автокефальной православной церкви приняли решение об объединении в состав новой институции — Православной церкви Украины в составе Константинопольского патриархата. После этого неоднократно говорилось, что ни Украинской православной церкви Киевского патриархата, ни УАПЦ больше не существует, а есть лишь ПЦУ под омофором Константинопольского патриарха. Однако Филарет откровенно поясняет: всё это было лишь тактической уловкой. Речь идет даже не только и не столько о введении в заблуждение мирового сообщества, сколько о попытке обмануть собственных граждан и — что самое важное — представителей других религиозных конфессий, в частности, вышеупомянутую УАПЦ, а также признанную Украинскую православную церковь Московского патриархата. Под предлогом объединения должно было состояться фактическое поглощение обоих этих Церквей Киевским патриархатом. В УПЦ МП обман раскусили и на собор 15 декабря не пришли. В УАПЦ оказались менее предусмотрительными. Однако авторитет Филарета во внутриукраинских церковных делах оказался под вопросом. Глава ПЦУ митрополит Епифаний, похоже, склонен целенаправленно дистанцироваться от старого «патриарха» и вести свою, вполне самостоятельную политику. Довольно странный как с точки зрения церковных канонов, так и здравого смысла статус Филарета как «почетного патриарха» всё больше напоминает фиговый листок, которым прикрывают фактическое отстранение создателя Киевского патриархата от церковных дел. Именно это — чего, собственно, и не пытается скрывать Филарет — привело пожилого священника в новый раскол: он прямо говорит, что намерен сохранить свою церковную институцию в качестве независимой и самостоятельно действующей, и подчеркивает, что ни о какой ликвидации речи не идет. Он заявляет: объединение украинского православия возможно, но лишь в рамках УПЦ КП и только под эгидой Киевского патриарха, т. е. его, Филарета, лично.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

Утром 14 мая вблизи винницкого Спасо-Преображенского собора около двух сотен священников и прихожан УПЦ МП провели молебен у могилы владыки Макария, передает «Реал» (Винница). При этом сама акция носила также протестный характер, поскольку ее участники держали в руках плакаты, направленные против ПЦУ. В то время как внутри храма ПЦУ проходила служба, сторонники УПЦ МП показывали, что у них украли собор, выступали в защиту своей Церкви, называя ее канонической, и в поддержку предстоятеля УПЦ МП митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

На Волыни почтили память членов Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Мероприятие состоялось в селе Замшаны и урочище Обрезки Ратновского деканата. Представители ПЦУ, благочинный протоиерей Роман Бодак и настоятель местного прихода священник Николай Гамера, освятили памятник членам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Замшанах и отслужили панихиду по погибшим. Мемориальный знак установили на месте перезахоронения останков боевиков, жителей сел Замшаны и Вужиск, «пострадавших» от «репрессий» советской власти в 1939—1951 годах. Позже отец Роман отслужил панихиду у могил членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в урочище Обрезки. В богослужениях приняли участие представители власти и общественности, молодежь, другие неравнодушные волыняне.

Венгры Закарпатья попросили президента Украины Петра Порошенко не подписывать закон о языке, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Соответствующее обращение от председателя «Общества венгерской культуры Закарпатья» Ласло Брензовича и председателя Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанич обнародовали 14 мая. В нем говорится следующее: «Венгерское национальное меньшинство возмущено принятым Верховной радой законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Данный закон предусматривает в обязательном порядке исключительное пользование государственным языком почти во всех сферах общественной жизни, включая образование, СМИ, хозяйственную, политическую и культурную деятельности, и исключает возможность использования любого другого языка в общественной коммуникации. Закон не только делает невозможным использование языков национальных меньшинств в публичной сфере, но и предусматривает санкции в отношении нарушителей языковых правил, вступая в противоречие с действующей Конституцией Украины и положениями многочисленных международных обязательств, взятых на себя украинским государством. По нашему мнению, принятый Верховной радой закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является дискриминационным, что в основе нарушает человеческие права граждан Украины, радикально ограничивает права национальных меньшинств Украины на свободное пользование родными языками, продолжает увеличивать напряженность как во внутренней, так и внешней политике государства. Закон также противоречит стремлениям Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции. Поэтому просим вас, как гаранта Конституции Украины, не подписывать данный закон».

