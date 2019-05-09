Более миллиона человек участвовали в шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту в Петербурге. Шествие памяти год от года становится только мощнее.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов на ретроавтомобилях

Первая колонна выступила от Полтавской улицы не в 15:00, как было запланировано, а почти на полчаса раньше, так как сзади, со стороны площади Александра Невского, скопилось уже слишком много желающих пронести по главной городской магистрали штендеры с портретами и именами своих воевавших предков.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие со знаменами по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие со знаменами по Невскому проспекту

Примерно в 14:45 по толпе собравшихся начали раскатываться крики «Ура!» — волной от головы в хвост колонны. Желающие попасть на Невский скапливались и на прилегающих улицах, но полиция пропускала их в основную колонну только тоненьким ручейком.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» у Аничкова моста

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту

Коренные ленинградки Зинаида и Наталья принесли на акцию в 2019 году портреты сразу троих предков. Одна из них — их бабушка Мария Мочалова, которая всю блокаду пережила в Ленинграде, родив в 1940 году маму Зины и Наташи.

«Бабушка работала дворником, куда пошлют, там и работала. Людей мертвых искала и вывозила на Пискаревское кладбище. Сына бабушки, нашего дядю, эвакуировали со школой, он был постарше. А малыша никто не взял. И бабушка маму кормила в блокаду», — рассказала Зинаида.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов на ретроавтомобилях

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ретроавтомобилей по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов на ретроавтомобилях

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов на ретроавтомобилях

Мама оказалась одна потому, что ее муж Василий Рогачев, пройдя советско-финскую войну, был призван на фронт в Великую Отечественную, но скоро пропал без вести. «Погиб где-то здесь под Питером, мы нашли его», — рассказывают сестры.

Второй их дед с отцовской стороны Анатолий Торшенков войну прошел целиком, хотя, когда был серьезно ранен, его комиссовали.

«Ему под сердце попал осколок снаряда. Так до конца дней с осколком в груди и прожил», — говорит Наталья.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов на ретроавтомобилях

Дарья Драй ИА REGNUM Благодарность от молодого поколения

Дарья Драй ИА REGNUM Радость праздника

…Городская администрация перед Днем Победы обещала, что шествие «Бессмертного полка» будет сопровождать музыка из репродукторов на протяжении всего пути. Однако вплоть до площади Восстания участникам приходилось поддерживать праздничный настрой самостоятельно: некоторые пели песни, другие включали портативные колонки. В целом же, примерно до Московского вокзала, шествие было достаточно молчаливым.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ретроавтомобилей по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов на ретроавтомобилях

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ретроавтомобилей по Невскому проспекту

На площади Восстания колонна несколько застопорилась из-за суженного прохода, а затем волна вылилась на «новый» Невский, продолжая двигаться к Дворцовой площади. Наконец, послышалась громкая музыка из репродукторов, участники подхватили «Катюшу».

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов на ретроавтомобилях

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ретроавтомобилей по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге

Одна из участниц «Бессмертного полка» по имени Наталья рассказывала своей внучке о собственном отце, портрет которого несла на штендере. Василий Дьячков был родом с Украины и воевал на Западном и 2-м Белорусском фронте.

В звании сержанта Василий Дьячков работал водителем, возил снаряды на передовую под бомбежками. За это он был награжден двумя орденами Красного Знамени.

«Папа воевал под Ленинградом в финскую войну, и отсюда же его сразу призвали на Западный фронт Великой Отечественной. Он прошел ее от начала до конца, ни одного ранения. Так удачно жизнь сложилась, что не попал под снаряды, которые там рвались. Говорил, что самое страшное для немцев — это были «Катюши». Когда выходила на передовую «Катюша», немцы просто рассыпались. Еще помню, говорил, было очень страшно, когда с самолетов сбрасывали пустые бочки. Они так гудели страшно, что можно было сразу же умереть от этого визга», — рассказала Наталья.

Дарья Драй ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в акции «Бессмертный полк»

…Ближе к голове «Бессмертного полка» по Невскому проносили огромное Знамя Победы — красное полотнище развернули и несли несколько дюжин человек. По традиции полк был разделен на несколько блоков, среди которых, например, один состоял из представителей казачества, которые шли с иконами.

Дарья Драй ИА REGNUM Растянутое знамя

Но нашлись и другие блоки с более спорной символикой. Вопреки многочисленным просьбам координаторов «Бессмертного полка» не политизировать гражданскую акцию, КПРФ сочла возможным вновь развернуть огромный баннер с названием своей организации. Они несли партийные флаги. В их колонне также проносили гигантские портреты Иосифа Сталина. С собственными флагами были вновь замечены активисты «Национально-освободительного движения».

«Давайте от них отойдем», — звучало из уст некоторых петербуржцев, которые замечали портреты генералиссимуса или флаги НОД, так как не желали сопровождать шествие под такой символикой.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту

Тем не менее в основной массе публика не обращала внимание на пиар некоторых организаций. Настроение царило приподнятое, чему способствовала и нетипичная для Петербурга солнечная погода.

Коренная ленинградка Ирина Юрьевна принесла штендер с двумя женскими портретами, что достаточно редко встречается в «Бессмертном полку». На одном из них была изображена ее мама Анаида Жукова. Она встретила войну в возрасте 23 лет в Ростове-на-Дону. Анаида успела запрыгнуть в последний эвакуационный поезд.

«И только он отъехал, как немцы взяли Ростов. Примерно год она работала медсестрой в эвакопоезде. А потом перешла в 283-ю стрелковую дивизию и до 1944 года служила там в медсанбате. Затем вернулась в Ленинград и родила ребенка в 1944 году — меня», — рассказывает ее дочь.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в акции «Бессмертный полк»

Родная сестра мамы Ирины, Софья Дрампова всю войну тоже проработала медиком в эвакогоспитале.

Отец Ирины Юрий Жуков, чей портрет тоже несли от площади Александра Невского до Дворцовой, дослужился до старшего лейтенанта, был командиром взвода и дошел до Берлина.

«Его призвали в Ленинграде. 8 сентября отправили в Ленинградское артиллерийское училище, потом их эвакуировали в Кострому и там доучили. И уже в январе отправили на фронт. Ему было 20 лет. Прошел всю войну, участвовал в Курской битве, форсировал Днепр. А демобилизовали его уже в Берлине», — рассказала Ирина Юрьевна.

…Примерно за 1,5 часа голова колонны «Бессмертного полка» преодолела пять километров и добралась до Дворовой площади. Выходила она туда с криками «Ура!», «Вечная память вечно живым!» и «Вечно живой Ленинград».

Спустя час полк всё прибывал и прибывал — людское море с портретами предков никак не хотело мельчать.