Вопросов при составлении антологий много. Один из них заключается в соблюдении баланса при отборе хрестоматийных и редких текстов. Другой, не менее сложной, проблемой является возможность точно определить ее тематические границы.Санкт-петербургский историк Петр Базанов в значительной степени успешно смог преодолеть оба затруднения. Созданный им сборник предлагает читателю как знакомые статьи и фрагменты книг, так и малоизвестные публикации. Поэтому «Кто спас советскую власть от гибели» Антона Деникина, фрагменты «Бывшего и несбывшегося» Федора Степуна или «Окаянные дни» Ивана Бунина сочетаются с «Причинами неудач белых выступлений» Сергея Толстого-Милославского, фрагментами статьи «Патриотизм и либерализм в Белом движении» Евсея Сталинского или обращением «К 50-летию основания Добровольческой армии» архиепископа Георгия (Тарасова).Собранные в книге тексты охватывают весь спектр русской эмиграции от правых, консервативных интеллектуалов и публицистов (Николай Головин, Иван Солоневич) до сменовеховцев, махновцев и высланных из Советского Союза марксистов (Сергей Чахотин, Пётр Аршинов, Лев Троцкий). Тем самым, помимо апологетики и самовозвеличивания белых, имеет место и порой взаимоисключающая критика.Последняя также проявляется в удачном ходе Базанова: нередко он сопровождает ту или иную публикацию рецензиями на нее или полемическими отзывами. Так, фрагменты книги члена Особого совещания (деникинского правительства) Константина Соколова «Правление генерала Деникина» дополняется рецензией Андрея Аргунова (Вороновича), а доклад Павла Милюкова «О Белом движении» — статьей Георгия Фальчикова. Если учитывать, что в эмиграции, по свидетельству современников, лидер кадетской партии левел, то замечания в его адрес со стороны близкого к эсерам Фальчикова как минимум любопытны.Впрочем, историк Милюков подвергался критике и со стороны своих собратьев по цеху. Так, известный исследователь Гражданской войны Сергей Мельгунов скептически оценивал такие его труды, как Russlands Zusammenbruch и «Россия на переломе», выпустив по поводу последней отдельную брошюру.Правда, полемизировать можно не только с Милюковым, но и с Базановым. Разделы «Антологии», связанные с махновским и марксистским взглядом на контрреволюцию, каждый из которых представлен одной позицией, следовало бы дополнить. Например, фрагментами книги анархиста Всеволода Волина (Эйхенбаума) «Неизвестная революция».Но, несмотря на ряд недочетов, «Русская эмиграция» прекрасно передает атмосферу прошедшей эпохи, и читатель ощущает себя участником этих споров.Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».