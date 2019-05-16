С северного японского острова Хоккайдо пришла скандальная новость. По сообщению Хоккайдского телевидения НТВ во время так называемого «безвизового посещения» российского южнокурильского острова Кунашир входивший в состав японской делегации действующий депутат парламента Японии от Партии японского возрождения «Исин, но кай» Ходака Маруяма предложил «вернуть северные острова войной».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Сообщается, что 11 мая, употребив спиртное, депутат Маруяма предложил в качестве метода возвращения островов войну. Но находившиеся в составе делегации японцы — бывшие жители Курильских островов выступили с протестом против такого «предложения». Отверг подобное и глава делегации господин Оцука.

Ниже приводится запись содержания состоявшегося разговора:

Маруяма: «Вы согласны вернуть острова войной? Или против?»

Оцука: «Войной?»

Маруяма: «Когда Россия будет в развале и хаосе, разве нельзя вернуть?»

Оцука: «Мне не хотелось бы использовать слово «война». Не хочу».

Маруяма: «Но (иначе) нельзя вернуть, не так ли?»

Оцука: «Нет, войны не должно быть».

Маруяма: «Если не воевать, ничего не выйдет».

Оцука: «Нет, война не нужна».

По возвращении в Японии глава делегации Оцука сделал заявление: «Я решительно протестую. Я никогда не слышал о том, чтобы прибегать к войне». Протрезвев, депутат принес извинение за пьяное состояние, но ничего особенного в своих словах не нашел. Он заявил: «Я только спросил, согласны вы или нет. Спросил, так как северные территории захвачены войной, согласны или не согласны и вернуть их войной. Что тут особенного? Почему нельзя об этом говорить? Не понимаю…»

Dvidshub.net Японские солдаты

Позже руководитель партии «Исин, но кай» Мацуи сделал заявление: «Вернуть (острова) войной — в нашей партии и мыслей таких нет. Я не сторонник разрешения проблемы силой».

Долго работая в Японии, я подчас встречался с угрозами «отбить острова войной» от подвыпивших японцев в питейных заведениях для простонародья «идзакая», но, имея много знакомых среди депутатов парламента, от них никогда ничего подобного не слышал.

Полагаю, ставшие достоянием общественности провокационные призывы политического деятеля-законодателя к войне против России не должны пройти мимо как МИД России, так и правительственных органов Японии. Ибо подобные высказывания необходимо пресекать, что называется, на корню. Пока реакции официальных лиц Японии не поступило, и мы с интересом ее ожидаем.