



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 6 — 12 мая 2019 года стали: папа Франциск о новом отношении к сексуальным преступлениям; против понтифика выступили итальянские неофашисты; патриарх Кирилл о РПЦ и силе духа нации; госсекретарь США впервые посетил резиденцию главы англикан; ЕС между Россией, Китаем и США; униаты ждут признания Православной церкви Украины для активизации экуменического общения с ней.

Папа Римский Франциск пояснил суть своего апостольского послания (motu proprio) Vos estis lux mundi, посвященного проблеме сексуальных преступлений, передает Vatican News (Ватикан). В нем изложены новые процедуры донесения о сексуальных домогательствах и насилии с тем, чтобы епископы и монашеские настоятели отвечали за свои действия. Среди новшеств предусмотрена обязанность всех епархий мира до июня 2020 года создать «по меньшей мере одну стабильную и легкодоступную для публики систему для донесения» о сексуальных злоупотреблениях, совершенных духовенством и монашествующими, об использовании детской порнографии и о покрытии злоупотреблений. В документе не уточняется, о какой именно системе идет речь, поскольку выбор оставлен за самими епархиями. В любом случае, обратившиеся в эти структуры люди должны быть защищены от возможной мести. Обязанность донесения церковным властям о сексуальных домогательствах и насилии, а также о сокрытии злоупотреблений лежит на всех представителях духовенства и на монашествующих. Ранее эти донесения были делом индивидуальной совести, теперь же закон налагает повсеместное обязательство на перечисленные категории. Закон не обязывает мирян, однако все миряне могут воспользоваться системой донесений и поощряются в этом. Важным элементом новых правил является выявление методов сокрытия преступлений теми, кто, воспользовавшись своим положением в Церкви, скрывает преступления другого лица, защищая предполагаемого виновника, а не жертву. Обязанность донесения церковным властям о сексуальных преступлениях никоим образом не взаимодействует с обязанностью донесения в правоохранительные органы, существующую в государственных законодательствах. Основную роль в предварительном расследовании играет архиепископ-митрополит, а в случае вакантной кафедры митрополита или расследования в отношении митрополита — старший по хиротонии вспомогательный епископ. Первый отчет о предварительном расследовании должен быть предоставлен Римской курии в течение 30 дней, а само расследование не может продолжаться более 90 дней, за исключением особых случаев. К расследованию будут привлекаться компетентные миряне, список которых должна подготовить каждая епископская конференция и каждая епархия. В документе подтверждается принцип презумпции невиновности, в силу которого уведомление об обвинении в сексуальных преступлениях может быть вручено только после открытия формального процесса. Согласно новым правилам, Святой престол может принять превентивные меры в отношении подозреваемого уже на этапе предварительного расследования.

Цитата из к/ф «По воле божьей». реж. Франсуа Озон. 2018. Франция, Бельгия Жертва сексуального преступления со стороны священнослужителя

Папа Франциск ответил на вопросы о православии и о канонизации спорного хорватского кардинала Алоизие Степинаца. Понтифик в целом назвал свои отношения с главами православных Церквей «хорошими». По его словам, среди патриархов он встретил настоящих людей Божиих, назвав патриарха Неофита, патриарха Илию II, патриарха Варфоломея и патриарха Кирилла. «Это великие патриархи, которые дают свидетельство», подчеркнул Франциск, хотя никто не лишен недостатков, «в том числе и я». Папа добавил, что «в патриархах обрел братьев, а некоторые по-настоящему — и я без преувеличений скажу это слово — святые: люди Божии». По поводу канонизации Степинаца понтифик сказал следующее: «Степинац — добродетельный человек, и поэтому Церковь провозгласила его блаженным. Ему можно молиться: он блаженный. Но в определенный момент процесса канонизации появились исторические вопросы. Поскольку я должен подписывать канонизацию и несу свою ответственность, я молился, размышлял, советовался и понял, что должен попросить о помощи Иринея: великого патриарха Иринея. Ириней оказал эту помощь, мы создали совместную историческую комиссию и работали вместе, поскольку как Иринея, так и меня интересует только одно — правда, чтобы не ошибиться. К чему заявлять о святости, если не выяснена правда? Это никому не нужно. Мы знаем, что речь идет о добродетельном человеке, о блаженном, — но чтобы сделать следующий шаг, я искал помощи Иринея для прояснения истины. Сейчас это изучается. Прежде всего создана комиссия, и она высказала свое мнение. Но сейчас изучаются другие вопросы, углубляются некоторые моменты, чтобы правда была отчетлива. Правды я не боюсь — я боюсь только Божьего суда».