(сс) Водник. wikimedia.org Использование украинского и венгерского языков в г. Берегово (Закарпатье)

На каком языке говорят в Херсоне? Этим вопросом задаются «Херсонцы» (Херсон). Ответ не вызывает особых затруднений. Херсонцы говорят и на украинском, и на русском языках, которыми они владеют неплохо. И тем не менее… Херсон — город в основном русскоязычный. Подтвердить это статистическими данными сложно, так как их просто нет. Но достаточно пройтись по его улицам, проехать на общественном транспорте, походить по магазинам, зайти на базар, в поликлинику, ресторан или на любое предприятие — всё становится предельно ясно. Правда, о процентном соотношении между русским и украинским языками в городе приходится только гадать (официальной статистики нет). Но оно явно не в пользу государственного языка. Соотношение, возможно, составляет 40% на 60%, 35% на 65% или иное. И эта реальность, характерная, к сожалению, для всех городов юго-востока страны. Несмотря на все усилия центральной власти, украинский язык еще не стал доминирующим среди населения в Донбассе, Крыму, Харькове, Одессе, Днепре, Николаеве, Запорожье, Кривом Роге. К ним можно добавить города и меньшего масштаба, такие как Измаил, Новая Каховка, Геническ, Мелитополь, Мариуполь, Очаков и некоторые другие. Поэтому новый закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в городе был встречен без особого энтузиазма. Более того, немало горожан дали ему негативную оценку. И это понятно. По замыслу авторов закона, украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, адвокатов, медицинских работников, руководителей вузов, преподавателей и судей. Все официальные мероприятия будут вестись исключительно на государственном языке. На нём обязаны заговорить работники ресторанов магазинов и гостиниц. Эта норма распространяется на государственные СМИ и рекламу. Спектакли и фильмы будут идти на украинском или с украинским дубляжом. В точках продажи печатной прессы на украинском должно быть не меньше половины изданий. 50% изданных книг тоже должны быть на украинском. Владельцы сайтов обязываются сначала загружать их украиноязычные версии. В случае нарушения предусмотрены серьезные наказания. А если кто-то вздумает ратовать за статус официального для «другого» (то есть русского) языка, ему грозит десятилетний тюремный срок. Безусловно, всё это не может понравиться русскоязычным гражданам, составляющим большинство на юго-востоке страны. Большинство депутатов парламента, рейтинг которого опустился ниже 5%, сумели его протянуть, проигнорировав интересы миллионов русскоязычных граждан Украины. Их даже не смутило, что документ поссорит Украину не только с Россией, но и с другими соседними странами (Венгрией, Румынией, Польшей). Но самый главный, стратегический просчет заключается в том, что закон может поставить крест на решение проблем, связанных с возвращением Донбасса и Крыма, которые всегда были и остаются на 90% русскоязычными. Сегодня русскоязычные херсонцы, как и все граждане юго-востока, испытывают в повседневной жизни массу неудобств. Преподаватели вузов вынуждены читать лекции по кораблестроению, механике и другим техническим дисциплинам на украинском языке в русскоязычных аудиториях, иначе рискуют потерять работу. Нередко возникают недоразумения в связи с отсутствием бланков и всевозможных инструкций (по применению лекарств, эксплуатации техники, бытовых приборов и т.д.) на двух языках, как это было при советской власти. Люди чувствуют себя некомфортно в судах, так как судопроизводство ведется только на украинском. Врачей заставляют вести прием русскоязычных больных на украинском языке. В результате в лечебных заведениях нередко происходят «многократные» никому не нужные переводы: русскоязычный врач готовится к приему больных на украинском языке, добросовестно ставит русскоязычному диагноз на украинском языке, пациент не всё понимает, выходит от врача и снова всё переводит на русский. Немало учителей русского языка остались без работы, а действующая школьная программа фактически отсекает подрастающее поколение от русской литературы, истории и культуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Гонения на галичан и какой-то мифический «галицкий консенсус» не новы и имеют свою давнюю традицию, утверждает «Збруч» (Галичина). Галичане были всегда бельмом в глазу «правильной» Украины. Их ненавидели еще со времен царизма. Не перестали ненавидеть и в послевоенное время. Галичане стали каким-то неправильным наростом. Буквально в последнее время галичане снова превратились в пугало, которым стали пугать всевозможные крысы, привирая такое, что и в голову не лезет. Чтобы унизить галичан, утверждается, что «говорим о войне, а на самом деле ее правовым образом не признаем и не хотим воевать, пусть за нас геополитические союзники воюют». Здесь очевидная глупость, потому что «правовое признание» войны влечет за собой значительные риски, которые уже не раз мудрые люди растолковали, а упрек, что «не хотим воевать» — это уже откровенное свинство и ложь, потому что по количеству погибших Львовщина уступает только Криворожской области — 238 против 456.

