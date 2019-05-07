У меня зазвонил телефон. Это был государственный телеканал «Россия 24». Вежливый женский голос попросил выступить с комментарием по последним событиям на юге Израиля. Ответ был старательно вежливым и доброжелательно положительным. Тогда собеседница предложила мне ознакомиться с вопросами телеканала, а после связаться со мной для записи интервью.

Иван Шилов ИА REGNUM

Привожу текст без попытки редакторского посягательства:

«1) Израиль нанёс авиаудар по штабу «Хамаса» в ответ на кибератаку, точнее — в ответ на ВОЗМОЖНУЮ кибератаку. СМИ назвали это первым подобным случаем в истории и даже эволюцией ведения боя. Считаете ли вы такую меру оправданной?

2) Обострение конфликта произошло непосредственно перед началом вступления в силу перемирия. Как по-вашему, можно ли считать обстрелы попыткой сорвать перемирие, и кто за ней стоит?

3) Израиль заявил, что не планирует соблюдать перемирие, когда речь идёт о боевиках. При этом, за последние 3 дня противостояния погибли порядка 30ти палестинцев, включая женщин и детей. Как воспринимать такое расхождение в заявленных намерениях и реальных действиях?»

Сперва я не поверил своим глазам. Потом перечитал медленно и внимательно. Прошу и вас вчитаться в эти новостные посылы государственного телеканала Российской Федерации.

Ни слова о том, как боевики «Хамаса» (разрешённая в РФ террористическая организация, являющаяся филиалом террористической организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили по мирным жилым кварталам южных израильских городов более шестисот ракет. Это было актом открытой агрессии и прямым вопиющим преступлением против человечности. Ракетный обстрел гражданского населения без объявления войны и без какой-либо провокации с израильской стороны.

Канал «Россия 24» ничего не знает о выпущенных по Израилю ракетах. Информацию о том, что такое произошло, лучшие «новостники» России не получали. Их также не уведомили о гибели четырёх мирных жителей и о ранении нескольких десятков. Разумеется, ни слова о жертвах среди представителей «русского мира» в Израиле. Словно боевики «Хамаса» — это и есть «русский мир».

Из информации государственного телеканала РФ следует, что израильские агрессоры нанесли смертноносные удары как возмездие за «возможную» кибератаку со стороны Хамаса. Надо сказать, что даже иранские СМИ и вестники террористов в Газе не додумались до такого освещения событий.

Не будь канал «Россия 24» государственным, лелеемым детищем Олега Борисовича Добродеева, то можно было отказаться от любого общения с таким «средством массовой информации» и забыть об инциденте. Но высокий статус «России 24» не позволяет пройти мимо.

Такое «освещение» событий на Ближнем Востоке — это по инструкции «сверху» али прошибся в локальном антисемитском порыве анонимный «новостник»? Тут ведь не один вопиющий случай, а последовательный антиизраильский грай. Вопрос: кто дал им такое распоряжение и зачем?

Как известно, между Израилем и Россией наблюдается последние годы безотступное стратегическое сближение. За три с половиной года премьер-министр Нетаньяху посетил Москву тринадцать раз. В ближайшее время ожидается визит в Иерусалим президента Путина, приуроченный к открытию памятника жертвам ленинградской блокады. Израиль отказался участвовать в антироссийских санкциях и даже активизировал переговоры о вступлении в ЕАЭС.

И что должно приходить на ум израильтянам, когда они сталкиваются вот с таким? Канал «Россия 24» хочет убедить израильтян в том, что главный супостат и ненавистник не в Тегеране и не в Газе, а в Москве? Зачем?

Понятно, что реальный вес влияния сказанного на русскоязычном канале не может быть губительно существенным в Израиле. Разве что напоминание о пропаганде других стран в былые времена.

Но эти передачи видят и слышат в бывших республиках СССР. А там говорят зычно: «Израильский премьер так старался с ними и — получил. Правы те, кто идут в ЕС и в НАТО, ибо как иметь с ними дело?»

Хочется надеяться, что в самом Израиле так говорить не будут. Покамест не говорят. Почти как в фильме: «Пусть не говорят…»

Впрочем, раньше или позже заговорят везде. Ибо три громозвонных вопроса — это вершина громадного айсберга. Он угрожает самой России, ибо люди перестают верить государственным СМИ. Он угрожает отношениям с соседями и важнейшими союзниками.

И зачем? Ведь не ради «Хамаса», который на самом деле является филиалом запрещённой в РФ террористической организации. Таких и в советское время не подкармливали николи. В Сирии при поддержке России был полностью ликвидирован лагерь Ярмук, находившийся в руках «Хамаса». Так — зачем всё это?

Чуть не забыл: давать интервью каналу «Россия 24» я отказался…

Иерусалим