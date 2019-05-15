Собственный корреспондент ИА REGNUM Зиявутдин Гаджиахмедов родился и живёт в городе Махачкале. В 2017 году он окончил бакалавриат отделения журналистики филологического факультета Дагестанского государственного университета, в настоящее время пишет диссертацию и готовится получить диплом магистра.

ИА REGNUM Зиявутдин Гаджиахмедов

Зиявутдин еще студентом работал корреспондентом в газете «Махачкалинские известия» и интернет-журнале «Павильон», а также редактором новостей на радиостанции «Европа Плюс. Махачкала». В 2018 году становился победителем журналистского конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористский контент, проводимого министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.

В 2018 году Зиявутдин Гаджиахмедов стал участником пятого Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». На конкурс Зиявутдин Гаджиахмедов представил материал «Борьба за Самур: дать воду Дербенту или потерять лес?», опубликованный в ИА REGNUM. В нем поднималась проблема уничтожения уникального лианового реликтового Самурского леса, который может погибнуть из-за проведения водовода, необходимого для обеспечения водой города Дербента.

Статья была по достоинству оценена конкурсной комиссией и общественным советом Фонда в рамках номинации «Экология». Корреспондент стал лауреатом конкурса. В настоящее время Зиявутдин участвует в Медиафоруме ОНФ, который проходит в Сочи с 14 по 16 мая. Он ответил на несколько вопросов ИА REGNUM.

В ходе подготовки материала про Самурский лес я обращался за комментариями и ответами на вопросы по этой проблеме к многим экспертам, во множество организаций и ведомств, в том числе и в дагестанское отделение ОНФ. Здесь мне и посоветовали принять участие в конкурсе и отправить публикацию.

Onf.ru Медиафорум ОНФ

Когда готовая статья уже была опубликована в ИА REGNUM, я подумал: «А почему бы и нет?» Тем более что ранее несколько раз принимал участие в конкурсах журналистских работ в Дагестане. Но, признаться, на успех я практически не рассчитывал, поскольку в профессии я не так давно и не считал, что могу соперничать с опытными коллегами из других регионов России. Поэтому был крайне удивлён, когда спустя почти полгода позвонили из ОНФ и сообщили, что я стал лауреатом конкурса «Правда и справедливость».

На сегодняшний день строительные работы на территории Самурского леса приостановлены. О проблеме был осведомлён президент России Владимир Путин, который поручил сохранить уникальную экосистему и создать национальный парк «Самурский». Мне сложно сказать, насколько именно моя публикация поспособствовала изменению ситуации, но очевидно, что совместные усилия журналистов, общественников и жителей республики, неравнодушных к проблеме уничтожения Самурского леса, дали свои плоды и поспособствовали сохранению уникального природного комплекса.

Сложно выделить что-то конкретное, поскольку я не ограничиваю себя в темах публикаций. Меня интересуют и такие проблемы, как уничтожение зелёного массива, и такие, как мошенничества в сетевом маркетинге. Меня волнуют и тема запретов культурно-массовых мероприятий в Дагестане, и проблема распространения кори. Если тема интересна мне, значит, я постараюсь заинтересовать ею и читателей.

Победителям конкурса могу пожелать с пользой провести время на Медиафоруме в Сочи, а будущим участникам — не стесняться своих работ, не бояться присылать их. Конкурсы, конечно, не самое главное в журналистике, но тем не менее всегда приятно стать лауреатом, победителем, к тому же конкуренция позволяет развиваться, прогрессировать в мастерстве.

Шамиль Магомедов Дербент

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Сочи начал работу Медиафорум «Правда и справедливость», в котором принимают участие более 500 лауреатов конкурсов журналистских работ «Правда и справедливость» и проекта «Аэропортам — имена великих соотечественников», а также журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. В 2019 году медиафорум проводится уже в пятый раз.