Основанный на реальных событиях «Отель Мумбаи: Противостояние» — напряженнейший саспенс-триллер. Режиссер Энтони Марас изображает террористическую атаку в индийском городе Мумбаи (бывший Бомбей). Терактов, в результате которых более ста человек погибли и сотни были ранены, было несколько. Вооруженные автоматами и гранатами боевики сперва беспощадно расстреливают мирных граждан на вокзале, потом в забегаловках и на улицах, а завершается серия атак в дорогой гостинице, где останавливаются богатые иностранцы. Глядя на название фильма, очевидно, что основной сюжет разворачивается именно в отеле.

Иван Шилов ИА REGNUM

В гигантском «Тадж-Махале» зрителя знакомят с толпой персонажей, что должно быть тревожным звоночком, потому что, как правило, в таких фильмах путается и теряется не только зритель, но и сами авторы. Однако «Отель Мумбаи» — совершенно другой случай. Режиссер Энтони Марас очень внимательно относится ко всем героям и строит сюжет так, чтобы услышан был каждый, кто застрял не в том месте не в то время. Кроме террористов, а именно с прибытия боевиков сначала на лодке, потом на такси начинается фильм, в гостиницу, где гость — словно бог, заезжает молодая пара (Арми Хаммер и Назанин Бониади) с малышом и няней, а также русский бизнесмен (Джейсон Айзекс). Служащие отеля тоже играют не последнюю, а ближе к концу и вовсе решающую роль. Среди них — работящий, бесконечно вежливый парень из трущоб в исполнении прекрасного оскаровского номинанта Дева Пателя («Лев», «Миллионер из трущоб»), которому важна каждая смена, ведь дома ждет беременная жена с ребенком. Режиссер намеренно отказывается от индивидуализма и делает героя коллективным, чтобы показать — храбрость и сострадание перед лицом террора важнее национальных и религиозных убеждений. Только сплоченное общество способно выжить под дулами автоматов. В конце концов, что может быть страшнее теракта, который всегда плодится и кормится страхом.

Цитата из к/ф «Отель Мумбаи: Противостояние». реж Энтони Марас. 2018. США, Австралия Джейсон Айзекс и Назанин Бониади

Конечно, показать только захват «Тадж-Махала» и зверскую расправу над гостями — банально. Надо понимать причины таких атак. И здесь создатели картины вырисовывают главным образом не только и не столько религиозный, сколько социально-экономический конфликт. Выясняется, что боевики — пакистанские фанатики, которые убивают богатых, потому что верят — империалисты и колонизаторы грабили и унижали предков, и настал день реванша, и всемогущий Аллах этот кровавый поход благословляет. Террористы молятся и призывают к джихаду, убивая постояльцев этаж за этажом, номер за номером, разыскивая тех, кто прилетел с американским и британским паспортами. И в общем-то понятно, кто эти люди и чего они хотят, оправдывая варварство волей божьей.

Цитата из к/ф «Отель Мумбаи: Противостояние». реж Энтони Марас. 2018. США, Австралия Арми Хаммер в роли американского туриста

Однако авторы не углубляются в политические и цивилизационные конфликты. Возможно, отказ копаться в политике — решение здравое, ведь важнее изобразить картину человеческой трагедии. «Отель Мумбаи» — сильное жанровое кино. Режиссер грамотно строит саспенс в этом сложно поставленном сюжете, где переплетаются всё — благодушные служащие, напуганные постояльцы, беспомощная полиция, ожидающая вооруженный спецназ, и беспощадные радикалы. Всегда понятно, где, что и как происходит, и это — внимание! — дебют Энтони Мараса в большом кино. Старинную гостиницу, ставшую символом деловой столицы Индии, охватывает пламя, жертвы выпрыгивают из окон, чувство тревоги постоянно обостряется. В общем, зритель становится свидетелем жуткой истории, где проявляются и ужас, и героизм, и растерянность, но почему-то нет предательства. Кто-то во имя бога убивает, а кто-то жертвует собой.

Цитата из к/ф «Отель Мумбаи: Противостояние». реж Энтони Марас. 2018. США, Австралия

Правда, если драма с прямым и внятным повествованием работает по голливудским законам, то неизбежны и голливудские штампы, вроде разряжающихся телефонов, убийств всех, кроме детей, парня из низов, который становится лидером, и богатого нарцисса, который сам себе на уме, крепких объятий со слезами на глазах и сентиментальной музыки, выжимающей слезу даже из самых циничных. «Отель Мумбаи» реализмом похож на творчество Пола Гринграсса, поставившего остросюжетные триллеры о терактах — «22 июля» и «Потерянный рейс», но по форме и настроению это кино всё равно голливудское, хоть и не аттракцион — трагедия произошла в 2008-м, а значит, раны еще кровоточат.

В одном авторы фильма идут на риск — идейных боевиков не изображают дураками и безумцами, хотя и такие точно есть. Нет, эти стрелки — живые люди. Пацаны верят проповедям тех, кто отправляет их на правоверную смерть, но их вере тоже приходит конец — появляются сомнение и неуверенность, а истинная причина такого радикализма улавливается там, где автоматчик по-детски удивляется смывающемуся унитазу, или в телефонном разговоре с родителями, которым обещали деньги, но обманули. Любая идеология, особенно экстремистская, заполняет пустоту, и создатели «Отеля Мумбаи» не стесняются хотя бы намекнуть (четких и удобных ответов здесь всё же не найти), что за оружие берутся униженные и обделенные, поэтому карают эти радикалы тех, кто жил, живет и продолжает жить за их счет. Фильм Энтони Мараса — не просто о захвате роскошной гостиницы. Это еще и зеркало, и предупреждение.