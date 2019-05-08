Главным политическим событием апреля 2019 года в Ростовской области, безусловно, стала досрочная отставка главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва — ставленника донского губернатора Василия Голубева. Примечательно, что произошла она на фоне сообщения телеграм-канала «Незыгарь» о том, что в Кремле началась подготовка кадровых ротаций глав регионов. Авторы канала напомнили, что в 2020 году губернаторские выборы пройдут в 16 регионах России, в том числе и в Ростовской области, и высказали предположение, что в отставку будет отправлено 12 глав регионов. Среди них — и донской губернатор. ИА REGNUM подготовило обзор мнений российских экспертов о том, что могло стать причиной для отставки руководителя областного центра накануне губернаторских выборов, и насколько реальны предпосылки для отставки Василия Голубева.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев, губернатор Ростовской области

Стоит напомнить, ранее сообщалось, что ростовский сити-менеджер покинул свой кабинет за два года до окончания срока полномочий. При этом в городе-миллионнике осталось множество нерешённых проблем. Среди них — вопрос с расселением погорельцев, точечная застройка, вырубка Александровской рощи, транспортная реформа, ремонт улицы Станиславского.

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Что касается отставки сити-менеджера, то многие эксперты указывают именно на череду скандалов, которая предшествовала принятию такого решения.

«За уже экс-главой администрации Ростова-на-Дону тянется длинный шлейф различных скандалов, имеющих коррупционную составляющую. Злопыхатели говорят о том, что коррупция при Кушнарёве в городе расцвела, и намекают на родственные связи экс-градоначальника. У Ростова-на-Дону и у других городов области (в частности, Шахты) не очень хорошая история с мэрами. У многих из них печальная судьба. Нынешняя ситуация ещё далека от завершения, однако уже сейчас можно сказать, что федеральные контролирующие органы свою работу делают», — отметил руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Rostov-gorod.ru Виталий Кушнарёв

Между тем стали известны последние данные Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), согласно которым в рейтинге влияния глав регионов РФ за апрель 2019 года губернатор Ростовской области Василий Голубев вошёл в категорию с сильным влиянием — он занял 49 строчку. При этом глава региона за месяц сдал четыре позиции.

Собеседник ИА REGNUM, политтехнолог Константин Калачёв уверен, что Ростов-на-Дону уже давно превратился в город нерешённых проблем, что не прибавляет баллов ростовскому губернатору. При этом именно областной центр как лицо всего региона играет ключевую роль во время подготовки к губернаторским выборам.

«Во время работы Кушнарёва были и коррупционные скандалы, и множество проблемных вопросов. Но самое главное, на что необходимо обращать внимание, — это настроение горожан. Отставка Кушнарёва также может быть превентивной мерой. То есть можно предположить, что человека вывели из-под удара. При этом эффективность он как управленец и хозяйственник не продемонстрировал. Также очевидно, что городская власть не была популярна.

Что касается позиции губернатора, то в отсутствие плана действий легче поменять кадры. Новые кадры, как говорится, новые надежды. При этом до выборов 2020 года у новых назначенцев есть шанс успеть себя проявить. Но стоит отметить, что власть рефлектирует, и это уже плюс. С другой стороны, коней на переправе не меняют, но если это произошло за год до выборов, то значит что-то не так, — рассуждает эксперт.

Очевидно, что рейтинги господина Голубева падают, а это равно результату его работы. Электоральная усталость, социальное самочувствие, — всё это также влияет на оценку деятельности. Ростов-на-Дону — это огромная махина с большим количеством проблем и нерешённых вопросов, которая, очевидно, тянет Голубева вниз, в то время как должен тянуть вверх. И, видимо, проблема рейтинга как раз заключается в Ростове-на-Дону, если смотреть в размере муниципальных образований».

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По словам эксперта, самое простое, что может сделать губернатор в этой ситуации, — вернуть прямые выборы мэра. Но пойти на это глава региона мог бы только в том случае, если бы он был уверен, что изберут нужного человека.

«Вся эта кадровая чехарда говорит о том, что в регионе и самом областном центре есть проблемы в управлении. Ростову-на-Дону нужен хозяйственник и сильный политик», — считает собеседник ИА REGNUM.

Значимым источником рисков для глав регионов за год-полтора до выборов часто становятся негативные информационные поводы, которые могут заинтересовать федеральную прессу. И генераторами подобных негативных новостей с федеральным резонансом зачастую становятся областные центры. Это связано с тем, что здесь такой информационный повод скорее будет подхвачен пользователями соцсетей и замечен прессой.

Что касается Ростовской области, то дополнительным фактором политических рисков для региональных властей могут стать проблемы горняков (как действующих, так и бывших работников угледобывающих предприятий). Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков привёл в пример акции протеста бывших работников компании «Кингкоул» в Гуково, которые за последние годы периодически попадали в поле зрения не только российских федеральных, но и зарубежных СМИ.

«Претензии критиков к недавно покинувшему должность главы администрации Ростова-на-Дону Виталию Кушнареву во многом касались транспортной реформы. Обычно такие темы в федеральное медиа-пространство не выходят. Однако примерно за год до очередных губернаторских выборов волна негативных материалов о главах соответствующих регионов, как правило, серьёзно усиливается. Поэтому не исключено, что доля критики за транспортные проблемы областного центра в публикациях федеральных СМИ, в итоге досталась бы и губернатору Василию Голубеву», — считает собеседник ИА REGNUM.

«Конечно, с точки зрения интересов любого губернатора, лучше, если сити-менеджер областного центра будет, среди прочего, «бойцом первой линии обороны», в идеале, способным нейтрализовать протестные настроения в городе самостоятельно и на ранних стадиях, чтобы они не стали головной болью для региональных властей. На практике роль такого «политического спецназа» для своих губернаторов главы городских администраций могут сыграть редко. Задача это действительно сложная, а в обязанности сити-менеджера входит решение и весьма серьезных хозяйственных вопросов. Но довольно часто такие чиновники могут выступать в роли «громоотводов», отвлекающих на себя заметную долю критики со стороны горожан. Вспомним, например, акцию по проблемам утилизации ТБО в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону в декабре 2018 года, когда один из лозунгов протестующих был прямо обращен к главе администрации города: «Кушнарев, построй завод под своим окном», — указал Нейжмаков.

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Однако чтобы выступить в роли такого «громоотвода», сити-менеджер должен пользоваться уже неплохой узнаваемостью. Чем чиновник менее публичен, тем больше критика граждан переориентируется на вышестоящих руководителей. Поэтому, по мнению эксперта, замена главы администрации областного центра чуть менее, чем за полтора года до истечения срока полномочий донского губернатора, вполне логична с точки зрения политического менеджмента.

«Но есть фактор, который главам регионов и их командам всегда стоит учитывать. Силы, настроенные на смену губернатора, по мере приближения крупной региональной избирательной кампании, стараются адресовать все претензии к ситуации в регионе именно ему, игнорируя ответственность за ту или иную проблему других чиновников. Вспомним хотя бы историю отставки Амана Тулеева в 2018 году», — заключил Нейжмаков.

ИА REGNUM напоминает, что Василий Голубев возглавил Ростовскую область в 2010 году. В 2015 году он победил на губернаторских выборах, получив более 78% голосов избирателей.

Массмедиа неоднократно предрекали главе региона отставку, но местные политологи регулярно её опровергают, отмечая, что предпосылок этому нет. Вместе с тем СМИ даже периодически называют имена возможных преемников Василия Голубева на руководящем посту.

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