Порошенко плюнул в глаза украинцам России, отмечают BukNews (Черновцы). Украинский конгресс обратился к Порошенко с призывом отменить награждение председателя совета «Объединения украинцев России» Василия Думы орденом «За заслуги» I степени. В письме Украинского конгресса говорится, что в 2004—2011 годах Дума был членом Совета Федерации России от Костромской области. Именно в те же времена он был «делегирован» российскими властями на общественную работу в федеральные украинские организации «Объединение украинцев России» и федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России», сенатора избрали их председателем. «В дальнейшем попытки Думы пристегнуть украинское общественное движение в России к официальной политике Кремля вызвали сопротивление в украинских организациях, в 2009 году совет «Объединения украинцев России» освободил Думу от должности. На этом общественная деятельность Думы в диаспоре закончилась, — подчеркивают украинцы России. — Мы не можем найти ни объяснений, ни оснований для принятого вами (Порошенко — С.С.) решения. Ни аргументов, чтобы понять такие действия государственного уровня. Ваш указ является плевком в глаза украинцам России и полной дискредитацией непосредственно вашей работы, украинского правительства и МИД на территории украинской диаспоры».

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, вечером перед магазином в центре города Гожув-Великопольский на западе Польши произошла драка между гражданами Украины и Польши, информирует «За Збручем» (Тернополь). По словам свидетелей драки, группа граждан Украины начала задевать и вульгарно оскорблять продавщицу магазина. На это отреагировала группа поляков. Драка завершилась трагически для 40-летнего гражданина Польши. В результате полученных травм через четыре дня, проведенных в больнице, мужчина скончался. Друг погибшего рассказал, что в инциденте участвовало четверо поляков и столько же украинцев. Через мгновение после инцидента трое граждан Украины спрятались в доме за несколько метров от магазина. Там их задержала полиция. По данным Окружной прокуратуры в Гожуве-Великопольском, граждане Украины во время драки использовали ножи.

Полиция

Есть такая байка о президенте, который проиграл выборы и обращается к собственному портрету на стене: «Скоро нас снимут», пишет «Рівне Вечірнє» (Ровно). На что портрет отвечает: «Меня снимут, а тебя повесят!». Эта байка вспоминается каждый раз, когда чиновники всех уровней начинают украшать свои кабинеты портретами нового президента, снимая портреты предыдущего. Неизвестно, прекратит эту практику новоизбранный президент. А пока Владимир Зеленский думает, портреты и призывы его предшественника уже начали снимать с билбордов вдоль дорог. Только теперь оказалось, что часть из них была установлена незаконно. Почему бы не обнаружить? Теперь можно! Незаконно установленные билборды дорожники начали сносить в минувшую пятницу на северном подъезде к Ровно. Начали с двух, ближе к городу, на очереди — еще шесть, чуть дальше. О том, что билборды на этом участке дороги установлены с нарушениями, говорили еще в марте, однако пока не прошли выборы, их никто не сносил. Возможно, потому, что на билбордах была агитация Петра Порошенко? Шесть билбордов с ним два месяца назад заинтересовали не только дорожников, но и депутатов облсовета, которые заявили, что при хорошем ветре конструкции могут упасть на дорогу. Установили билборды с разрешения облгосадминистрации, но с нарушением технологии.

