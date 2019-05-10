Традиционный военный парад стал центральным событием празднования Дня Победы — 9 Мая в Воронеже, передает корреспондент ИА REGNUM. По главной площади города прошли парадные расчеты и военная техника, в том числе и новейшая.

Марина Каширская ИА REGNUM Чеканя шаг

Несмотря на неустойчивую погоду — то и дело начинался дождь — многие воронежцы пытались занять удобные места уже за два часа до парада, а всего на площади собралось несколько тысяч зрителей. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции, которые работали и у рамок металлодетекторов, а вдоль ограждений дежурили курсанты.

Перед началом парада его участников и зрителей поздравил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Этот праздник объединяет и возвращает нас в тот майский день, когда закончилась самая страшная война в истории человечества. Сегодня мы чувствуем общую радость с теми, кто ценой невероятных усилий освободил мир от фашизма: кто героически сражался на передовой, самоотверженно трудился в заводских цехах, спасал раненых, переносил тяжелейшие испытания в фашистских застенках», — сказал губернатор.

«Мы переживаем общую скорбь за каждого, кто не дожил до 9 мая 45-го года. Мы ощущаем общую гордость за свою страну, за свой народ, за своих земляков. Воронежцы достойно прошли многими дорогами войны. Они отстояли свой родной край и внесли большой вклад в общую победу нашей страны над фашизмом. Сегодня мы преклоняем головы перед ратным и трудовым подвигом всего военного поколения».

«Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу! В этот самый главный праздник от всей души желаю вам здоровья и долголетия», — сказал Александр Гусев.

Затем была объявлена минута молчания в знак вечной памяти о павших и ушедших солдатах и офицерах Великой Отечественной войны.

Всего в параде участвовали почти две тысячи человек: под звуки гимна РФ и залпы оружейного салюта расчеты прошли торжественным маршем. Впервые в Воронеже в параде участвовал Гвардейский Петрокувский дважды Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени Волжский Казачий мотострелковый полк.

Парад принимал командующий 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией генерал-майор Андрей Иванаев. Командовал парадом заместитель начальника ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» генерал-майор Александр Нагалин. Впервые объезд расчетов проводился на кабриолетах ГАЗ-3102 — это один самых редких автомобилей серийного отечественного производства.

Ещё одна особенность парада этого года — новейшая военная техника. Воронежцы одними из первых в стране увидели комплекс электронного подавления «Палантин» — таких в России всего две единицы.

Впервые в параде в Воронеже участвовала гусеничная техника: по площади Ленина прошли танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы «Мста-С».

Также провезли системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», системы залпового огня «Ураган», бронеавтомобили «Рысь».

Замыкали колонну передвижные инсталляции «Курская битва», «Битва за Воронеж», «Битва за Москву», «Битва за Берлин».