Летом 2019 года в 40 городах России пройдет конкурс для ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев «Цифровой прорыв». Заявочная кампания конкурса стартовала 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

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Участие в онлайн-тестировании является обязательным условием для прохождения в региональный этап конкурса. Он будет проводиться в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

(сс) Brungildakarlovna Web-дизайнер. Информационные и коммуникационные технологии

Руководитель проекта Олег Мансуров рассказал корреспонденту ИА REGNUM о «Цифровом прорыве» и о том, как хакатоны помогут решить проблему дефицита ИТ-специалистов в различных отраслях.

— Каким будет конкурс «Цифровой прорыв»?

Последние несколько лет государство реализует национальный проект «Цифровая экономика», одна из стратегических целей которого — поиск новых кадров для частных и государственных компаний, стремящихся к цифровизации. Такая цель вызвана тем, что во многих областях ощущается сильный дефицит персонала, например, в государственном секторе, промышленности, образовании и др. Конкурс соберет на одной площадке ИТ-специалистов, а также людей, которые в той или иной мере влияют на создание технологических продуктов — дизайнеров, управленцев, маркетологов и др. Главная цель — создать новые профессиональные возможности для развития талантов в сфере цифровой экономики.

До 15 мая проходил сбор заявок на конкурс, после чего потенциальные участники пройдут онлайн-тестирование по широкому спектру направлений: актуальные языки программирования (например, Python, Java, C##), ряд теоретических аспектов создания информационных систем, дизайн программного обеспечения, управление проектами, менеджмент продуктов, финансовый и бизнес-анализ, и другие. Ограничений по возрасту участников нет, но мы все-таки рассчитываем на аудиторию со знаниями выше базовых. Поэтому вопросы тестирования подобраны специально, чтобы возможные участники могли полностью проявить свои знания и таланты.

После тестирования начнется серия очных хакатонов, которая пройдет с 8 июня по 28 июля во всех крупных областных центрах России. Финал хакатона пройдет в сентябре. В него попадут лучшие команды, которые смогли за 36 часов разработать прототип решения, на высшем уровне презентовать его членам жюри и в целом обратить на себя внимание.

— Как формируются требования к участникам онлайн-этапа?

Нас поддерживают ведущие университеты России — ИТМО, МФТИ, МГТУ им. Баумана и многие другие. Большую роль играют региональные учебные заведения, на площадке которых проводятся хакатоны. Они помогают нам вырабатывать определенные требования и составлять грамотные задания для участников. Помимо этого, мы работаем с ИТ-специалистами, дизайнерами, управленцами из крупных компаний, имеющими широкий спектр задач в информационной поддержке бизнеса — все они способствуют принятию решений по направленности тестов.

ANT Berezhnyi DOU хакатон. 2015 Панорама

— Почему для реализации программы конкурса выбрали именно хакатоны?

Хакатоны — это мероприятия, где программисты, дизайнеры, управленцы объединяются в команды и за 36−48 часов решают задачи: пишут код, создают алгоритмы или прототипы продуктов, которые потом используются в компаниях. Задачи для команд формируются на основе главных «болей» компаний, которые они не способны решить собственными силами за короткое время. На хакатонах же любая проблема бизнеса быстро решается при помощи команд.

Задачи на «Цифровой прорыв» ставятся представителями государственных и частных компаний, которые хотят не просто получить прототип решения, но и найти профессиональную команду к себе в штат. Отсюда вытекает еще одна важная цель конкурса — способствовать формированию мультидисциплинарных команд, которые потом можно интегрировать на предприятия с целью внедрения цифровых решений. Предполагается, что на хакатоне будут не только программисты, но и дизайнеры, управленцы и маркетологи. Для них предусмотрены специальные тесты по узким направлениям, например, Project Management, UI/UX и т. д. И так как главный инструмент для получения результата на хакатонах — это командная работа, то этот формат отлично способствует вышеуказанной цели.

Помимо этого, хакатоны показывают участников «в бою»: все же 36 часов — это очень сжатые сроки, поэтому чтобы в них уложиться надо выложиться на все 100%.

— Какие области затронут задачи?

В первую очередь мы ориентируемся на темы национальных проектов, особенно это касается социальной сферы — здравоохранения, образования, культуры, демографии, науки, экологии и др. Как показывает практика, у участников, которые приходят на хакатон, в арсенале часто есть наработки в какой-то области, поэтому мы решили охватить максимально широкий круг тем, на которых будут основываться все задания конкурса. Все темы в равной степени важны и идеи участников помогут в решении стратегических задач, отраженных в Национальном проекте России на ближайшие годы. Мы ищем талантливых специалистов во всех областях, и уверены, что они смогут создать по-настоящему жизнеспособные проекты.

«Достижение науки — производству!» Советский плакат

— Что произойдет с проектами после хакатонов?

По результатам хакатонов участники смогут найти работу в крупной компании, инвестора для своего проекта и главное — познакомиться с людьми, которые станут будущими партнерами по бизнесу. Помимо того, что участники «тестируют» уже имеющиеся у себя скиллы, они постоянно сталкиваются с теми задачами, с которыми не сталкивались прежде. Соответственно, на хакатонах они получают уже новые навыки, которые тут же можно использовать на практике.

После мероприятий мы будем отслеживать, что стало с командами и теми продуктами, что родились на хакатоне — узнавать, как прошло трудоустройство, на каком этапе находится реализация проекта, сколько инвестиций они привлекли. Также будем собирать обратную связь от компаний, которые работают с командами — все это будет способствовать цифровому развитию нашей страны.

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