



Иван Шилов ИА REGNUM США

Работы консервативного историка Бернарда Льюиса содержат пророческое предупреждение об упадке Соединённых Штатов, если просто взять всё то, что он писал об Османской империи, и перенести на современные США, пишет Николас Данфорт в статье для издания The Foreign Policy.

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Льюис является автором таких работ, как «Возникновение современной Турции» или «Что пошло не так?». Льюис является, наверное, одним из самых известных и самых критикуемых учёных, занимающихся историей Османской империи. Его поддержка Израиля и войны в Ираке, а также уверенность в том, что все проблемы исламского мира проистекают из неудавшейся модернизации, породили множество споров. Часто складывалось впечатление, что критики США и Османской империи начинают выступать против друг друга. Возможно, поэтому мало кто обратил внимание на то, что современные Соединённые Штаты могли бы извлечь несколько важных уроков из истории упадка Османской империи.

Османские войска после сдачи Иерусалима . 1917

Действительно, политика идеологически ослеплённых османских государственных деятелей, столкнувшихся с меняющимся миром, кажется сходной с ситуацией, которая сложилась в Вашингтоне в 2019 году. Начиная с XVI века радикальные геополитические изменения привели к постепенному смещению центра экономической и военной мощи от Османской империи в направлении её европейских соперников. Как утверждает Льюис, догматическое мировоззрение османской элиты не позволило ей увидеть сущность происходивших процессов. Когда османская элита наконец признала то, что она столкнулась с серьёзными проблемами, она, тем не менее, пришла к выводу, что корень всех бед кроется в моральном аспекте, а не в структурных недостатках. Османская империя попыталась укрепить свою приверженность традиционным ценностям и устоявшимся убеждениям, поскольку именно они были источником её успеха. Таким образом, для великого визиря XVI века Лютфи-паши или османских политических деятелей XVII века причина слабости Османской империи всегда крылась в отпадении от традиций, а выход заключался в возвращении «старых добрых времён». Льюис обнаружил, что османская элита винила в своих бедах некий общий моральный или духовный упадок. Османская элита все своё внимание сосредоточила на симптомах, а не на реальных источниках проблем.

Однако спустя несколько столетий история, похоже, повторяется вновь. Конечно, в современных США хватает и лицемерия, и коррупции, и многие жаждут возвращения «старых добрых времён». Однако интересный момент заключается в том, что призывы к моральному обновлению традиционно были характерны для консервативных сил, а теперь они исходят с другой стороны политического спектра.

В недавней статье Atlantic Council об американском дипломате Ричарде ХолбрукеДжордж Пэкер решил напомнить читателям о том, насколько вдохновляющими могут быть ценности «золотого века» США. Пэкер заявил, что на смену серьёзности и чувству ответственности Холбрука, свойственным для периода Холодной войны, пришёл духовный упадок, который начался в 1998 году. «Мы стали слабовольными, самодовольными и эгоцентричными… Наши лидеры уверовали в то, что теперь они могут позволить себе рвать друг друга на части… Постепенно, сначала очень незаметно мы стали терять веру в себя», — пишет Пэкер. Однако стоит подчеркнуть, что единственный вывод, который можно сделать из статьи Пэкера, заключается в том, что если бы США каким-то образом удалось сохранить уверенность в себе, мир пошёл бы по другому пути. С этой точки зрения получается, что корень всех бед заключается не в том, что проблемы, с которыми столкнулись США, заставили их усомниться в себе, а в том, что это сомнение привело к проблемам.

Сенат США и задумавшаяся статуя

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Отправной точкой должен стать трезвый взгляд на происходящее. Необходимо признать то, что общенациональная толерантность к коррупции и растущая бесхозяйственность в международных делах — это всего лишь симптомы. Это признание стало бы первым шагом на пути решения проблем. Льюис считал, что если бы османские лидеры обладали бы достаточной интеллектуальной беспристрастностью и были бы искренни перед самими собой, они смогли бы своевременно разобраться в истинных проблемах империи, поэтому всё могло бы обернуться для них гораздо лучше. У современных «визирей» Соединённых Штатов пока ещё есть время попробовать всё исправить.