Один из высших иерархов РПЦ митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» в очередной раз попытался принизить роль Иосифа Виссарионовича Сталина в достижении нашей страной победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

Честно говоря, неуклюжие попытки иерархов РПЦ оказывать политически мотивированное давление на народную память надоели. Они надоели и досаждают не только в том смысле, что они вредны для народной памяти, но они вредны и для авторитета РПЦ в российском обществе, провоцируют неприязнь к ней многих наших соотечественников. Для меня, как человека верующего, это плохо.

В данном случае поражает ещё и поверхностность суждений, продемонстрированная митрополитом Иларионом. Что значит «говорить о том, что победа в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя»? Что, в достижении победы над врагом нет никакой заслуги Верховного главнокомандующего? Понятно, что свой вклад в достижение победы над гитлеровской Германией, а потом и над Японией внесло всё политическое и военное руководство СССР того времени. Понятно и то, что эта победа была бы невозможна без массового героизма всех советских людей. Всё это прописные истины. Но, говоря о людях, давайте вспомним хотя бы о том, что с поправкой всего на одно поколение речь идёт о тех же самых людях, которые за двадцать лет до этого летом 1917 года оголили фронт и отказались сражаться с топтавшими русскую землю германцами.

А промышленный взлёт СССР в 1920—1930-х годах, позволивший нашей стране встать по вооружениям на один уровень с Германией, за которой стояла мощь всей Европы и не только Европы? А переустройство сельского хозяйства, без которого тоже страна не выжила бы в такую лихую годину? Кто поднял и организовал народ на все эти свершения? ВКП (б) под руководством Сталина.

Михаил Длугач. Будущая война будет механизирована до последних пределов. 1931

«Армия оказалась неготовой к войне», — говорит митрополит Иларион. А можно было полностью подготовить армию к такой войне за 20 лет, прошедших после гражданской войны? Милый сердцу митрополита Илариона Николай II не смог, помнится, на рубеже XIX и XX веков при всём оставленном ему его отцом наследии подготовить русскую армию к войне с Японией. А руководство СССР сделало это в годы постоянных конфликтов и войн.

«Сталин сыграл свою роль в ослаблении армии в 1930-е годы», — на мой взгляд, абсолютно бездоказательное утверждение. Причины и последствия чисток в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в 1937—1938 годах подлежат ещё скрупулёзному изучению историками. И мы ещё, уверен, узнаем немало нового и удивительного по мере открытия соответствующих документов. Совершенно очевидно, однако, что в 1936 году РККА ещё не была сильной армией. Об этом говорят и итоги военных учений 1935−1936 годов, и материалы соответствующих инспекций. Основной причиной недостатка хорошо подготовленных офицеров, их быстрого должностного роста, негативно сказавшегося в 1941—1942 годах, были не репрессии, а беспрецедентное развертывание РККА: с 1937 по 1941 год количество дивизий в РККА выросло с 98 до 303! Не будем, однако, забывать, что именно в эти годы на вышестоящие должности были выдвинуты многие героические и успешные военачальники Великой Отечественной войны, в частности, Жуков, Василевский, Говоров, Конев, Малиновский, Мерецков, Рокоссовский, Толбухин, Антонов, Баграмян, Ватутин, Захаров, Черняховский, Батов, Катуков, Лелюшенко, Ротмистров, Рыбалко и многие другие.

Обучение солдат перед отправкой на фронт. Москва, август 1941 год

Крайне поверхностно судит митрополит Иларион и по поводу сообщений о готовящемся нападении Германии на СССР, которые Сталин якобы «игнорировал». Он их не игнорировал, просто сообщений из разного рода источников о том, что война в июне начата Германией не будет, было гораздо больше, чем тех, в которых сообщалось о начале войны именно в этом месяце. Что же касается приписываемого Рихарду Зорге сообщения о том, что война начнётся именно 22 июня — видимо, его имеет в виду митрополит Иларион — то его, как известно, в природе не существовало.

Абсолютно не принят в расчёт митрополитом, взявшимся судить о роли Иосифа Виссарионовича Сталина в достижении победы СССР над гитлеровской Германией, и такой важнейший аспект, как аспект внешнеполитический. Политическое и дипломатическое мастерство вождя СССР в предвоенные и военные годы обеспечили превращение наших врагов и изначальных сторонников Гитлера — Великобритании и США — в наших союзников, вынужденных сохранять верность союзническим обязательствам до конца Второй мировой войны.

Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Виссарионович Сталин. Ялта, февраль 1945 г

Наконец, о том, что отражение германской агрессии и победа — это «заслуга всего народа», которая была лишь «приписана» Сталину. А нападение на нас, сама агрессия — это чья «заслуга»? Тоже народа, только германского? Или всё же вина за эту агрессию лежит в первую очередь на Гитлере? Заявляя о том, что победу над гитлеризмом одержало не советское государство, созданное Сталиным, а народ сам по себе, митрополит Иларион переводит историческое противостояние СССР и Третьего рейха на уровень народов, а не государств, и тем самым переносит часть вины за ту агрессию на сегодняшних немцев. Так делать нельзя.

Не вредно взять для лучшего понимания этой проблемы и наши дни. Наша готовность твёрдо противостоять давлению Запада сегодня — это заслуга всего народа или в происходящем всё же велика роль именно политического руководства России?

В Великой Отечественной войне 1941−1945 годов победил советский народ под руководством советского государства, созданного Владимиром Ильичом Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Можно смотреть на Сталина, как говорит митрополит Иларион, «без восхищения и без симпатии», это дело личное, но не признавать этого очевидного факта просто несерьёзно. Надо же всё-таки помнить, что говорит митрополит не от себя лично, а от имени РПЦ. Или для неё политическая конъюнктура важнее исторической правды?