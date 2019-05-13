Так написал в газете «Завтра» советник президента РФ по вопросам региональной интеграции, член Национального финансового совета Банка России, доктор экономических наук, профессор и академик Российской академии наук Сергей Юрьевич Глазьев:

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Глазьев

«Возможно, ставка на Зеленского, сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной — так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан».

Как мы видим, академик Глазьев — большой ученый, автор теории о зачистке американцами и зловещими сионистами Юго-Востока Украины для заселения этих плодоносных земель евреями из Израиля и христианами из Европы. По замыслу администрации Трампа. Это открытие находим в новом эссе советника президента РФ по региональной интеграции под названием «Оккупация». Трудно без удивления читать это новое произведение академика Глазьева, широко известного по работе в правительстве Егора Гайдара (1992−1993), где он служил первым заместителем министра внешнеэкономических связей РФ, а потом и вовсе министром.

Не каждый день можно обнаружить статью советника президента РФ на страницах издания, где можно найти интервью с лидером американских нацистов Дэвидом Дюком под заголовком «Мы с вами, братья по борьбе». В 1999 году в Москве он был гостем главного редактора газеты Александра Проханова. Тот называет его другом и говорит, что голосовал бы за него на выборах в США. Газета «Коммерсант» рассказывает, что нацист Дюк гостил в Москве и в 2000 году по личному приглашению редактора «Завтра» Проханова.Это по теме о нацистах, упоминаемых в обсуждаемой статье. Газета «Завтра» изобилует такими материалами.

Associated Press Дэвид Дюк

Международное сионистское сообщество отнеслось с нескрываемым интересом к этому эссе академика Сергея Юрьевича Глазьева. Какими секретными данными пользовался этот ученый при изложении версии о запланированном вбросе на зачищенный от русских Донбасс еврейских поселенцев? Глазьев пишет о крене администрации Трампа в сторону крайне правых в Израиле. Как известно, европейская либеральная пресса любит так величать евреев, заселивших Иудею и Самарию (Западный берег). То есть эти люди оставят свои дома и поедут в Горловку, Славянск, Дебальцево… Видимо, согласно тайному плану, к ним присоединятся сотни тысяч израильтян, уставших от ближневосточных войн. Большой ученый этот Сергей Юрьевич, не правда ли?

Оказывается, израильтяне ищут пристанища и скрывища на Донбассе. Неужели? Большому человеку не до фактов при таком кривдоплетстве, но ужель нет советников у советника? Перед вбросом неуклюже сплетенного антисемитского навета стоило бы узнать, бегут ли израильтяне из Израиля? И узнали бы, что — разве бегут? Уезжают на учебу или в поисках лучшей работы в среднем шесть тысяч в год. Но приезжает в Израиль ежегодно более тридцати тысяч. Как-то не сходится… Более того, пару десятков тысяч евреев с Украины и из Новороссии переселились за последние пять лет в Израиль. А наоборот — никак нет.

Характерно, что такой текст не вызвал озлобления, но породил множество шуток и анекдотов. А к разряду «серьезное» можно отнести возможный рост желающих уехать из России в Израиль после таких фантазий со стороны знатного вельможи. Ничто так не убеждает в необходимости репатриироваться поскорее, как антисемитские наветы. Неспроста гласит пословица: «Пока гром не прогремит, еврей в Израиль не едет».

В Иерусалиме

Кстати, год назад некий умственно заторможенный шут на Украине уже утверждал, что есть проект переселения евреев Израиля в Донбасс и в соседние районы под названием «Небесный Иерусалим». Более того, были опубликованы все имена членов тайного правительства, стоящих за проектом. Меня там раскрыли как тайного министра иностранных дел. Как легко догадаться, эти побасенки были еще грубее слеплены, нежели теории академика Сергея Юрьевича Глазьева. Тем не менее многие решили, что к ним едут евреи с ножницами. Будут делать обрезание без заморозки. Я получил тогда несколько писем по теме. Женщина из Донецка писала:

«Авигдор, за что вы нас так ненавидите? Что же вы с нами делать собрались?!»

Ежели тому шуту полуповерили, то академику-советнику — наипаче. Не те, что привыкли читать книги и думать, но очень многие среди нечитающих и немыслящих.

Тем не менее вопрос не получил ответа: зачем советнику и академику позорить себя таким отъявленным враньем? Зачем Глазьеву представать водерень беглым обитателем сумасшедшего дома?

Мне будут перечить: «Вся статья — брехня, а не только приведенный отрывок». Но «своя рубашка ближе к телу». Теперь я могу догадываться, что министром иностранных дел меня прозвал не забулдыга-неумеха, а советник-академик. Да, сам товарищ Глазьев. Большой ученый. О прочих перлах эссе академика путь напишут другие.

Иерусалим