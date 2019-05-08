У некоторых есть вполне понятное желание того, чтобы во внешней политике президент США Дональд Трамп и советник по национальной безопасности США Джон Болтон заняли резко противоположные позиции, но я не понимаю, почему они считают, что именно так оно и будет? Например, бывший посол США в Ираке Кристофер Хилл утверждает нечто подобное: «Президент настроен решительно против военных действий где бы то ни было, а Болтон, наоборот, решительно настроен в пользу военных действий, поэтому администрация не может выработать единую позицию». Если позиции Трампа и Болтона действительно так сильно расходятся, то непонятно, почему Болтону по-прежнему разрешают свободно контролировать внешнюю политику США, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

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Или можно встретить ещё такую точку зрения. «Джон Болтон планирует начать войну с Ираном, о которой он всегда мечтал, или он оказался на грани увольнения? За последние несколько дней советник Трампа по национальной безопасности сделал ряд заявлений в отношении Ирана и Венесуэлы, которые обычно делают в рамках подготовки к военной кампании. И всё же босс Болтона, похоже, не собирается ему подыгрывать», — написал в своей статье корреспондент газеты The Washington Post Джейсон Резаян.

DonkeyHotey Джон Болтон

Однако «не подыгрывающий» Трамп послушно дал Болтону и другим сторонникам жёсткой линии в отношении Ирана практически всё, о чём они просили. Трамп пошёл гораздо дальше, чем кто-либо из его предшественников, заложив основу для военного конфликта с Ираном. При этом многие уверены в том, что Трамп не отдаст приказа о нанесении удара, потому что он не такой, как предыдущие президенты, и выступает против интервенций. Но все доказательства свидетельствуют об обратном.

Считается, что Трамп не станет развязывать многолетнюю, чрезвычайно дорогостоящую войну, которая может подтолкнуть экономику к рецессии. Но каждый американский президент, развязавший незаконную войну, считал, что военный конфликт продлится недолго и не вызовет серьёзных затруднений. Конечно, никто не станет делать выбор в пользу многолетней кровопролитной войны. Однако каждый раз происходит одно и то же: абсурдно оптимистичные ожидания сторонников жёсткой линии разбиваются о гранит реальности. Но политические лидеры продолжают верить в то, что уж на этот раз всё пойдёт совсем по-другому. Наступит момент, когда Болтон скажет Трампу, что нападение на Иран (или Венесуэлу) — это единственный способ «победить», и Трамп, вероятно, прислушается к совету Болтона, так же как и прежде.

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Нет никаких сомнений в том, что нынешний советник по национальной безопасности США должен покинуть свой пост. Даже если вы не являетесь противником администрации Трампа, то, как именно действовал Болтон в течение последнего года, должно вызвать у вас недовольство. Болтон решил открыто саботировать политику американской администрации, поскольку она его не устраивает, он сопротивлялся исполнению решений, которые ему не нравились, а также выворачивал наизнанку политику Белого дома, притворяясь, что он исполняет приказ Трампа. Руководство Болтона политическим процессом может привести к блокированию тех взглядов и той информации, которая не соответствует его собственной повестке дня, поэтому эта информация может просто не дойти до главы Белого дома.

U.S. Department of State Джон Болтон, Маук Помпео, Дональд Трамп, Майк Пенс

Однако Трамп мало или совсем не обращал внимания на всё это. Пока на публике Болтон остаётся лояльным политике Трампа и поддерживает его решения, его должности, вероятно, ничего не угрожает. Если Болтон всё же воплотит в реальности своё давнее желание, и Соединённые Штаты начнут войну с Ираном, он, возможно, лишится своей должности, но дороги назад уже не будет. Вместо того, чтобы ждать, когда президент США вышвырнет за борт своего советника по национальной безопасности, Конгресс и американская общественность должны чётко дать понять, что война с Ираном или Венесуэлой является абсолютно недопустимой. Трамп должен понять, что он рискует лишиться своего президентского поста, если решится пойти по военному пути в отношении указанных стран.