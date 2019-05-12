Дуэт Радмиры и Софьи Мантулиных приобщился к вокальному искусству около 20 лет назад. С тех пор на счету сестёр множество крупных концертов и громких телепроектов: шоу «Победитель», «Голос», «Новая Волна», гастроли с Бедросом Киркоровым и сотрудничество с Ольгой Кормухиной.

Личный архив Мантулиных Радмира и Софья Мантулины

А ещё в этом году девушки приняли участие в конкурсе песни «Евровидение» на бэк-вокале у исполнительницы из Белоруссии Зины Куприянович, выступающей под творческим именем ZENA. По результатам первого полуфинала, ZENA и сёстры Мантулины смогли пройти в финал конкурса — их результат стал шестым за всю историю участия Белоруссии в «Евровидении».

Среди всех проектов и творческих инициатив, в которых удалось поучаствовать дуэту, девушки особенно отмечают творческий форум «Таврида». Корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с Радмирой Мантулиной и узнать о карьере и ближайших планах вокалисток.

Я ступила на него ещё в три года, когда впервые пришла в музыкальную студию. С тех пор моя жизнь наполнена творчеством. Софа тогда была ещё совсем малышкой.

Это произошло достаточно спонтанно. Мы поехали на очередной вокальный конкурс и решили попробовать спеть вдвоём. В итоге нам понадобилась всего лишь пара занятий, чтобы взять Грин-при. В тот момент мы поняли, что дуэт — это наш формат.

Мы обе адекватно понимаем, что это наша работа, что мы коллеги. У нас всё строится на импровизации — всегда дополняем друг друга и поддерживаем. Дома мы совершенно другие, умеем разделять рабочее и семейное.

На «Тавриде» я была уже пять раз, а с сестрой принимаю участие последние два года. Мы используем любую подходящую возможность, чтобы вынести из форума что-то полезное и нужное. В частности, проходим различные кастинги и знакомимся с новыми интересными людьми.

Мы уже находимся в предвкушении «Тавриды» этого года и готовим для неё много всего интересного. Например, написали песню.

«ВКонтакте»: Радмира Мантулина Голос

Сейчас мы активно готовимся к телепроекту «Голос». На самом деле, мы должны были выступать в прошлом году, но нас просто не успели послушать. В этом сезоне уже точно будем участвовать в «слепых прослушиваниях».

Помимо этого, у нас есть своя небольшая музыкальная студия #МиниполисМантулиных. Мы не сидим на месте и активно участвуем в различных проектах (в том числе и телепроектах) вместе со своими воспитанниками.

Невероятно положительные люди. Комфортные в общении, очень мудрые и заботливые.

Мы меломаны, слушаем много всего по настроению. Но больше всего нам «заходят» лиричные композиции.

На «Евро» всё на самом высшем уровне. Это не сравнится ни с одним проектом, на котором мы когда-либо работали. Мы с сестрой с детства поклонники этого конкурса, знаем все песни. Радует, что «Евро» идёт в ногу со временем и развивается!

Подготовка к «Евровидению» проходит очень плодотворно — каждый день нас ожидает какое-то интересное мероприятие. Например, препати, на котором встречались все делегации с сопутствующим размахом: красной дорожкой и фотосессией.

Также у нас уже прошли первые репетиции и уверенность в успехе возросла. ZENA — очень способная вокалистка. Ей всего 16 лет, но она невероятно талантливая. Поэтому мы обязательно должны пройти в полуфинал.

ВКонтакте: Радмира Мантулина Радмира Мантулина, ZENA (Зинаида Куприянович), Софья Мантулина

Нам с сестрой нравится выступление Азербайджана, Белоруссии и России. Но ничего не загадываем, посмотрим, кто покажет себе лучше.

Творчество для нас — это кайф. Мы действительно кайфуем от собственных голосов и музыки. А ещё это самореализация и, безусловно, серьёзная работа.

Да, онлайн-формат сейчас очень актуален. Мы стараемся быть в тренде, снимать видео и своевременно публиковать их. И на них очень хорошая реакция зрителей! Так, поклонники у нас появляются в самых разных уголках мира.

Планов на будущее очень много, но самый главный из них — это написание сильного авторского материала. Мы поём уже 20 лет, это наша жизнь, и в других направлениях себя совершенно не представляем. Поэтому продолжим творить и искать крутые возможности для самореализации, такие как «Таврида».

Например, мы увлеклись направлением Jazz, и планируем развиваться в нём. А ещё в этом году мы переезжаем в Москву, думаю, что это новая страница в нашей жизни.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в этом году пройдёт недалеко от города Судак в Республике Крым. Официальные даты проведения форума: с 12 мая по 5 октября 2019 года. В этом году участников «Тавриды» ожидают десятки творческих смен, встреч, фестивалей и мастер-классов.

Форум уже начал свою работу под названием «Таврида 5.0». В этом году он вышел на новый уровень — «Таврида» стала полноценным арт-кластером, который объединит в себе сам форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».