



Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

В Брюсселе в рамках юбилейных мероприятий «Восточного партнерства» на ужине, устроенном руководством Европейского союза в честь лидеров шести государств, вовлеченных в эту программу, рядом за столом оказались президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам пресс-секретаря армянского премьера Владимира Карапетяна, «произошла короткая встреча, стороны обсудили создавшуюся на линии соприкосновения ситуацию». Он также подчеркнул, что «глубоких обсуждений не было», но отметил, что «между сторонами есть постоянно действующий канал связи, через который в ежедневном порядке происходит обмен информацией», а «Алиев и Пашинян договорились продолжать прямой диалог».

Чуть ранее в формате юбилейных мероприятий «Восточного партнерства» главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров, по словам пресс-секретаря армянского дипломатического ведомства Анны Нагдалян, «обменялись рукопожатием, но переговоры в составе делегаций Армении и Азербайджана не предусматривались». А что предусматривалось? Накануне Мамедъяров сообщил, что США как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ изъявили готовность предоставить площадку в определенном будущем для организации встречи по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между главами МИД Азербайджана и Армении и «на данный момент идет обсуждение этой возможности». Теперь Мамедъяров уточняет, что «в конце мая регион должны посетить сопредседатели МГ ОБСЕ, в повестке дня — встреча министров иностранных дел, но надо ее подготовить». То есть американскую площадку для переговоров готовит не Вашингтон исключительно, как утверждали многие бакинские издания, а все те же сопредседатели Минской группы.

Bundesministerium für Europa Эльмар Мамедъяров

А это уже другая песня со своими нюансами. В этой связи обозначим еще один странный момент. Как сообщает Report, Мамедъяров в Брюсселе заявил, что «мы сможем начать более серьезные, субстантивные переговоры для достижения прорыва в нагорно-карабахском урегулировании». Но дело в том, что после московской встречи 15 апреля глав МИД России, Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы тот же Мамедъяров говорил, что «были проведены широкие субстантивные переговоры», указывая при этом на то, что «обсуждения велись вокруг предложенного Россией в 2016 году плана». Выходит, что Баку изменил свою точку зрения и перестал относить московские переговоры к разряду «субстантивных». Это позволяет предположить, что идет срыв переговорного процесса на определенных направлениях. Обратил на себя внимание в Брюсселе азербайджанский министр и другими своими редкими откровениями.

«Мы не должны обманывать себя тем, что не знаем, о чем говорим, каковы параметры, каковы принципы, — говорил он. — Все знают, что происходит, каков план, и не только в двух странах, но и в столицах стран-сопредседателей. Единственное, что нам крайне необходимо, — это политическая воля». Выходит, что уже есть решение, и для его реализации необходима всего лишь «политическая воля» лидеров Азербайджана и Армении. Теперь обозначим, как рассуждает по этому поводу Мнацаканян: «Мы должны продолжать стремиться к дальнейшему укреплению соглашения о прекращении огня и соблюдению режима прекращения огня путем уменьшения рисков. За эти годы возникло множество идей, параметров, мыслей и подходов, которые выражались по-разному, но пока не настал момент, когда мы можем сказать, что достигли какого-то разрешения, которое мы можем сопоставить с этими параметрами и получить то, что называется компромиссом, поскольку часто возникает вопрос, должна ли Армения идти на уступки. Должна ли Армения говорить об этом, если речь идет не о компромиссе? Этот вопрос весьма чувствительный в том смысле, что есть закрытый процесс, и это чисто переговорная техника, потому что такие функции, такие ситуации имеют свои правила, в этом смысле любой, участвуя в процессе переговоров, естественно, делает расчет, насколько он может обеспечить прогресс в этих переговорах, прогресс, который соответствует нашими национальными интересами. Мы выразили подходы, которые, по нашему мнению, выражают то, что первостепенно для Армении и Нагорного Карабаха, что касается безопасности, статуса, исключительно мирного урегулирования, сохранения формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, решающего голоса Нагорного Карабаха в этом процессе, снижения рисков, атмосферы, способствующей установлению мира. Мы сохранили эти параметры, по крайней мере, в течение этого года».

Армия. Нагорный Карабах

То есть, по Мнацакяняну, никакого плана по Нагорному Карабаху, о чем говорит Мамедъяров, не существует. Однако глава МИД Азербайджана идет дальше, раскрывая некоторые детали переговоров и указывая на конкретные темы, которые, по его словам, поднимет армянская сторона: вопрос государственности (надо полагать Нагорного Карабаха — С.Т.) и безопасности. «Что касается государственности, то думаю, мы ведем переговоры по этому поводу уже 15 лет. И за 15 лет ситуация вокруг этого более-менее ясная, думаю, это уже не секрет, — говорит Мамедъяров. — Что касается безопасности, есть идея о том, что сопредседатели будут работать в этом направлении и будут согласовывать свои действия с армянской стороной. Позиция армянской стороны для меня до сих пор не ясна — будут ли это международные миротворцы, как это было подтверждено на известном Будапештском саммите ОБСЕ в 1994 году, или будут дополнительные параметры, которые мы готовы обсуждать. Но давайте укоротим эту длинную историю, давайте начнем субстантивные переговоры, потому что в ином случае мы будем обсуждать встречи или где эти встречи будут проходить — в лифте или где-то еще, это детская позиция. Нам необходимо сесть и вести переговоры касательно всего того, что было на самом деле обсуждаемо и сделано за это время. Я думаю, наша позиция прозрачная».

Говоря иначе, Баку предлагает Еревану раскрыть «карты» хотя бы в предлагаемых объемах, что воспринимается как желание выйти на какие-то конкретные решения, вылезти «из-под ковра». Но пока, на наш взгляд, речь можно вести только о попытках перехвата дипломатический инициативы. Мамедъяров послал Еревану ясный сигнал: новой войны в Карабахе, пока идет прямой диалог Алиева и Пашиняна, не будет, но… Но Пашиняну нужно действовать более открыто и активизироваться в прежнем переговорном формате — без Нагорного Карабаха. Есть и другие обстоятельства. Депутат Милли Меджлиса Азербайджана (от правящей партии «Ени Азербайджан») Расим Мусабеков считает, что «геополитика и последние трансформации в регионе Ближнего Востока диктуют карабахскому урегулированию переход в более стабильную фазу», так как «ясно просматривается угроза вовлечения в орбиту нестабильности данного региона соседнего с нашими странами Ирана». По его словам, «это позволило бы нам избежать возможного затягивания в воронку подбирающегося к нашему региону обширного кризиса». А «армянам и азербайджанцам давно пора обеспокоиться и начать заботиться о собственной безопасности, мире и благополучии».