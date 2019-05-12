Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завтра, 13 мая, начинает свой визит в США, где запланирована его встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Важное и знаковое событие для Будапешта, которого совсем не жаловала прежняя администрация во главе с Бараком Обамой и против которого ныне в Соединенных Штатах работает влиятельная коалиция, представляющая в основном оппозиционных демократов и агентов миллиардера Джорджа Сороса, давнего оппонента как Орбана, так теперь и Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп прикованный к Белому Дому

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач предварительно объявил, что переговоры с президентом США будут касаться «энергетической безопасности, сотрудничества в области обороны, двусторонних отношений и региональной безопасности». Вместе с тем эта встреча оказывается погруженной в сложный многослойный контекст, затрагивающий американо-венгерские отношения, ситуацию в Европейском союзе, а также Россию и Китай. Вокруг всего этого напущены клубы дыма, которые скрывают и маскируют реальные намерения геополитических игроков. Мы не претендуем на полное понимание картины происходящих событий, но в целом она выглядит, на наш взгляд, следующей. На руку Орбану, конечно, играет то, что его и Трампа политическими противниками являются одни и те же силы — помимо упомянутых выше американских демократов и «соросят», это также немецкие элиты. Видимо, не случайно после анонса визита венгерского премьера в Вашингтон в начале мая он публично заявил о том, что не поддерживает кандидата от Европейской народной партии и ее главы Манфреда Вебера на пост президента Еврокомиссии. Хотя послужившее поводом для Орбана жестко выразиться заявление Вебера прозвучало еще в конце марта.

LSE Library Джордж Сорос

Как воспринимает Берлин сегодня администрация Белого дома, и так понятно. Но это, пожалуй, единственное, в чем Будапешт и Вашингтон сходятся единодушно. По остальным вопросам есть разногласия, хотя, похоже, они в основном из разряда тех, которые договаривающиеся стороны могут друг другу позволить. Наибольшие сложности на линии Трамп — Орбан могут возникнуть, скорее всего, по отношению к Китаю. Белый дом настроен здесь решительно и всеми силами старается помешать заключению контрактов с Пекином, особенно когда речь идет о внедрении в Европе китайской сети 5G. Более интересной и содержащей тонкие нюансы выглядят проблемы, связанные с Россией и Украиной. По словам сотрудника венгерского Института иностранных дел и торговли Гергели Варги, Будапешт хотел бы, чтобы в Вашингтон понял его позицию и согласился с тем, что Венгрия хочет покупать газ у России в рамках долгосрочных соглашений, что не означает его отказа от альтернативных проектов. Но их пока нет. Иными словами, подход Будапешта заключается в отделении энергетической безопасности от безопасности в широком понимании этого слова, на чём постоянно спекулирует, например, Польша в своих попытках противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Помимо Варшавы, недобросовестное использование «российского фактора» присуще некоторой части американской элиты. Венгерский портал Magyar Hang обращает в этой связи внимание на адресованное Трампу открытое письмо четырех высокопоставленных сенаторов, демократов и республиканцев, в котором они «выразили обеспокоенность поломкой демократии в Венгрии». Как отмечает издание, получатель письма, президент США, вероятно, не будет читать это послание, но оно на самом деле не для него. Заявление сенаторов «просто напоминает венгерскому правительству о том, что американские политики и чиновники, дипломаты и интеллигенция полностью осведомлены о венгерском контексте и разъясняют это общественности. С другой стороны, в письме также говорится об американских инвесторах: согласно посланию, Венгрия начинает становиться «полуколонией» России, поэтому фактически говорится, что сегодня не рекомендуется инвестировать в Венгрию». Помимо того, The Washington Post призвала не принимать Орбана в Овальном кабинете, потому что, комментирует Ковач, «Россия» и «перерисовка границ Европы». Однако Будапешт, парирует официальный представитель венгерского правительства, никогда не говорил о «перерисовке границ».

«Многие венгры живут за пределами Венгрии, — говорит Ковач. — Поэтому наше правительство предоставило им возможность обратиться с просьбой о предоставлении гражданства. Мы считаем их членами венгерской нации и считаем их благополучие важным. Если они станут жертвами драконовской правовой дискриминации — как это было в соответствии с языковым законодательством Украины — тогда мы выступим и будем использовать все дипломатические рычаги, имеющиеся в нашем распоряжении, включая НАТО, чтобы побудить Украину выполнить свои собственные обязательства в области прав человека и международные обязательства».

Aklyuch Здание парламента Венгрии

Отсюда прогноз. Полагаем, что по итогам переговоров Трампа и Орбана российская и украинская тема будут обозначены как второстепенные или третьестепенные, вероятно, президент США еще раз призовет Будапешт покупать больше американского газа и оружия. В таком случае венгерский премьер покажет и другим политикам Центральной и Восточной Европы, что их диалог с Москвой и так называемая «пророссийскость» не обязательно являются «токсичными» и препятствующими конструктивным отношениям с Вашингтоном.