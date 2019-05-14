



WalkerBaku Спецназ Азербайджана

На днях бакинский портал Minval.az опубликовал статью своего политического обозревателя Нурани «Грозит ли Азербайджану новая война?». В ней обсуждаются возможные последствия для Баку американского военного удара по Ирану.

Скажем откровенно, что мы во многом не разделяем некоторые выводы Нурани относительно затрагиваемых региональных проблем в целом и политики России в Закавказье в частности. Но в данном случае автор проявляет особенную политическую чувствительность к складывающейся ситуации, полагая, что хотя «Азербайджан по совершенно понятным причинам сегодня прилагает серьезные дипломатические усилия, чтобы не быть втянутым в чужую войну, не намерен становиться антитегеранским плацдармом», но может быть в нее втянут в силу «возможных действий Ирана». Действительно, Баку начинает иметь дело с таким «парадом сильных внешних игроков», который еще несколько лет назад руководству республики не мог присниться даже в самом страшном сне.

По оценке американского издания Eurasianet, Азербайджан оказывается «в сложном положении в силу объективно существующих исторических, географических и геополитических условий». Поэтому в водоворот событий Баку может быть втянут независимо от того, какой политики он будет придерживаться. Особенно в случае военного удара США по Ирану или если Вашингтон станет использовать против Тегерана иной комбинированный сценарий действий с целью превратить Иран в Сирию. Об этом открыто говорила еще в начале 2018 года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в преддверии заседания Совбеза ООН по иранским протестам. Но как конкретно может выглядеть возможная война между США и Ираном, сказать пока сложно.

Никки Хейли

Сейчас, по оценке экспертов, ситуация склоняется к стадии «предвоенной», так как американцы наращивают военное присутствие в зоне Персидского залива. Контуры возможного военного удара давно прописаны в специализированной и открытой печати: точечные удары по объектам ПВО, пунктам боевого управления и связи, после чего уничтожается военная инфраструктура. Так было в Ираке или Югославии. А затем военное и политическое руководство страны принуждают капитулировать. Французская газета Le Figaro считает, что все может начаться с локального вооруженного конфликта на южных границах Ирана. Возможно неконтролируемое развитие ситуации в водах Персидского залива, после чего начнут активизироваться вооруженные отряды местных этнических «коллаборантов», «демократов и других оппозиционно-террористических формирований, как это применялось в Афганистане».

Сможет ли всему этому противостоять Тегеран? С точки зрения военной, промышленной и особенно цивилизационной — безусловно. Но, как заявил президент США Дональд Трамп, иранская сторона рискует получить «большие проблемы», имея в том числе в виду конфликтную внутриполитическую ситуацию. Так к чему же должен быть готов Баку, даже если его территория не будет использоваться как плацдарм активных действий против Ирана?

Появится проблема иранских беженцев, в первую очередь — этнических азербайджанцев. По экспертным оценкам, их около 5−10 миллионов человек. Они будут проникать не только на территорию Азербайджана, но в районы, которые сейчас контролируются Арменией, через ирано-карабахскую границу. Такой поток беженцев остановить невозможно, он может создать хаос в Азербайджане. С другой стороны, как предполагает известный российский исследователь Сергей Маркедонов, «если США станут проводить полномасштабную или ограниченную «демократизацию» Ирана (например, через «демократизацию» Иранского Азербайджана), то угроза перекидывания ближневосточного конфликта в Закавказье может стать гораздо более реальной».

По его словам, проблемы появятся еще и потому, что «постсоветская азербайджанская элита ориентирована на Турцию (традиционного союзника США и Израиля) и Соединенные Штаты, азербайджанские лидеры регулярно критиковали Иран за поддержку радикальных исламистов в Азербайджане и попытки заменить светскую модель власти в этом государстве на исламское государство». Не стоит забывать, что азербайджанское население Ирана в три раза превышает численность населения самой Азербайджанской Республики, а в официальной идеологии и историографии Азербайджанской Республики доминирует взгляд на Азербайджан как единую историческую территорию, искусственно разделенную на две части. Но инициатива объединения (возвращения исторических территорий — С. Т.) будет исходить из Тегерана, а не Баку.

Владимир Путин, Хасан Рухани, Ильхам Алиев. Тегеран. 2017

Так что не случайно Азербайджан на фоне эскалации американо-иранского противостояния стал вести в отношении Ирана тонкую политику, учитывая позицию Тегерана, благожелательную для армянской стороны. Ведь из-за геополитической неопределенности и факторов, неподконтрольных Баку, будут сорваны совместные региональные проекты Азербайджана и Ирана, в первую очередь «Север — Юг». Баку окажется в сложном положении и как экспортер сырой нефти, природного газа, и как импортер (время от времени) иранского газа для внутреннего потребления нахичеванского анклава.

Но и Ереван лишится иранского газа, для него связь с Тегераном остается жизненно важной, так как границы этой страны на востоке (с Азербайджаном) и западе (с Турцией) закрыты. То есть усиливающееся давление Вашингтона на Тегеран осложняет и без того шаткое геополитическое положение Азербайджана и не только его одного потому, что у них не будет возможности для маневра и поиска равновесия между своими региональными интересами и интересами Запада, как это делалось ранее.

Что же касается дальнейшего развития событий, то их ход будет во многом зависеть от того, насколько будут совпадать или не совпадать интересы главных внешних игроков в регионе. США демонстрируют желание инициировать начало «черной работы» на иранском направлении, ищут «чужие руки», с помощью которых намерены действовать. Что касается России, то ей не стоит наступать на «исторические грабли», а надо вести себя достаточно самостоятельно по отношению США, играя свою собственную партию в Закавказье. В этом регионе наступает эпоха серьезных геополитических перемен.