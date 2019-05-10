Тернопольский историк рассказал, почему не стоит праздновать 9 мая, сообщает «За Збручем» (Тернополь). «Учитывая миллионные потери Советского Союза, праздновать нечего, — говорит кандидат исторических наук Владимир Костюк. — Вторая мировая война унесла жизни более 40 миллионов человек. Долгое время реальное число жертв замалчивали. Сфальсифицировали в Советском Союзе и дату окончания Второй мировой войны. По словам историков, боевые действия закончились 8 мая. В этот же день в 23:01 был подписан акт капитуляции. Однако Сталин решил сделать еще одно подписание уже 9 мая. В европейских странах День Победы не празднуют, а отмечают как трагический день, отмечают историки. Украина также с грустью вспоминает павших в годы Второй мировой войны».

Иван Шилов ИА REGNUM

8 мая во время заседания исполнительного комитета городского совета обсуждали анонсированную акцию «Бессмертный полк», рассказывает «Житомир.info» (Житомир). В начале заседания слово взял депутат городского совета от «Свободы» Олег Черняхович. По его словам, 9 мая «будет «День Победы», «победобесие». И вопрос российской акции «Бессмертный полк» очень актуален… Надо обсудить этот вопрос, чтобы не было противостояний и чтобы Житомир не прославился вопросами противостояний. Полиция обещает, что они будут реагировать на «колорадские» ленты, но я сомневаюсь, что это будет… Это российская акция, которая поддерживается страной-агрессором. И я понимаю, почему вас этот вопрос волнует. Потому что вы — часть пятой колонны в нашей стране». На просьбу члена исполкома Александра Таргонского назвать фамилии людей, которые входят в так называемую «пятую колонну», Черняхович озвучил фамилию члена исполкома Андрея Дяченко. Напоследок депутат заверил, что реакция на запрещенную символику может быть не только от правоохранителей: «Если будут георгиевские ленты и не будет реагировать полиция, то будут реагировать другие люди».

Георгиевская лента

В Первой гимназии города Черкассы 65-летняя учительница музыки накануне Дня Победы дала четвероклассникам послушать советские песни военных лет («Вставай, страна огромная», «Синий платочек», «Катюша»), информирует «Провінція» (Черкассы). На видеоряде, сопровождавшем одну из песен, мелькнул президент России Владимир Путин во время визита в «оккупированный» Севастополь. Кто-то из детей рассказал об акте идеологической диверсии отцу. Отец написал эмоциональный пост: «Доколе терпеть будем?» В результате история быстро разошлась по соцсетям, об «идеологически вредном» уроке в Первой черкасской гимназии написали несколько десятков изданий. Реагируя на информационный резонанс, департамент образования создает комиссию по изучению инцидента. И уже после обеда учительница музыки подает заявление об уходе. Комментарий директора департамента образования и гуманитарной политики горсовета Черкасс Сергея Воронова: «Были показаны видеофайлы с врагом Украины Путиным. Все эти факты были проверены. В школе была создана специальная комиссия. Были опрошены свидетели. Кроме этого, просмотрены видеодоказательства. На уроках звучали советские песни, посвященные победе над гитлеровской Германией. Объяснения учителя: это неприятная случайность. Никакой антиукраинской пропаганды не было. И просто технически YouTube продемонстрировал это видео. Но учитель признала свою ошибку. И чтобы не подставлять директора — написала заявление об увольнении».

