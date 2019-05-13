Итак, предложивший «вернуть северные территории», то бишь русские Курильские острова, в результате победоносной войны депутат палаты представителей японского парламента Ходака Маруяма от правоцентристской партии «Исин-но кай» «покаялся» в неправомерности своих слов, пройдя предусмотренные в этой стране формы признания вины. В качестве оправдания говорил, что, находясь в гостях в русской семье на Кунашире, «не рассчитал свои возможности» и опьянел от выпитого спиртного. Казалось бы, с кем не бывает — расслабился депутат и позволил лишнего.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Однако получившие огласку фактически призывы «решить территориальный вопрос войной» не на шутку озаботили японское правительство, которое обоснованно восприняло их, как дополнительное препятствие на пути к «возвращению» южнокурильских островов Японии. Весьма оперативно генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выразил искреннее сожаление в связи с «безответственной» риторикой Маруямы.

«Высказывание, если оно и в самом деле прозвучало, идет вразрез с позицией правительства», — подчеркнул генсек. Добавив, что власти Японии по-прежнему считают дипломатический путь решения вопроса единственно возможным. Он также выразил надежду, что высказывание депутата не повлияет на переговоры с Россией.

Дабы не позволить еще больше разгореться скандалу, руководство «Исин-но кай» потребовало от Маруямы покинуть партию, тем более что его пьяные выходки отмечались и ранее. В японские СМИ попала информация о том, что, будучи депутатом, он в ссоре в питейном заведении укусил за руку своего оппонента. Тогда Маруяма поклялся «больше не брать в рот спиртное», а если нарушит этот «обет», снять с себя депутатские полномочия. Похоже, на сей раз ему придется действительно расстаться с мандатом «слуги народа», ибо оппозиционные парламентские партии решили инициировать его устранение из депутатского корпуса.

(сс) Jeremy Keith Любитель выпить

Можно было бы на этом «закрыть дело» обанкротившегося из-за своего языка молодого политика, если бы не одно «но». Как японские, так и российские СМИ не обратили внимания на то, что в риторике Маруяма была фраза о том, что вернуть острова силой следовало бы тогда, когда «в России наступят беспорядки». Дело в том, что такие надежды автору этих строк доводилось слышать и от других, заметим, совершенно трезвых и более солидных, чем Маруяма, японцев. Правда, они говорили не о войне, а о создании в нашей стране напряженной ситуации, когда-де «Путину будет не до Курил и он ими пожертвует ради помощи Японии в удержании своей власти в стране». Разговоры были конфиденциальные, а потому весьма откровенные.

Однако подобные надежды можно встретить и на страницах японской центральной печати. Так, постоянный автор правонационалистической газеты «Санкэй симбун», один из ведущих идеологов «движения за возвращение северных территорий», почетный профессор Хоккайдского университета Хироси Кимура разъясняет японцам, что «Путин страдает от падения рейтинга».

Читаем: «Его рейтинг взлетел до 86,2% после аннексии Крыма в 2014 году и до 89,9% после авиаударов в Сирии в 2015 году. Тем не менее сейчас он упал до 64%. В январе 33,4% респондентов ответили, что доверяют Путину. То, что Россия движется в ошибочном направлении, считают 45%. Это худшие показатели с 2006 года.

Можно сказать, что причины падения рейтинга российского лидера очевидны. Если коротко, то его рискованные действия на международной арене вернулись бумерангом. Путин решился на маленькие победоносные войны на Украине и в Сирии, за что россияне горячо аплодировали ему.

Войну легко начать, но сложно закончить. Впоследствии Путин увяз на обоих фронтах, выросли военные расходы, и это нанесло удар по российской экономике. На некоторое время россияне захмелели от внешнеполитических достижений, однако, обернувшись, они обнаружили пустые холодильники».

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Конечно, профессор гораздо осмотрительнее и опытнее ставшего депутатом на волне народного движения Маруямы. Он не призывает готовиться к военным действиям по захвату Курил, «когда в России наступят беспорядки».

Но прозрачно намекает, что в России, дескать, все возможно: «Они (граждане России — А. К.) страдают от трех серьезных проблем. Обвал цен на нефть, падение курса рубля и экономические санкции со стороны G7. Чтобы наполнить казну, администрация Путина увеличила пенсионный возраст и подняла налог на добавленную стоимость. Живущие в условиях политической несвободы россияне недовольны падением уровня жизни».

В ход идут любые доводы и исторические примеры.

«Февральская революция 1917 года началась с протестного движения «Дайте хлеба!». В период с 2004 по 2005 год администрация Путина отменила советскую систему бесплатного социального обеспечения, и народ посчитал, что эта политика направлена на то, чтобы ограничить его права и удобства, что вылилось в демонстрации», — вещает профессор Кимура.

Еще один из моих собеседников, японский политолог, учитывая осложнение социально-экономической ситуации в России, считает возможным «полюбовно» решить «проблему северных территорий», напрямую предложив продать Японии южнокурильские острова. Как известно, такие попытки предпринимались во времена Горбачева и Ельцина. На мой вопрос: «Как же вы, японцы, согласитесь за деньги покупать «исконные территории»? Это как-то не по-самурайски…», — был дан ответ: «Прекратите вы свою иронию. Вы же знаете, что мы, японцы, практичный народ. Пусть ваши руководители назовут цену. Если не хватит денег у правительства, мы кинем клич, и 100 миллионов взрослых японцев скинутся и заплатят вам, русским. В конце концов, мы проиграли войну и должны платить».

Квентин Массейс. Торговая сделка

Признаюсь, неприятно было слышать и видеть, когда тебя принимают за торгаша, готового за «тридцать сребреников» торговать своей землей… Но таковы законы буржуазного общества, возвращение к которому поддержал наш наивный народ.