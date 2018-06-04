9 мая 2018 года в Перми, во время проведения акции «Бессмертный полк», правоохранительные органы выдворяли из колонны людей, проносивших Знамена Победы и другую государственную символику России.

Иван Шилов ИА REGNUM Анна Отмахова

Подобная наглость не осталась незамеченной и вызвала возмущение всей страны, однако официальные лица не спешили признавать свою вину, предпочитая сваливать все на координатора акции Анну Отмахову.

Пристальное внимание к творчеству данного субъекта расставило все на свои места. Оказалось, что чиновники, видимо, обремененные важными государственными делами, просто не заметили, какую змею пригрели у себя на груди.

Паоло Уччелло. Битва святого Георгия с драконом

Истинные мотивы Отмаховой

Установить истинные мотивы Отмаховой удалось общественному движению «Суть времени», активисты которого без особого труда разобрались в особенностях душевной организации указанного персонажа, что помогло пролить свет на причины ее странного, на первый взгляд, поведения.

Оказывается, организатор акции, посвященной великому подвигу наших отцов и дедов, воевавших под красными знаменами и шедших на смерть с именем Иосифа Сталина и Коммунистической партии на устах, считает, что этот самый Сталин и эта самая Коммунистическая партия ничем не отличаются от Адольфа Гитлера и нацистов.

Госпожа Отмахова подписалась под призывами другого одиозного деятеля Пермской земли, театрального режиссера Владимира Гурфинкеля, приравнять фашизм к сталинизму.

Модная в западном мире идеологема, выдуманная с очевидными политическими целями (лишить нашу страну статуса победителя в войне, со всеми вытекающими отсюда последствиями), в России давно уже является маргинальной, а её пропагандисты все больше походят на клоунов, нежели на серьезных экспертов. Тем не менее петрушки, кубарем катясь на свалку истории, продолжают сохранять инерционный потенциал, а значит и оказывать некоторое воздействие на общественное мнение, по-прежнему представляя угрозу для национального самосознания граждан страны.

Отмаховой, как выяснилось позднее, не нравится не только коммунистическая идеология и советская система, но и русский народ, об этом она без капли стеснения заявляла на своих страницах в социальных сетях.

«Русские (и большинство россиян) — наиболее агрессивная и злая нация, склонная решать проблемы с позиции силы», — неосторожно ляпнула инициатор запрета государственной символики России.

Антонов К. М. Победители

9 мая 2019 года

Откровения Отмаховой — это лишь капля в море её активной деятельности в ущерб российской государственности, но и её было достаточно для того, чтобы хоть немного приоткрыть завесу лжи, непроницаемой дымкой опутавшую разум наших законодателей.

Очевидно, общественность сумела этого добиться, и празднование 9 Мая в 2019 году разительно отличалось от того, что было годом раньше: во время шествия «Бессмертного полка» можно было наблюдать множество красных флагов, среди которых были и Знамена Победы, и советские флаги.

Несмотря на слова Отмаховой, целый год твердившей о том, что флаги и знамёна могут закрывать портреты фронтовиков, абсурдность их была всем очевидна — достаточно было взглянуть на снимки с акций в других городах России, где красных флагов было предостаточно.

Но, может, в Перми законы физики действуют как-то иначе, и отмаховские аргументы, являются истиной, непонятной лишь представителям «наиболее агрессивной нации», учить которую жизни ради введения в «цивилизованное русло» решилась вышеуказанная дама?

Оказалось не так: знамёна и флаги не заслоняли портретов наших воинов и были отличным дополнением акции, придавая ей особую атмосферу, мысленно погружая участников шествия в те тяжёлые времена, когда их предки отстояли Родину от фашистских захватчиков.

Виталий Попов «Бессмертный полк»

Но даже если на секунду представить, что флаги действительно мешают, закрывают портреты героев, то логично спросить — от кого или чего они их закрывают? Неужели госпожа Отмахова думает, что народ выходит на акцию покрасоваться? Вероятно, она считает, что «самой злой нации» свойственен душевный эксгибиционизм? А может быть, она просто судит по себе? Так или иначе, смехотворные отговорки были разоблачены, и акция прошла на ура.

