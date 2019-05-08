Теперь практически не осталось сомнений в том, что Иран и США движутся в направлении полномасштабной войны. Все попытки США изменить поведение Ирана ни к чему ни привели. Сейчас конфликт кажется неизбежным, пишет Днянеш Камат в статье для издания Syndication Bureau.

Masoud Shahrestani Иранцы поджигают американский флаг

Читайте также: The Hill: авианосная группа на Ближнем Востоке укрепит дипломатию США

Ранее, 22 апреля, США объявили о том, что начиная со 2 мая больше не станут предоставлять странам, импортирующим иранскую нефть, освобождения от санкций. Ожидается, что экспорт иранской нефти резко упадёт до менее чем 1 млн баррелей в день, что снизит годовой доход Ирана на $50 млрд. Максимальный объём экспорта иранской нефти в предсанкционный период составлял 2,5 млн баррелей в день.

AlfvanBeem Иранский танкер

Считается, что цель санкций заключается в том, чтобы Иран изменил своё поведении в отношении своих региональных соседей, но в администрации США не скрывают, что Белый дом также устроил бы вариант, предусматривающий смену иранского режима. В любом случае цель состоит в том, чтобы поставить иранскую экономику на колени и спровоцировать политические беспорядки внутри страны.

В ближайшее время маловероятно, что Иран станет пересекать красные линии, установленные США, например, в Ормузском проливе, поскольку Тегеран столкнулся бы с немедленным военным ответом со стороны США. С другой стороны, американские союзники могут столкнуться с издержками политики Вашингтона в виде региональных мини-конфликтов. Также американские санкции приведут к росту цен на нефть, а это не может не сказаться на американских потребителях и состоянии мировой экономики.

NASA Ормузский пролив. Снимок из космоса

Вероятно, Иран увеличит своё военное присутствие в Сирии. По мнению заместителя помощника госсекретаря по вопросам Леванта и специального посланника по Сирии государственного департамента США Джоэла Рейберна, Иран рассматривает Сирию в качестве «стратегического форпоста» для создания военных баз Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Несмотря на бомбардировки Израиля, КСИР, вероятно, сохранит присутствие боевых беспилотников в Сирии. Близость иранских беспилотников к границам Израиля не останется не замеченной Тель-Авивом.

Ожидается, что в октябре иранская компания, связанная с КСИР, получит контроль над Латакией — главным сирийским торговым портом. Это поможет Ирану укрепить свои позиции и получить прямой выход в Средиземное море для осуществления поставок оружия «Хезболле», которая после своего триумфа в Сирии, вероятно, сконцентрирует внимание на Израиле. Кроме того, иранские военные корабли могут представлять опасность для Израиля и Египта в восточной части Средиземного моря, где обе страны предпринимают усилия по разработке газовых месторождений. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев могут произойти повторяющиеся стычки между Ираном и Израилем.

В районе Персидского залива Иран продолжит поддерживать напряжённость в отношениях с региональными союзниками США. Это можно сделать за счёт кибератак на организации Саудовской Аравии и ОАЭ, провокационных действий патрульных катеров возле нефтяных танкеров и американских военных кораблей, а также регулярных воинственных заявлений иранского руководства. Иран также может провести испытания баллистических ракет. Что еще может сделать Тегеран? Он может призвать йеменских хуситов нанести ракетные удары по городам Саудовской Аравии, а также организовать протесты шиитов в Саудовской Аравии и Бахрейне.

КСИР является одним из наиболее серьёзных политических игроков в Иране. КСИР пользуется поддержкой со стороны податливого политического класса и СМИ. После того, как США внесли КСИР в список террористических организаций в апреле 2019 года, иранские законодатели в знак своей солидарности появились в парламенте в форме КСИР. Недавние заявления нового командующего Корпусом стражей Исламской революции генерала Хосейна Салами указывают на то, что крайне маловероятно, что КСИР будет проводить политику деэскалации.

Khamenei.ir Хоссейн Салами

Читайте также: Bloomberg: глобальная роль ФРГ не соответсвует ее реальным возможностям

С другой стороны, не стоит забывать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всячески стремится отвлечь внимание избирателей от правовых проблем, с которыми он столкнулся, а президент Трамп, возможно, стремится к решительной внешнеполитической победе, поскольку он так и не сумел добиться значительных успехов в отношении КНДР или Венесуэлы.

Правящие круги в Иране и США могут извлечь определённую выгоду, если продолжат бить в барабаны войны. Пока нет признаков того, что какая-либо из сторон отдаёт себе полный отчёт в том, что может произойти, если война действительно начнётся.