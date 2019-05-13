Тбилиси предпринял необычный шаг после того, как историк Буба Кудава сообщил, что Турция намерена построить общественный туалет на территории грузинского средневекового храма Долискана. Он расположен в восточной Турции недалеко от города Артвин, то есть территории, которую Тбилиси считает исторической грузинской областью Тао-Кларджети.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кудава показал несколько снимков, снятых в Долискана. На фото видно, что возле главного входа вырыты траншеи и пробита стена — через дыру подведена труба. Внутри памятника находятся разные стройматериалы, а также напольные унитазы. В Грузии это сообщение вызвало большой общественный резонанс, и дело дошло до того, что для выяснения ситуации был вынужден подключиться Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава. После общения с представителями турецкого министерства культуры и туризма он заявил, что намерен ознакомиться с ситуацией на месте и не допустить строительства туалетов на территории грузинского средневекового храма. Тем самым посол продемонстрировал, что во внешней политике его страны присутствует тренд «монастырской дипломатии», который начал обозначаться после визита в Азербайджан президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Bertramz Храм Долискана. Турция

Напомним, что МИД Грузии сообщил об обновлении состава комиссии, которая должна завершить делимитацию/демаркацию границы между Тбилиси и Баку. В первую очередь, речь идет о том, кому отойдет храмовый комплекс Давид Гареджи («Кешикчи» по-азербайджански), расположенный по обе стороны границ двух государств. Грузинские историки пишут, что монастырь был основан в VΙ веке святым Давидом Гареджи. Называют его грузинской национальной святыней. В действующих молельнях тут сохранились уникальные фрески VIII—XIV веков. Среди них — единственное изображение грузинской царицы Тамар и царя Давида Строителя. Более того, монастырский комплекс является действующей лаврой Грузинской православной церкви. Однако по версии азербайджанской стороны, монастырский комплекс — албанского происхождения (Кавказская Албания была древним государством, возникшим в конце II — середине I века до н. э. в восточном Закавказье, занимало часть территории современного Азербайджана, Грузии и Дагестана).

Баку, заявляющий себя историческим наследником христианской Кавказской Албании, считает монастырь своим, с чем не согласны в Тбилиси. Но что интересно, сейчас проблема монастыря Гареджи стала перекликаться с судьбой расположенных в Турции христианских храмов Тао-Кларджети, одной из самых древних исторических территорий Картлийского царства. Из Тао-Кларджети происходит царская династия Багратионов, которая с IX века объединяла всю Грузию. Кроме того, регион был важным центром духовной жизни — здесь действовали четыре основных кафедральных собора епархии: Ошки, Ишхани, Артануджи и Отхта Эклессия (Церковь Четырех). Именно в храме Ошки, который был основан в 978 году, был создан так называемый Ошкский кодекс — первый полный перевод Библии на грузинский язык.

Тао-Кларджети процветало в XII и XIII веках. Однако многочисленные вторжения турко-монгольского завоевателя Тимура в конце XIV века привели к гибели царства, а в середине XVI века Тао-Кларджети попал под власть Османской империи. Это привело к тому, что он стал частью современной Турции. Турецкие историки не оспаривают эти факты. Другое дело, что Анкара не предпринимала никаких усилий для реставрации этих храмов, состояние их было и остается плачевным. Правда, в период президентства Михаила Саакашвили в Грузии предпринимались попытки провести реставрацию отдельных храмов в Турции. Как сообщало турецкое издание Today's Zaman, был даже составлен список монастырских комплексов, «очень важных для грузинских туристов, посещающих Турцию». Но в январе 2011 года Грузинский патриархат выразил недоумение условиями переговоров, которые вел Тбилиси с Анкарой — восстановление грузинских храмов в Турции связывалось с восстановлением мечети Азизие в Батуми, мусульманских мечетей и бань в других районах Грузии.

Снесенная мечеть Азизие. Батуми

До сих пор стороны так и не достигли соглашения по этому поводу. Отметим еще важные факты. В 1918—1919-х годах Грузия предъявляла Азербайджану территориальные претензии, в том числе и на Гареджи. В 1919 году Грузия в специальном меморандуме, подготовленном для Версальской конференции, обозначила свои претензии и на область Тао-Кларджети в Османской империи. До недавнего времени, учитывая стратегическое партнерство между Грузией с Азербайджаном и Турцией, эти проблемы были политически приглушены. Ситуация, похоже, меняется, а Тбилиси стал вновь возвращаться к монастырской проблематике, словно предчувствуя грядущие геополитические перемены в регионе. Но тут заложены «исторические мины», которые при определенных условиях и обстоятельствах могут взорваться. А тогда из ближневосточных и закавказских шкафов посыплются такие скелеты, которые могут погрести под собой.