Около пятисот винничан утром 9 мая пришли к Мемориалу Славы, что на Европейской площади, чтобы поклониться предкам, которые победили нацизм во Второй мировой войне, передает «Реал» (Винница). Правда, до торжественного возложения цветов у Вечного огня не обошлось без мелких «провокаций». В Виннице большинство горожан очень ревностно относятся к любым попыткам провести какие-либо акции типа пророссийского «Бессмертного полка». Поэтому все, кто пытаются внести диссонанс, сразу же обращают на себя внимание. Некоторые винничане пришли на Европейскую площадь с портретами погибших участников войны. Они вели себя мирно, рассказывали о своих павших отцах и дедах. А вот известный в Виннице своими пророссийскими взглядами Василий Гуливатый демонстративно принес на площадь транспарант в цветах российского флага и «георгиевской» ленты с надписью «Спаси-Бо (г), солдат!». Это сразу же заметили присутствующие на акции представители «Нацдружин» и других правых сил. Кто знает, чем бы могла закончиться такая «любовь» Василия Михайловича к цветам флага нынешних «оккупантов», если бы полицейские не уговорили его покинуть площадь. Еще один небольшой инцидент произошел рядом с Мемориалом Славы. Его спровоцировали юные активисты националистической молодежной организации «Эдельвейс». Ребята, большинство из которых школьного возраста, в начале митинга-реквиема по случаю Дня Победы над нацизмом принесли к Вечному огню портреты воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дивизии «Галичина» и павших бойцов «АТО», чтобы заявить, что у них свой «Бессмертный полк», и почтить память бойцов, которые тоже защищали Украину от захватчиков. Но более подходящего для этого времени и места они, очевидно, не смогли найти. Они-то еще и выкрикивали «слава героям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и «слава героям дивизии «Галичина» буквально в нескольких метрах от не менее радикально настроенных прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Причем в тот момент, когда те служили панихиду у Вечного огня. В результате начался словесный конфликт. В ход пошла не совсем «православная» лексика со стороны «верующих». Представитель организации «Эдельвейс» Владислав Притуляк позже объяснил, что на митинг они пришли, чтобы почтить память и засвидетельствовать уважение ко всем воинам, погибшим за Украину, которые воевали по обе стороны фронта.

Борис Мавлютов Мемориал Славы в Виннице

9 мая состоялась презентация книги профессора Нестора Мизака и Руслана Твердушкина «Буковина в борьбе», посвященная историческим событиям «репрессивной деятельности советского оккупационного режима в Северной Буковине и оборонительным действиям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в 1944—1952 годах, пишут BukNews (Черновцы). Оформление обложки в красно-черных тонах сделал известный буковинский художник Иван Балан. «Часто можно услышать, что повстанцы активно воевали на Галичине, а Буковина стояла как бы в стороне. А на самом деле это не так. Наш край мощно давал отпор врагу. Более того, из Вижницкого и Путильского районов по факту никто не воевал в Красной армии, мужчины шли в подполье», — отметил Мизак.

В Николаеве 9 мая прошла акция «Бессмертный полк», передают «НикВести» (Николаев). Шествие, в котором приняли участие около тысячи николаевцев, прошло по Соборной. Большинство участников акции шли с портретами фронтовиков. Во главе колонны — духовой оркестр, со всех сторон участников марша охраняла полиция. Участники марша скандировали: «Фашизм не пройдет». Шествие прошло вдоль Соборной к мемориалу Героев-ольшанцев на Соборной площади, где участники акции возложили цветы к памятнику. Во время марша «Бессмертного полка» в Николаеве неизвестный пытался бросить в колонну дымовую гранату. Мужчину с длинной картонной трубкой в руках на пересечении улиц Соборной и Потемкинской вовремя заметили полицейские. Увидев направлявшихся к нему сотрудников, мужчина отбежал в сторону и сунул находившийся у него в руках предмет в водосточную трубу возле магазина «Спорттовары». Первоначально мужчина не отрицал, что хотел бросить данный предмет в колонну «Бессмертного полка». Что именно он пытался бросить, выяснили прибывшие на место эксперты. Предмет идентифицировали как армейскую дымовую гранату РДГ 2б. По информации «Преступности.НЕТ», этот мужчина является сыном внештатного советника главы Николаевской ОГА Ольги Вербицкой.