Против папы Франциска выступили неофашисты, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Три активиста итальянской правой партии Forza Nuova встали в пикет перед базиликой святого Петра с плакатами с призывами остановить иммиграцию и сравнение Франциска с премьер-министром Италии Пьетро Бадольо (принял власть над страной после свержения Муссолини в 1943 году, объявил нейтралитет и вывел страну из Второй мировой войны — ИА REGNUM ). Бадольо неофашисты считают «мировым символом самого позорного предательства». Партия заявляет, что «национальные интересы» в том, чтобы бороться за строительство защищающих цивилизацию стен против мостов, способствующих вторжению ее врагов. Forza Nuova обвинила Франциска в призывах к «исламской иммиграции» и в «преследовании интересов международных сил». По мнению неофашистов, «вера Рима, католические чувства миллионов итальянцев не должны использоваться в качестве троянского коня», с помощью которого итальянцев убеждают не иметь детей, «наших женщин делать аборты», чтобы «заменить нас иммигрантами». Пикет, судя по всему, собравшиеся на площади святого Петра верующие не заметили. Ватикан его не комментировал. Однако итальянский англоязычный богослов Массимо Фаджоли в своем блоге призвал епископов, кардиналов, католическую интеллигенцию и журналистов, которые поддерживают американского политтехнолога Стивена Бэннона и его инициативы, прокомментировать этот инцидент.

Базилика Святого Петра

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, безопасность страны во многом зависит от влияния Русской православной церкви на «силу духа нации», информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Об этом глава РПЦ говорил во время празднования Дня Победы 8 мая в Москве. Сначала он возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены, а затем обратился с несколькими словами к присутствующим там российским военным и православным священникам. Он призвал своих слушателей быть достаточно сильными, чтобы враги даже не думали о нападении на Россию. Патриарх подчеркнул, что наличие вооруженных сил, «способных отразить нападение каждого врага, требуют работы и способности всей нашей нации на поступки». Кирилл говорил, что стимул защищать страну и нацию не должен быть корыстным, потому что «то, что обеспечивает победу — это сила духа как военных, так и всей нации». По его словам, «наша общая задача [армии и церкви — KAI] состоит в том, чтобы сила духа, любовь к Родине и чувство патриотизма никогда не поколебались в сердцах наших военных и всей нашей нации». Обращаясь к духовенству, патриарх напомнил, что День Победы означает победу как оружия, так и духа. «И если оружие создается экономическими достижениями, способность страны защищать себя создается достижениями политическими, то настоящая победа, как было сказано, всегда обусловлена состоянием духа нашей нации. И это то, чем занимается Церковь».

Vatican insider (Турин, Италия) публикует интервью с председателем Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. Отвечая на вопрос о рисках ситуации, когда РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом после известных решений Фанара по Украине, хотя тот этого не сделал, Легойда заявил: «Я не думаю, что можно сказать, будто мы прервали евхаристическое общение с Вселенским патриархатом. Наш Синод заявил: мы не видим, как можно продолжать быть в общении в этой новой ситуации. Мы не прервали, мы просто сказали, что сейчас мы находимся в новой ситуации, что мы должны признать — после того, что произошло на Украине, мы больше не можем продолжать евхаристическое общение. Другими словами, де-факто они разрушили евхаристическое общение, мы только констатировали факт. Пусть они и не сказали напрямую, что прервали. Патриарх Варфоломей продолжает чествовать патриарха Кирилла, но это слова. Как когда делаешь что-то очень плохое кому-то, а потом продолжаешь говорить: «О, ты все еще мой друг…». Комментируя позицию папы Франциска и Святого престола по этому внутриправославному конфликту, глава Синодального отдела отметил: «Мы действительно ценим то, что, насколько я понимаю, папа и Святой престол понимают всю ситуацию и насколько она трудна. И не было ни одного комментария от Католической церкви, который бы являлся вмешательством или ухудшил ситуацию. Мы благодарны за это».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Майк Помпео стал первым государственным секретарем США, посетившим Ламбетский дворец, который является резиденцией архиепископа Кентерберийского — главы Англиканской церкви и Всемирного Англиканского сообщества, рассказывает Crux (Денвер, США). Помпео принял участие в работе круглого стола под председательством архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Помимо англикан, присутствовали другие христианские лидеры, представители иудейской и мусульманской общин, а также министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Недавно Хант представил предварительный доклад о преследовании христиан по всему миру. «Сегодня госсекретарь и я встретились с религиозными лидерами, включая архиепископа Кентерберийского, чтобы обсудить, как мы можем лучше защитить свободу религии в мире, где люди всех вероисповеданий, включая 245 миллионов христиан, сталкиваются с преследованиями за исповедание своих убеждений, — заявил глава британской дипломатии. — Это вопрос, близкий нашим сердцам. Недавние зверства в Новой Зеландии и Шри-Ланке напоминают, почему». Католический архиепископ Кевин Макдональд подчеркнул, что «терпимости недостаточно» и «мы должны всеобъемлюще и творчески взаимодействовать со всеми». Приверженность глав правительств свободе религий и убеждений должны лежать в основе их политических решений, включая проблему продажи оружия иностранным странам. Помпео нанес свой первый официальный визит в Великобританию за три недели до того, как президент США Дональд Трамп планирует совершить государственный визит в эту страну.