Нынешние президентские выборы были едва ли не самыми драматическими в истории независимой Украины, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). Взрыв эмоций, жесткое противостояние, информационные войны оппонентов Порошенко и Зеленского заполонили все информационное пространство на телевидении и в сети интернет. Пожалуй, столько грязи еще не лилось на кандидатов на пост главы государства, как во время нынешних президентских выборов. Но больше всего поразило то, что команда Порошенко (политтехнологи, эксперты, рекламные агенты и т. д.) опустилась до уровня грязных технологий в информационном уничтожении оппонента и продвижении своего кандидата, что, скорее всего, и привело к противоположным результатам, чем ожидали. Возможно, поэтому Зеленский и набрал такую рекордное количество голосов избирателей за всю историю независимости Украины. А еще такой, казалось бы, нелогичный выбор украинцев говорит о том, что граждане уже устали от прогрессирующего беспорядка в стране и требуют новых лиц во власти. К сожалению, промоутеры Порошенко и дальше продолжают делать антирекламу новоизбранному главе государства, хотя тот еще не успел ничего сделать для страны. И их цель понятна — они стремятся всеми методами не только очернить Зеленского, но и сделать всё, чтобы его правление превратилось в сплошное фиаско и досрочно закончилось. Ведь Порошенко уже пообещал вернуться через год.

Gov.ua Порошенко и Зеленский на дебатах

Что полезного прежде мог бы сделать новоизбранный президент Владимир Зеленский для Украины? Многое, учитывая те легитимные и особенно нелегитимные возможности, которые открывает перед главой государства его должность, уверен Zaxid.net (Львов). До сих пор у украинцев самым слабым президентом считается Виктор Ющенко, который то ли не захотел, то не смог усилить свое влияние, в частности урезанные конституционной реформой, принятой в декабре 2004 года, полномочия. Та реформа фактически превратила Украину из президентской республики в парламентско-президентскую. Виктор Янукович оказался в этом аспекте значительно искуснее. Он сумел вернуть себе еще кучмовские полномочия, сделав фактически конституционный переворот. Между тем перенос избрания главы государства в парламент значительно уменьшил бы политическое напряжение, которое сейчас существует на Украине. Верховная рада смогла бы заработать как главная и независимая ветвь власти. Решение там принимались бы благодаря достижению внутреннего согласия, а не потому, что президент ломает через колено фракцию за фракцией. Закончилась бы эпоха двоевластия. Ведь специалисты-конституционалисты еще 15 лет назад заявляли, что реформа 2004 года является очень несовершенной, поскольку четко не размежевала полномочий между президентом и парламентом. Поэтому между ними до сих пор происходит перетягивание одеяла в таких важных делах, как назначение министров, судей, губернаторов, руководителей различных государственных ведомств, определение внешней политики и тому подобное. «Всё пропало», — жаловалась в 2009 году Юлия Тимошенко, когда узнала, что Янукович изменил ей и отказался от идеи превращения Украины в парламентскую республику. Можно ли надеяться на Зеленского, что он всё-таки реализует эту, скажем честно, не слишком популярную среди украинцев идею? По крайней мере, на него есть больше надежды, чем на любого другого. Ведь, во-первых, у него нет пока ни одной лояльной группы (а, следовательно, воздействия) в действующем составе украинского парламента. Сделав ход конем, предложив, пусть постепенно, но отказаться от части своих полномочий, он может найти общий язык уже даже с актуальными депутатами. Во-вторых, согласно последним соцопросам, именно партия Зеленского «Слуга народа» имеет шанс получить наибольшую благосклонность избирателей на следующих парламентских выборах, сформировать там крупнейшую фракцию и сможет контролировать Верховную раду Украины. И в-третьих, Зеленский еще до первого тура выборов заявил, что намерен быть президентом только одну каденцию, то есть пять лет. А поскольку возвращаться комиком на сцену ему уже не подходит, то дальше свою карьеру он мог бы успешно продолжить в парламенте.