«ОстроВ» (Донбасс) сообщает о том, как украинские пограничники перекрыли границу Украины с Луганской Народной Республикой. Станица Луганская, 5 мая 2019 года. Анна и Андрей Климовы показывают фото руин их дома: в начале войны этот поселок под Луганском пережил авиаудар, а затем еще неоднократно попадал под обстрелы из минометов и «Градов». Три года назад Климовым удалось одолжить 150 тысяч гривен, чтобы восстановить полуразрушенный дом и поврежденное обстрелами хозяйство. На сегодня им остается выплатить еще треть долга, однако ситуация, в которую попала Станица Луганская этой весной, ставит под вопрос само их выживание в этом поселке. Даже в самый страшный период войны Климовы не покидали Станицу, где они в числе еще примерно трехсот хозяйств занимаются выращиванием в теплицах огурцов и помидоров — местный промысел, который сложился еще в конце 1980-х. Станица Луганская — это также место, где расположен единственный действующий контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения в Луганской области. Пеший. Люди перемещаются по разрушенному мосту. Грузы перевозят на тачках. Лимит — 75 килограмм груза на одну ходку. Перемещение коммерческих грузов регулируется довольно странным документом: если для обычной таможни существует перечень запрещенных товаров, то для КПВВ украинские государственные органы придумали список разрешенных. Такой перечень априори не может включать все товары, которые по простой человеческой логике должны беспрепятственно проходить контроль таможенников, пограничников и фискалов. В Станице, например, утверждают, что, поскольку в перечне нет клубники и смородины, за перемещение этих ягод через КПВВ луганские предприниматели платят взятку до 6 грн с килограмма. Нынешней весной на пункте пропуска «Станица Луганская» стало происходить нечто совершенно невероятное. В этом году огурцы в станичных теплицах появились позже, чем обычно: местные земледельцы экономили топливо. Отапливание теплиц газом из-за роста цен стало для них совершенно неподъемным, а уголь в Станицу теперь не возят: большая часть шахт и фактически все, где добывается качественный антрацит, остались на неподконтрольной Киеву территории Луганщины. Поэтому первый в этом году урожай владельцы станичных теплиц получили во второй половине апреля. Однако провезти его через КПВВ не смогли: оказалось, что пограничники фактически заблокировали перемещение коммерческих грузов через линию разграничения. В Станице говорят, что если раньше через КПВВ проходило до 1,5 тысяч тачек в сутки, то в настоящее время — не больше 70. В Станице Луганской смотрят на происходящее как на новый этап изощренных издевательств, которые регулярно изобретают сотрудники украинских служб на КПВВ. В прошлом году они перестали пропускать через пункт пропуска тачки с четырьмя колесами, настаивая, что эти локальные грузовые транспортные средства могут иметь только два или три колеса. Примерно в это же время предпринимателям запретили выгружать товар с тачки для взвешивания, так что дозволенная норма груза в 75 кг стала считаться вместе с 15−20 килограммовой тачкой. Станичные крестьяне уже несколько недель обрывают телефоны и обивают пороги чиновников, но ни добиться разблокирования их торговли, ни хотя бы получить объяснение новой негласной блокаде не могут. Складывающаяся ситуация означает для жителей прифронтового поселка полное разорение. А Станица, по сути, является витриной Украины для «оккупированных» территорий Луганщины…

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Впереди виден памятник Князю Игорю и его дружине, расположенному на подъезде от Луганска к пос. Станица Луганская

