Сообщается, что компания Air Help представила рейтинг лучших аэропортов и авиакомпаний. Исследование учло отзывы 40 тысяч клиентов в 40 странах и основывалось на данных нескольких коммерческих поставщиков. В конкурсный лист были включены 134 аэропорта мира. Критериями оценки являлись соблюдение графика вылетов, качество обслуживания и наличие магазинов и ресторанов. Лучшим был признан аэропорт Хамад в Катаре. Второе место занял аэропорт Токио в Японии. Замкнул тройку лидеров аэропорт Афин в Греции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Приятно удивило, что в десятку лучших вошел и международный аэропорт «Шереметьево», занявший по результатам исследования рейтинга почетное шестое место. И, действительно, по сравнению с еще не столь далеким периодом 90-х — начала 00-х годов перемены в российских аэропортах произошли существенные. Самолеты стали отправляться и прибывать почти по расписанию, считавшиеся одними из наиболее мрачных и нелюбезных в мире работники паспортного контроля и таможни стали даже улыбаться и перестали пугать иностранцев (наши-то пассажиры привычные) суровыми и видящими «все насквозь» взглядами. Постепенно исчезают огромные очереди у кабинок проверяющих паспорта пограничников, и (о, чудо!) багаж стали поставлять на транспортеры не через час и более, как нередко бывало в прошлом, а довольно быстро.

Похоже, службы российских международных аэропортов наконец-то справились и с позорнейшим явлением кражи вещей из чемоданов, а то и целых чемоданов при транспортировке багажа от самолета до места его выдачи. Насколько это было распространено в «Шереметьево», знаю не понаслышке. Однажды, возвращаясь из Японии в Москву, оказался жертвой воровства грузчиками моего «красивого» японского чемодана. Тогда служащие аэропорта неуклюже стали «предполагать», что чемодан не был загружен в Токио, что практически невозможно. И только суровое требование вернуть багаж и предъявление серьезного документа заставило аэрофлотское начальство принять меры, после чего мой чемодан одиноко выкатился на ленте.

Японцы, зная о царивших в российских аэропортах «порядках», старались не класть в сдаваемый багаж что-либо мало-мальски ценное, а то и вовсе обходились без чемоданов, укладывая все в рюкзаки. Признаюсь, что было стыдно слышать от них «объяснение» происходящего тем, что «русские люди очень бедны и испытывают нужду во всем, даже в простейших бытовых товарах, а потому и вынуждены копаться в чемоданах пассажиров из-за рубежа». Пишу это, возможно, излишне подробно, дабы отметить, что с этим позорным явлением вот уже несколько лет сталкиваться не доводилось. Как у нас говорят, «значит, могут навести порядок, когда захотят». Или когда заставят, что для наших бюрократов более действенно…

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Авиакомпании были рассортированы по соблюдению графика полетов, качеству полетов и возможности быстро вернуть билет. Рейтинг возглавила Qatar Airways, следом за ним идут American Airlines и Aeromexico. Также лучшими признаны SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates. В рейтинг 74 авиакомпаний попала только одна авиакомпания из России. И это, конечно, компания «Аэрофлот». Но она, к сожалению, где-то «в серединке», заняв лишь 32-е место. При этом могу свидетельствовать, что на линии Москва — Токио — Москва обслуживание год от года улучшается, что, правда, не скажешь о питании на борту, особенно при полете в Токио, когда предлагаются блюда отечественного изготовления.

Тем не менее не раз писал благодарности стюардессам за внимательное отношение и стремление сделать полет приятным. Хочу поздравить «Аэрофлот» и повторить эту благодарность и сейчас.