Президент Ливана Мишель Аун принял в президентском дворце группу делегатов и партнеров Ближневосточного совета церквей (MECC) по завершении их встречи, проходившей в Бейруте 7−9 мая, пишет Agenzia Fides (Ватикан). В этом году участники совещания MECC поставили в центр общих размышлений необходимость поддержки политических процессов, направленных на утверждение, защиту и поощрение человеческого достоинства.

Kremlin.ru Президент Ливана Мишель Аун

О том, как «хрупкий» Европейский союз выстаивает в окружении великих держав, размышляет La Croix (Париж, Франция). Интересы России, Китая и США иногда расходятся с интересами стран — членов ЕС. Европейское единство как никогда за последние пять лет сохранялось по вопросу экономических санкций против России, даже после прихода к власти в Италии «Движения пяти звезд» и «Лиги». Евросоюз до сих пор сопротивляется давлению бизнес-сообществ Франции, Германии и других стран, выступающих за снятие санкций. Зависимость Старого континента от российского газа и нефти до сих пор не влияла на проявленное единство. Отношения с Китаем в последние годы стали напряженными, виновата экономическая политика. После многих лет европейской наивности Пекин, в настоящее время, назван Европейской комиссией, «экономическим конкурентом». ЕС предлагает Китаю выполнить свои обязательства и предоставить взаимность, в частности обеспечить доступ к его рынкам. Брюссель также хочет лучше защитить европейские компании, купленные китайскими инвесторами, получив гарантии, что за акции платят не из государственного бюджета КНР. В ответ Пекин нацелился на заключение двусторонних соглашений, особенно со странами Центральной и Восточной Европы, а также Грецией, Италией, Францией и Германией, несмотря на нежелание Брюсселя и Вашингтона. Аналогичная двусмысленность присутствует у Евросоюза по отношению к ведущей мировой державе, США. Трамп подорвал доверие. Среди вопросов, которые раздражают — отказ от ядерной сделки с Ираном, изменение климата и торговые войны.

По словам главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука, с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием они «нашли общую волну», передает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Об этом Шевчук сказал 9 мая в Филадельфии во время презентации своей книги «Диалог лечит раны». Он рассказал, что Епифаний написал ему письмо с поздравлением ко дню рождения. «Этот текст они опубликовали на своих официальных веб-ресурсах. Это беспрецедентная вещь. До сих пор такого не было, — отметил глава УГКЦ. — Хотя мы писали много писем нашим братьям православным на окончание Синода, никогда не имели от них ответов. А этот жест я лично воспринял, как жест действительно большой открытости». Униатский лидер отметил, что на Украине относительно экуменизма существует проблема, потому что в более широком православном круге есть разные видения экуменизма. «Кто-то является более открытым, кто-то менее открытым. Есть такие иерархи, которые, скажем, не видят в нас равных собеседников. Другие вообще боятся любого диалога с нами, говорят о необходимости очистки от униатов и довольно закрыты», — сказал он. Шевчук выразил надежду, что Православная церковь Украины будет развиваться, укрепляться, и будет открытой к экуменическому диалогу. Он считает, что ПЦУ должна зайти «в широкое межправославное общение с другими поместными православными Церквами». Хотя «Москва пытается изолировать» и «даже больше, Москва даже пытается изолировать патриарха Варфоломея за то, что он пошел навстречу Украине». Но пока Православная церковь Украины не получит «широкого внутреннего православного общения», то «форсировать экуменические отношения довольно глупо с нашей стороны».

President.gov.ua Святослав Шевчук и Петр Порошенко

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.