Помимо знамён и флагов в шествии можно было наблюдать портреты генералов и маршалов, которые вместе с народом ковали Великую Победу. Конечно же, в «Бессмертном полку» присутствовал и глава НКВД Лаврентий Берия, конечно же, в «Бессмертном полку» присутствовал и Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин.

Таким образом, акция оправдала все ожидания. Запрет на Знамя Победы, запрет на советскую символику, запрет на портреты вождей и генералов были полностью сняты. Кроме того, такого обилия красных флагов просто не было бы, не устрой Отмахова в 2018 году позорнейшую провокацию. В своей ненависти ко всему советскому, ко всему русскому, организатор акции «Бессмертный полк» (Отмахова до сих пор им остается!) вызвала мощную ответную реакцию, которая перечеркнула все ее усилия по борьбе с народным духом. Жители Перми надеются, что в 2020 году, когда вся страна будет праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, липкие ручонки антисоветчиков и русофобов не будут тянуться к «Бессмертному полку».

Ложка дёгтя

Несмотря на то, что власти Прикамья открестились от отвратительных выходок Отмаховой и не стали потакать ее русофобским прихотям, она сдаваться не спешила. Волонтёры, нанятые организаторами «Бессмертного полка», получили инструкции, целью которых было максимальное стремление омрачить людям праздник.

Виталий Попов Волонтер

На входе молодые люди интересовались у граждан, не проносят ли они запрещенные Отмаховой государственные символы России, указывая на таблички с правилами, развешенные у рамок металлодетекторов. Сотрудники правоохранительных органов, к счастью, на потуги нанятых добровольцев не реагировали и действовали в соответствии с буквой закона, в этот раз хотелки Отмаховой их не беспокоили.

Апофеозом всего этого безумия, вызванного нравственной и политической импотенцией организаторов акции, стал поток бреда, вылившегося на автора этих строк со стороны одной молоденькой девочки, заявившей, что в «Бессмертном полку» нельзя петь песни, в которых упоминается имя Сталина.

Волонтёрша, которой едва ли исполнилось 18 лет, по ее же словам, была призвана обеспечивать безопасность во время акции. Поэтому она настоятельно требовала запрета упоминания имени вождя, которое, по её мнению, может стать причиной вражды, ненависти и даже мордобоя.

Несомненно, прежде, чем делать столь громкие заявления, девушка-доброволец подробно изучила деятельность указанной исторической фигуры, политическую борьбу вокруг имени Сталина, конечно же, она ознакомилась с результатами социологических исследований, описывающих современное российское общество, и пришла к неутешительным выводам: стоит только произнести имя Сталина и тут же начинается драка.

Виталий Попов «Бессмертный полк»

Хотя есть версия, что она просто послушала совета тех, кто пытался под надуманными предлогами превратить победоносное шествие «Бессмертного полка» в траурную процессию. Так или иначе, но столь наглое вторжение отмаховских волонтёров лишь раззадорило народ, и песни о Сталине полились одна за другой. Удивительно, но никаких драк не последовало, поэтому действия волонтёра стали самым крупным эксцессом во время шествия. К счастью, попытки девочки, безусловно, не осознанные, разжечь вражду и ненависть провалились.

Таким образом, акция «Бессмертный полк», прошедшая в Перми 9 мая 2019 года, продемонстрировала раскол между властью и либеральной тусовкой, продвигающей антисоветские, русофобские инициативы. Представители администрации губернатора, кажется, опомнились и отказались следовать отвратительным правилам, установленным Отмаховой. Однако данный индивид продолжает свою подрывную деятельность, оставаясь организатором «Бессмертного полка», более того, в канун Дня Победы она организовывает выставку в Пермской галерее (об этом будет отдельный материал), на которой рассказывается о 25 млн убитых советских солдат (что является прямой ложью). Тем самым, в очередной раз воспроизводится давно опровергнутый миф из 90-х годов о том, что советская власть победила фашизм, завалив врага горой трупов. Подобные фантазии, конечно же, направлены на умаление великого подвига Красной армии, а значит, общественность будет и дальше продолжать борьбу с внутренним врагом, недобитым 74 года назад.