На Украине выезд женщин за границу стал массовым явлением, констатируют «Волинські Новини» (Луцк). Редкая из семей на Волыни может похвастаться тем, что все взрослые работают в родном государстве. Спрос в европейских странах есть на женщин молодого или среднего возраста, которых нанимают служанками. Жизнь украинок за рубежом тяжелая и изнурительная. Они работают там на протяжении многих лет. Жертвуют здоровьем, временем, которое могли бы уделить родным. Кто-то берет на заработки детей. Другие же оставляют их на Украине с дедушкой или бабушкой. Некоторые украинки живут за границей на честно заработанные деньги, некоторые используют любой шанс, чтобы подзаработать. И секс с итальянцами за деньги — вовсе не миф. Женщины признаются: если уж здесь, то какая разница. Главное — как можно больше заработать. Мол, дома об этом не узнают. 30-летняя волынянка Татьяна Кравец поехала на заработки в Италию вместе с мужем и маленьким сыном несколько лет назад. Свекровь Татьяны работала в этой стране уже более 20 лет. Поэтому пообещала, что поможет молодой семье с жильем и работой. «Тогда как раз началась «АТО». Мама мужа очень переживала, чтобы его не забрали на войну, — рассказывает Татьяна. — Поэтому решили поехать туда на год. Сначала все было нормально. Однако впоследствии мы с мужем разошлись. И так не жили как одна душа, а в Италии стали ссориться еще больше. Вернулась на Украину. Но мне удалось получить документы на проживание в Италии еще на два года». Согласилась работать на огороде в Италии. «Конечно, это не лучшая работа, — признается она. — Но у нас и этого не получишь за такой труд. Обрабатывала то клубнику, то помидоры. Это адски. Солнце жарит безбожно. Спрятаться некуда. Отдохнуть тоже не можешь, ведь за тобой постоянно следит патрон».

В 2018 году из Ровенской области на постоянное жительство в США выехало около 1000 человек, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Как пояснила начальник управления миграционной службы Лилия Драпчинская, американцы активно принимают украинцев. Особенно многодетные семьи. Для них они законопослушные будущие граждане. Как правило, в США выезжают многодетные семьи из Полесья. Львиная часть мигрантов — это протестанты, которые уже имеют там родственников.

Глава венгерской партии «Йоббик» Томаш Шнайдер на днях посетил с частным визитом в Закарпатье, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). Он побывал в Берегово Береговщину и сделал несколько громких и неоднозначных заявлений. По словам Шнайдера, его пригласили жители села Вары, где недавно предприниматель засыпал дорогу отвалами с Мужиевского рудника. По мнению жителей, они являются вредными для здоровья и окружающей среды, так как содержат тяжелые металлы. Венгерский политик пообещал сделать все возможное, чтобы люди не пострадали от радиации. Например, поставить в известность венгерскую прессу. Хотя на самом деле инвестор уже пообещал вывезти отходы до 15 мая. И никакой радиации в отвалах с Мужиевской горы никогда не наблюдалось. Также, отметил лидера «Йоббика», в долгосрочной перспективе хорошим решением было бы предоставлении Закарпатью автономии, чтобы решать важнейшие вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение от Киева. Шнайдер подчеркнул, что должна быть именно территориальная автономия Закарпатья, которая должна предусматривать и экономическую автономию, чтобы деньги, заработанные в Закарпатье, оставались в регионе, а не шли в Киев. Важно заметить, что Закарпатская область по итогам 2017 года на 73% являлась дотационной, поэтому слова венгерского политика выглядит откровенным популизмом.

George Chernilevsky Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде (Украина)

«Одно из главных неписаных правил автостопа: не разговаривать о политике и религии с теми, кто вас подвозит, — пишет автор портала Zaxid.net (Львов). — Сначала я следовал этому неписаному правилу, когда «стопил» вне Украины впервые. Во время той поездки в Татры одним из тех, кто нас подвозил, оказался российский военный запаса. Мы решили особенно его не расспрашивать, чтобы чего лишнего самим не ляпнуть. Но уже на обратном пути нам попался словак. Он тогда взялся убеждать нас, что Россия отнюдь не хуже бюрократов из Европейского союза… Недавно с подругой Аленой отправились в Германию, Бельгию и Нидерланды. Случилось это как раз перед вторым туром выборов. Имел надежду развеять хотя некоторые из стереотипов, касающихся Украины. Например, отучить иностранцев говорить «две слова» на русском, думая, что очень нам тем делают приятно… Те, кто попадался нам во время странствий, оказывались довольно осведомленными в украинских реалиях. Когда они узнавали, откуда мы, говорили: «О, это же у вас выборы президента. Нынешний у вас очень коррумпирован. Но этот комик, неужели он действительно может выиграть?» Как видим, может».